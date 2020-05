Negli ultimi tempi i discorsi su Apple hanno comprensibilmente riguardato iPhone SE 2020 e i futuri iPhone 12, ma oggi c’è spazio per una vecchia gloria: iPhone 7 è il protagonista della più recente Offerta Tech di Esselunga.

Questa mattina vi abbiamo presentato le solite offerte del giorno dei vari Unieuro e MediaWorld, adesso invece tocca a Esselunga, noto rivenditore che ci ha ormai abituati alle sue ricorrenti offerte a sfondo tech.

Come si legge sul sito ufficiale del rivenditore, la nuova Offerta Tech prevede Apple iPhone 7 al prezzo di 299 euro. L’offerta è attiva a partire da oggi, 14 maggio, e sarà disponibile fino al 27 maggio prossimo. Lo smartphone è nel taglio di memoria base, vale a dire soli 32 GB di memoria interna.

Per maggiori dettagli e per l’elenco completo dei punti vendita Esselunga in cui reperire l’Offerta Tech, vi rimandiamo alla pagina della promozione:

Apple iPhone 7 a 299 euro da Esselunga

Sebbene non sia propriamente uno smartphone nuovo, iPhone 7 – che comunque è stato aggiornato ad iOS 13 e ha non poche chance di ricevere anche iOS 14 – potrebbe ancora bastare agli utenti meno esigenti. D’altro canto, al netto del SoC più datato e della mancanza della ricarica wireless, la sua scheda tecnica non è poi così diversa da quella dell’iPhone SE 2020 appena portato sul mercato da Apple.

Voi che cosa ne pensate? Ha ancora senso acquistare un iPhone 7 a metà 2020, oppure è meglio passare ad un modello più recente come appunto iPhone SE 2020 (che almeno garantirà un supporto software molto più lungo)? Fatecelo sapere nel box dei commenti e non perdetevi la nostra recensione completa dell’ultimo arrivato.