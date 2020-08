Secondo le voci di corridoio, Microsoft svelerà la versione più economica della console Xbox di nuova generazione questo mese e sembra proprio che si chiamerà Xbox Series S. La conferma arriva dalla confezione del nuovo controller Xbox bianco di Microsoft.

La console Xbox next-gen più economica ha un nome

The Verge ha ottenuto le foto della confezione del nuovo controller bianco di Microsoft confermate da un utente che lo ha acquistato. In particolare, la foto del retro della confezione indica che il controller è compatibile con entrambe le console Xbox Series X e Xbox Series S.

Un documento Microsoft trapelato a giugno ha fornito un’anteprima sui piani dell’azienda per la sua prossima console Xbox di nuova generazione. Il devkit di Xbox Series X, nome in codice “Dante”, consentirebbe agli sviluppatori di giochi di abilitare una speciale modalità “Lockhart” che permetterebbe loro di testarne le prestazioni con la versione meno potente di Xbox Series X.

La console “Lockhart”, che a questo punto sarebbe Xbox Series S, dovrebbe includere 7,5 GB di RAM, una GPU da circa 4 teraflop e la stessa CPU di Xbox Series X.

Un controller bianco per Xbox Series X, completo del nuovo D-pad, grilletti con texture e nuovo pulsante di condivisione è apparso online il mese scorso e corrisponde al controller di cui stiamo parlando ora.

Microsoft non ha ancora svelato ufficialmente Xbox Series S e nemmeno un controller bianco per Xbox Series X, ma nel corso di questo mese dovrebbero arrivare informazioni ufficiali in merito.

