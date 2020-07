Le protagoniste del giorno sono loro: le Google Pixel Buds 2, le cuffie true wireless del colosso di Mountain View che finalmente sono arrivate anche sul mercato italiano e che già dal prossimo mese daranno il benvenuto ad un paio di novità: delle nuove colorazioni, preannunciate direttamente da Big G, e un nuovo aggiornamento.

Google Pixel Buds 2: ad agosto nuove colorazioni

Come detto, già nel mese di agosto, le Google Pixel Buds 2 verranno proposte nei vari mercati in cui sono presenti, incluso quindi il nostro, in nuove colorazioni ufficiali.

L’annuncio è arrivato su Twitter, direttamente da Big G, attraverso l’account Made by Google. Nel tweet, viene innanzitutto ricordato che da oggi le Google Pixel Buds di seconda generazione sono disponibili in nuovi mercati quali Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Singapore, Spagna e Regno Unito. Infine, viene aggiunto un Post Scriptum in cui Big G ci invita a tenere gli occhi aperti per le nuove colorazioni in arrivo il mese prossimo.

Purtroppo Google non ha indicato una data precisa, né quali colorazioni verranno rese disponibili. Comunque, visto che per ora le Google Pixel Buds 2 sono arrivate da noi solo in Clearly White e che, al lancio ufficiale dello scorso ottobre vennero mostrate anche le varianti Oh So Orange, Quite Mint e Almost Black, sono loro le principali indiziate. Naturalmente il prezzo e le caratteristiche saranno gli stessi della variante che già conosciamo.

Nuovo aggiornamento in arrivo

Agosto sarà un mese di fuoco per le Google Pixel Buds 2, che riceveranno anche un importante aggiornamento software.

Del processo di aggiornamento delle cuffie true wireless di Big G vi abbiamo parlato giusto un paio di giorni fa e il fatto di poter ricevere, sul piano delle cure software, un trattamento pari a quello degli smartphone di casa Google rende certamente meno indigesto il comunque salato prezzo di listino.

Questo vuol dire anche Pixel Feature Drop, ovvero periodici rilasci di nuove funzioni che vanno ad arricchire ulterioremente l’esperienza d’uso. Ebbene, secondo un report di Forbes, il primo feature drop per le Google Pixel Buds 2 arriverà già nel mese di agosto.

Come per le colorazioni, nemmeno in questo caso è nota una data e non sono neppure note le novità in arrivo. Viene, ad esempio, ipotizzata l’aggiunta di un equalizzatore nell’app ufficiale, oppure della capacità di riconoscere un bambino che piange o un cane che abbaia per avvertire l’utente. Di certo non mancherà all’appello qualche bugfix.

In attesa di saperne di più, diteci la vostra sulle Google Pixel Buds 2 nei commenti e non perdetevi la nostra recensione.

