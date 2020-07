Dopo un’attesa che sembrava ormai destinata a non finire mai, le nuove cuffie true wireless Google Pixel Buds 2 fanno ufficialmente la loro comparsa sul Google Store italiano e sono finalmente disponibili all’acquisto.

Annunciate addirittura nel mese di ottobre dello scorso anno – al fianco di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL –, le Google Pixel Buds 2 si sono fatte attendere e desiderare fin troppo (tanto che nel frattempo sono addirittura emerse le prime voci sulle Pixel Buds 3) e il loro arrivo imminente sul mercato era stato anticipato dal produttore stesso con la lista d’attesa sul Google Store e l’app ufficiale (Google Pixel Buds) pubblicata sul Google Play Store.

In occasione del loro arrivo ufficiale sul mercato italiano, andiamo a (ri)scoprire caratteristiche e peculiarità delle Google Pixel Buds 2, le cuffie true wireless ufficiali del colosso di Mountain View.

Google Pixel Buds 2: caratteristiche e funzioni

Da un po’ di tempo a questa parte le cuffie true wireless sono un accessorio estremamente popolare e desiderato e tutti i grandi brand ne hanno in listino almeno un modello, era quindi inevitabile che anche Google proponesse la propria interpretazione.

Le Google Pixel Buds 2 si sbarazzano del cavo presente sul modello di prima generazione e si presentano come dei classici auricolari in-ear senza fili. Big G ha pensato bene di inserire anche un piccolo archetto stabilizzatore, che ha appunto la funzione di mantenere le cuffie stabilmente in posizione anche in movimento e durante allenamenti più intensi.

Google ha scelto un design che definisce ibrido, grazie al quale l’utente può contare su un suono potente e al contempo rimanere consapevole di ciò che gli accade intorno: lo spazio nella parte inferiore dovrebbe servire a ridurre la sensazione di “orecchio tappato” e lasciar passare la giusta quantità di suono ambientale; inoltre, la funzionalità Suono Adattivo si occupa di regolare dinamicamente il volume mentre si passa da un ambiente silenzioso a uno rumoroso e viceversa.

Big G ha pensato anche alle chiamate: le Google Pixel Buds 2 offrono due microfoni per ogni cuffia per dare priorità al suono della voce e sopprimere gli altri suoni. L’accelerometro vocale può rilevare il parlato dalle vibrazioni della mascella e dunque non teme aria e vento, nemmeno durante la corsa e gli allenamenti in bicicletta. La connettività Bluetooth a lungo raggio consente di spostarsi in casa senza doversi portare dietro lo smartphone: in base a quanto dichiarato, le cuffie possono restare collegate a tre stanze di distanza al chiuso e addirittura a circa 100 metri in campo aperto.

Trattandosi delle cuffie di Google, non poteva mancare una componente smart: le Google Pixel Buds 2 permettono di accedere direttamente a Google Assistant con le solite frasi di attivazione (“Hey Google” o “Ok Google”) e di sfruttare funzioni basiche come riproduzione di musica (“Ok Google, metti la mia playlist per l’allenamento”) e podcast, ma anche altre più avanzate, come invio di messaggi e traduzioni in tempo reale grazie a Google Traduttore. Google ha infatti implementato una modalità conversazione che funziona in abbinamento ad una UI split-screen che mostra in tempo reale ciò che viene detto e la relativa traduzione.

Per tutti gli utenti restii a comprare cuffie true wireless più costose per il timore di perderle, Big G ha dotato le Google Pixel Buds 2 della funzione Find My Device: l’utente può far suonare una cuffia alla volta dal proprio smartphone (il suono si interrompe automaticamente quando l’utente prende in mano la cuffia).

Chiudiamo con alcuni aspetti essenziali di tutte le cuffie true wireless: le Google Pixel Buds 2 sono resistenti ad acqua e sudore, promettono fino a 5 ore di riproduzione senza interruzioni e fino 24 ore complessive con l’aiuto della custodia di ricarica. Inoltre le cuffie riconoscono inserimento e rimozione dall’orecchio e i comandi touch per play/pausa e regolare il volume.

Tutto questo senza dimenticare che le cuffie true wireless Made by Google sono compatibili con tutti i dispositivi Android da 6.0 Marshmallow in avanti, iOS e laptop con Bluetooth almeno 4.0. Per la loro configurazione – comunque semplificata da Fast Pair – e gestione, come detto, è già disponibile l’app ufficiale.

Google Pixel Buds 2: prezzi e uscita in Italia

Le nuove cuffie true wireless Google Pixel Buds 2 sono disponibili all’acquisto in Italia solamente sul Google Store nella colorazione Clearly White al prezzo di listino di 199 euro. Ecco il link per acquistarle:

Acquista Google Pixel Buds 2 su Google Store Italia