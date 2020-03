Il Coronavirus è emergenza in tutto il mondo, non solo in Italia – dove ovviamente sta causando non pochi problemi di ordine pubblico e non solo. L’ordinanza firmata dal Presidente Conte sta avendo ripercussioni non solo sulla vita di noi cittadini, ma anche sull’operato di aziende come Apple nel nostro Paese.

Coronavirus avrà impatti sulle vendite di iPhone 9 e iPhone 12

Lo scorso weekend gli analisti di Bank of America hanno delineato una situazione piuttosto critica per le vendite di iPhone 9 e iPhone 12. Il Coronavirus potrebbe provocare uno shift di un mese per quanto riguarda il lancio di iPhone 12, che dovrebbe così arrivare a fine ottobre 2020.

Già a febbraio Apple aveva bloccato la spedizione di iPhone agli ingegneri cinesi, portando ad uno stallo dei test su versioni prototipali di iPhone 12. Sebbene la compagnia normalmente faccia partire la produzione di massa delle nuove generazioni di iPhone a luglio, il ritardo dei test porterebbe Apple alla decisione di lanciare i nuovi iPhone con un mese di ritardo.

Per quanto riguarda iPhone 9, sembra che Apple sia impegnata nella riorganizzazione della catena di approvvigionamento che potrebbe portare l’azienda a presentare il nuovo smartphone economico a fine aprile 2020 e non più a marzo.

Apple riduce gli orari degli Apple Store per il Coronavirus

L’ordinanza pubblicata oggi, 10 marzo 2020, va a limitare gli orari di apertura degli Apple Store presenti all’interno di centri commerciali in Italia.

Vengono incrementate le chiusure durante il weekend e questo sabato 14 e domenica 15 marzo 2020 chiuderanno anche i seguenti Apple Store:

Apple Le Befane;

Apple Carosello;

Apple Fiordaliso;

Apple Il Leone;

Apple Nave de Vero.

Gli Apple Store Centro Sicilia, Euroma2, Firenze Piazza della Repubblica, Le Gru, Piazza Liberty di Milano, Via Rizzoli di Bologna, Porte di Rome, RomaEst e Via Roma non subiscono invece cambiamenti di orario.