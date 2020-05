La settimana scorsa vi avevamo parlato del bonus da 500 euro voluto dal Governo italiano per quanto riguarda l’acquisto di monopattini elettrici e biciclette. L’articolo 205 presente all’interno del Decreto Rilancio esplicita la funzione del “buono mobilità” per l’acquisto di bici e mezzi afferenti al settore della micromobilità elettrica. Questo, come voluto dal Governo, sarà retroattivo, ovvero valido anche per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Il Governo ha stanziato 120 milioni di euro (quasi il doppio rispetto a quelli inizialmente stabiliti) confermando inoltre il valore massimo rimborsabile di 500 euro per l’acquisto di questi mezzi, ma che la percentuale coperta dal bonus sarà pari al 60%. Questo indica che, per poterlo sfruttare nella sua interezza, il cittadino dovrà effettuare un acquisto di almeno 833 euro.

Destinatari del provvedimento

I destinatari di questo provvedimento sono i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nel capoluoghi di provincia e nei comuni con una popolazione superiore a 50 mila abitanti. In questo contesto il Governo riconosce il “buono mobilità” pari a 500 euro per l’acquisto di biciclette (vanno bene anche a pedalata assistita), veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica oppure per i servizi di mobilità condivisa a uso individuale come bike sharing e scooter sharing – il car sharing è rimasto tagliato fuori dalla iniziativa.

Quindi, ricapitolando, il buono mobilità può essere utilizzato per acquistare:

biciclette muscolari;

biciclette a pedalata assistita;

monopattini elettrici;

mezzi per la mobilità elettrica come segway, monowheel, eccetera;

abbonamenti a servizi di sharing.

Proprio parlando di servizi di sharing, nelle score ore Helbiz ha lanciato la formula di abbonamento per l’utilizzo illimitato di monopattini e bici elettriche in molte città italiane, fra cui Milano, Roma, Torino e Verona.

Potrebbe interessarti: quali sono i migliori monopattini elettrici

Novità Codice della Strada

Ovviamente il bonus necessita anche di una profonda modifica del Codice della Strada. Il Governo ha definito i dettagli per quella che viene indicata come “Casa avanzata”, ovvero una linea di arresto in posizione avanzata rispetto a quella di tutti gli altri veicoli ed espressamente dedicata alle biciclette. Viene introdotta anche la definizione di “Corsia ciclabile”, longitudinale alla carreggiata, posta a destra, in cui è permessa la circolazione dei velocipedi.

Il Decreto svela anche la figura del “Mobility Manager” che si occuperà di mettere in piedi un piano spostamenti casa-lavoro per i dipendenti delle aziende con più di 100 dipendenti.

Informazioni su come e quando verrà erogato il buono verranno comunicati nei prossimi giorni.