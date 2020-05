Lo scorso 4 maggio è partita ufficialmente la “Fase 2” voluta dal Governo italiano per dare modo alle prime imprese (e ai cittadini) di tornare alla normalità dopo il lungo periodo di quarantena per contenere la diffusione del Coronavirus. Uno dei capisaldi di questa fase è ovviamente il distanziamento sociale; del resto, considerando ancora l’assenza di un programma terapeutico adatto e funzionale al 100%, è categorico continuare a rispettare la distanza di sicurezza per evitare il contagio con il virus.

500 euro di bonus per monopattini e bici

Viaggiare in treno e sui mezzi pubblici affollati potrebbe creare dei rischi, ed è per questo che la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha dichiarato che “è allo studio e in dirittura d’arrivo il riconoscimento di un “bonus di mobilità alternativa”, per città metropolitane e aree urbane con più di 50 mila abitanti, fino ad un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini“.

La novità è stata presentata durante l’audizione alla Commissione Ambiente e Trasporti della Camera sulle ricadute da Covid-19 sul settore dei trasporti, e dovrebbe garantire ai cittadini italiani di poter raggiungere i posti di lavoro, i supermercati e non solo, evitando così di utilizzare mezzi affollati. Come viene puntualizzato dalla ministra, il problema degli spostamenti durante la “Fase 2” è reale e molto complesso.

Dallo scorso 4 maggio sono circa 3 milioni le persone che hanno ripreso a muoversi per raggiungere i posti di lavoro. Di questi, circa il 10%, ovvero 300 mila persone, utilizza i mezzi pubblici. Il bonus per l’acquisto di monopattini e bici dovrebbe in qualche modo ridurre il numero di cittadini sui mezzi pubblici, anche se non rappresenta la soluzione definitiva al problema.

Come si usa e come funziona il bonus

Partiamo dal dire che, ad oggi, la ministra non ha ancora specificato in dettaglio come utilizzare il bonus di 500 euro. È molto probabile che si provvederà ad una sorta di rimborso spese dopo l’acquisto, con modalità che evidentemente saranno svelate una volta che il Governo avrà a disposizione un piano certo di fruizione. Il bonus, pensato per incoraggiare la mobilità alternativa, è pensato per acquistare: monopattini, segway, hoverboard, biciclette tradizionali e con pedalata assistita. Inoltre, il bonus potrebbe anche essere sfruttato per acquistare servizi di car sharing.