Dal 1 Marzo 2020, con l’approvazione del Decreto Milleproroghe, è ormai a tutti gli effetti legale circolare con i monopattini elettrici, i mezzi più “cool” del momento. In questo articolo parleremo proprio dei migliori monopattini elettrici sul mercato!

Da ormai diverso tempo vediamo circolare questi mezzi in varie città italiane, anche quando il quadro sulla loro legalità non era ancora così chiaro: da oggi però ci sono delle regole precise da rispettare e a cui attenersi per poter circolare in totale tranquillità (maggiori informazioni qui).

È quindi arrivato il momento di parlare dei migliori monopattini elettrici acquistabili oggi, valutando varie caratteristiche importanti e, come vuole la regolamentazione, rimanendo al di sotto dei 0.50kW (500W) di potenza massima.

Questa guida è inoltre aggiornata con i prezzi ufficiali e le migliori offerte per ogni monopattino elettrico.

Revoe Tech Street Motion

Lo skateboard elettrico più economico di questa lista è il Revoe Tech Street Motion, che ovviamente è anche quello più “basico”: le specifiche parlano di un motore da 250W, che permette di raggiungere la velocità massima di 20km/h (con 3 impostazioni di velocità a 6km/h, 15km/h e 20km/h), sopportando un peso fino a 100kg. Certamente non una scheggia, ma non ci sono grosse mancanze, almeno rispetto al suo prezzo: presente luci anteriori e posteriori, così come la sospensione è assicurata sulla ruota anteriore. I freni non sono a disco, ma vista la velocità non esagerata non è un grosso problema. Le ruote sono vuote (quindi antiforatura) ma un po’ piccole, trattandosi di ruote da 6,5 pollici: su strade dissestate potrebbero creare qualche grattacapo. L’autonomia massima dichiarata è di 15km, ma questo è un dato che può variare molto a seconda del peso del conducente, del tipo di superficie e della velocità. Di contro è molto leggero: uno dei pochi che scende sotto la soglia dei 10kg con i suoi 9.1kg, si ripiega in un attimo ed è molto facile da trasportare. Un ottimo primo monopattino per chi “non vuole correre” o per bambini e adolescenti: costa solo 219€.

Nilox Doc Urban

La prima valida proposta tutta italiana arriva da Nilox, con il suo Doc Urban: lo inseriamo tra i migliori monopattini elettrici soprattutto per la sua completezza e la sua versatilità, con l’asta centrale allungabile, le manopole pieghevoli e ovviamente la possibilità di richiuderlo su sé stesso per occupare meno spazio (nonostante il peso non proprio contenuto sui 13kg). Sono presenti luci sull’anteriore e sul posteriore, e c’è un insolito ma apprezzato livello di sicurezza in più: per avviarlo serviranno le chiavi, come un vero scooter. Ci sono 3 livelli di velocità (6-20-25 km/h) ed il motore da 280W permette di sopportare un peso massimo di 100kg. L’autonomia dichiarata è di 25km, ma come sempre è un dato “ottimistico” che può dipendere da diversi fattori. Le ruote sono da 8 pollici, quindi abbastanza ampie, ma di tipologia “mista”: sulla parte anteriore troviamo una ruota solida (in cui troviamo il motore), mentre sul retro uno pneumatico standard. I freni sono a tamburo, quindi la frenata richiederà più tempo e spazio rispetto ai modelli con freno a disco. Chicca apprezzata la presenza di un porta-cellulare già installato sul manubrio. Costa 369€ ed è uno dei prodotti più completi rispetto al prezzo di vendita.

Xiaomi Mi Electric Scooter (M365)

Tra i migliori monopattini elettrici non può mancare il più popolare e diffuso, ossia lo Xiaomi Mi Electric Scooter: solido e robusto, con un motore da 250W che permette di raggiungere i 25km/h e sopportare un peso fino a 100kg. Le ruote da 8 pollici sono con camera d’aria, quindi con una migliore ammortizzazione ma anche con possibilità di foratura, quindi necessitano di maggiore attenzione. Troviamo luci sempre sull’anteriore e sul posteriore; la frenata avviene con un sistema doppio, che prevede l’utilizzo del freno a disco posteriore e una frenata assistita dal motore sulla parte anteriore, garantendo una maggiore sicurezza e minore spazio di frenata. L’autonomia dichiarata è di 30km, mentre un po’ scarno il manubrio, che non vede la presenza di un display su cui leggere varie informazioni ma solo 4 piccoli LED per controllare l’autonomia residua. In compenso è dotato di connettività Bluetooth e la possibilità di controllare vari aspetti dall’applicazione per smartphone, impostando per esempio il blocco del veicolo o il cruise control. Ovviamente si richiude su se stesso per occupare meno spazio, ma rimane un po’ pesante da trasportare con i suoi 12,5kg. Costa 369€ e non è un caso se è il monopattino più popolare: non è perfetto, ma resta un’ottima scelta per chi cerca il suo primo monopattino elettrico.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro (M365 Pro)

Evoluzione del modello precedente, lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro è senz’ombra di dubbio uno dei migliori monopattini elettrici a tuttotondo. Risolve le criticità e migliora quasi ogni aspetto del primo monopattino di Xiaomi: troviamo una pedana ancora più ampia, un display su cui vedere la velocità di crociera e impostare le 3 modalità (Eco 15km/h – Drive 20km/h – Sport 25km/h), un’autonomia ulteriormente aumentata e portata fino a un massimo di 45km e un motore che aumenta di potenza toccando i 300W (la maggiore potenza non si nota rispetto alla massima velocità, limitata per legge a 25km/h, ma in accelerazione). Costa 499€ ma si tratta di un monopattino con pochissimi compromessi e tra i più consigliati per qualsiasi tipo di utilizzo.

Per le restanti informazioni a riguardo, vi lasciamo il link alla nostra recensione completa: Recensione Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Segway Ninebot ES1

Insieme a Xiaomi troviamo Segway tra i migliori monopattini elettrici attualmente sul mercato. Proprio come Xiaomi con i suoi Mi Scooter, anche Segway propone due monopattini simili con un modello più basico ed uno più evoluto: partiamo proprio con il Segway Ninebot ES1, un monopattino completo, affidabile e “smart”. Cambia la filosofia alla base di questo monopattino, leggero (siamo sugli 11kg) e maneggevole, con ruote piene da 8 pollici (per questo senza rischio di foratura) e freno elettrico anteriore, con la possibilità di intervenire manualmente premendo col piede sul copriruota posteriore. L’ammortizzazione è affidata ad una sospensione sulla ruota anteriore, ma purtroppo le ruote piene non aiutano nelle strade più complicate. Dotato di Bluetooth e connessione allo smartphone tramite app, permette di monitorare diversi aspetti come autonomia residua (stimata). C’è la possibilità di aumentare l’autonomia di 25km con una batteria aggiuntiva (da acquistare separatamente), da collegare all’asta anteriore, portandola fino a 45km. Questa batteria aggiuntiva permette anche di sbloccare un po’ di potenza: infatti il motore da 250W è limitato a 20km/h, ma con la batteria aggiuntiva aumenta la sua velocità massima fino a 25km/h. Il peso massimo supportato è di 100kg e sono presenti luci sia sulla parte anteriore che sul posteriore. Segway Ninebot ES1 costa circa 380€, un modello consigliato per chi non cerca la massima velocità possibile ma vuole comunque un prodotto affidabile e ben realizzato.

Segway Ninebot ES2

Il Segway Ninebot ES2 è (ovviamente) una versione migliorata del modello precedente, con un motore più performante da 300W e una velocità massima aumentata fino a 25km/h. Presente una striscia LED sotto la pedana per aumentare la visibilità al buio e la possibilità di impostare una velocità di crociera costante grazie al cruise control. L’ammortizzazione è presente su entrambe le ruote e il peso sale fino ai 12.5kg. Anche il prezzo aumenta, arrivando a 499€ di listino, ma spesso si trova in offerta sotto i 450€.

Per le restanti informazioni a riguardo, vi lasciamo il link alla nostra recensione completa: Recensione Segway Ninebot ES2

Nilox e-Scooter Doc Twelve

Tra i migliori monopattini elettrici troviamo anche questa proposta di Nilox che è forse la più “diversa”, il Nilox Doc Twelve: è un modello con ruote dalle dimensioni generose, da ben 12 pollici, che permettono una migliore stabilità e di superare più agevolmente le piccole buche. Il motore da 250W permette di raggiungere i 25km/h (3 modalità: 6km/h, 20km/h e 25km/h, anche se in realtà è il monopattino elettrico più veloce perché in molti sostengono di essere arrivati a 30km/h, seppur sia illegale) e il sistema frenante prevede un freno a disco sulla ruota posteriore. L’autonomia dichiarata è di 30km e il peso massimo sostenuto è di 100kg. Non mancano le luci sia sulla parte anteriore che sul posteriore, così come sono apprezzate le aggiunte di un supporto per lo smartphone e di un gancio per le buste. Si può ripiegare su sé stesso per occupare meno spazio ma il peso è piuttosto importante con i suoi 15,5kg. Costa 599€ ed è il monopattino da scegliere per chi cerca il maggior comfort di guida su strada.

Segway Ninebot MAX G30

Il monopattino più costoso, ma probabilmente quello più completo e pronto a tutto: parliamo del Segway Ninebot MAX G30, che fin dal suo annuncio ha attirato l’attenzione degli appassionati. Si tratta di un monopattino elettrico “con gli steroidi”, pensato per affrontare senza difficoltà qualsiasi situazione, dalle condizioni climatiche avverse fino ai terreni meno omogenei. Le ruote da 10 pollici sono ammortizzate e rinforzate da uno strato di “gelatina” che dovrebbe azzerare le possibilità di foratura, così come la tipologia tubeless senza camera d’aria. Il motore da 350W è posizionato all’interno della ruota posteriore ed è il più potente della lista: permette di raggiungere molto velocemente i 25km/h (3 modalità: Eco 6km/h, Drive 20km/h e Sport 25km/h), sopporta ufficialmente fino a 100kg (ma probabilmente anche di più) e ha un’autonomia monstre di 65km. Si può richiudere per aumentarne la trasportabilità, ma il peso è davvero elevato con i suoi 18kg. Presenti luci davanti e dietro, la connettività Bluetooth per il collegamento con lo smartphone e la certificazione IPX5. Mancano i freni a disco ma troviamo un doppio sistema frenante, elettronico e meccanico (“a pinza”), che risulta comunque riuscito e piuttosto sicuro. Costa 799€, come detto in apertura è il monopattino più costoso ma anche quello da consigliare per chi non vuole alcun compromesso.

Questi sono per noi i migliori monopattini elettrici attualmente sul mercato, che possono essere utilizzati in totale tranquillità nel rispetto delle regole recentemente imposte.

Qual è il vostro monopattino preferito? Ne possedete già uno o siete in procinto di acquistarlo? Aspettiamo i vostri feedback qui sotto nei commenti!

