Mentre la “Fase 2” di riapertura di molti esercizi commerciali procede dallo scorso 4 maggio, la compagnia Helbiz lancia il nuovo abbonamento Unlimited che permette di utilizzare la grande flotta di monopattini e bici elettriche tramite un’unica tariffa flat di 29,99 euro al mese.

Helbiz Unlimited a 29,99 euro al mese

Gli utenti muniti dell’abbonamento Unlimited, a partire dal 5 maggio, possono effettuare corse illimitate sui più di 6000 monopattini e bici elettriche sparse nelle più grandi ed importanti città italiane, come Milano, Torino, Verona e Roma.

La compagnia sottolinea che le corse illimitate della durata di 30 minuti dovranno essere intervallate da un periodo di 20 minuti fra la chiusura di una corsa e l’inizio della successiva. Helbiz conta inoltre di incrementare di molto il numero dei monopattini e bici elettriche entro fino giugno, dove la compagnia stima di raggiungere il numero complessivo di 8000 unità.

Come sottolinea Salvatore Palella, fondatore di Helbiz, “abbiamo analizzato i dati e con il nostro team di data management fatto alcune proiezioni sulla base dei dati raccolti dai nostri 750 mila utenti in Italia lavorando in quattro direzioni per supportare le città e i Comuni italiani in questa rivoluzione: flotta, tecnologia, servizio e offerta modulare con prezzi calmierati. Entro giugno avremo a disposizione 8.000 mezzi nuovi con batteria a lunga durata, sappiamo che il servizio sarà fondamentale per le città italiane per cui il nostro modello che prevede city manager e personale sempre in strada farà la differenza rispetto ai competitor. La tecnologia sviluppata per la geolocalizzazione dei parcheggi, l’analisi dei dati e le proiezioni sui percorsi delle zone a più alta densità di traffico e la possibilità di poter usare la nostra flotta con meno di 1 euro al giorno faranno la differenza“.

Essendo ancora inseriti all’interno di un contesto a rischio contagio Covid-19, Helbiz dichiara che tutti i mezzi subiscono un trattamento di sanificazione ogni giorno, in sede di ricarica, quando vengono riportati in sede. Gli interessati al servizio possono fare affidamento al sito web ufficiale per ulteriori informazioni su Helbiz Unlimited.