Quali sono le novità da vedere a giugno 2020 su Apple TV+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia solo lo scorso novembre, si sta impegnando per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a giugno 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di nuovi film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Apple TV+ a giugno 2020

Dads

Tra le novità di Apple TV+ di giugno 2020 arriva Dads, un film documentario girato da Bryce Dallas Howard (che abbiamo visto in “Jurassic World“), figlia del celebre regista Ron Howard. Il documentario esplora il significato moderno dell’essere padre, e combinando alcune interviste offre uno sguardo sulla relazione padre-figlio delle celebrità e di famiglie normali di Brasile, Giappone e Stati Uniti.

Disponibile su Apple TV+ dal 19 giugno 2020.

Serie TV da vedere su Apple TV+ a giugno 2020

Fraggle Rock: Rock On!

Tra le nuove serie TV di giugno 2020 di Apple TV+ troviamo Fraggle Rock: Rock On!, programma per bambini direttamente dal franchise dei Muppet. Si tratta di uno spin-off di una serie degli anni ’80, mai approdata in Italia: i protagonisti sono dei pupazzi tutti diversi tra loro, ma legati da importanti connessioni sociali.

Disponibile su Apple TV+ dal 2 giugno 2020.

Fraggle Rock: Rock On!, il teaser trailer ufficiale

Dear…

Realizzata in collaborazione con R.J. Cutler e ispirata dai celebri spot televisivi Dear Apple, Dear… utilizza un approccio cinematografico per raccontare alcuni dei personaggi più iconici della società moderna attraverso dieci episodi: tra loro Oprah Winfrey, Spike Lee e Stevie Wonder.

Disponibile su Apple TV+ dal 5 giugno 2020.

Dear, il trailer ufficiale

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a giugno 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno per altri servizi di streaming potete seguire i link qui in basso: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

