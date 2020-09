Il team di Apple ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per AirPods e AirPods Pro, portando così il firmware alla versione 3A283.

Le novità del firmware 3A283 per Apple AirPods e AirPods Pro

La novità principale introdotta con tale update è rappresentata dal supporto alla feature dell’Audio Spaziale (disponibile solo per la variante Pro delle cuffie true wireless del colosso di Cupertino), accessibile attraverso il Centro di Controllo quando le cuffie sono connesse al dispositivo iOS (basta premere a lungo il cursore del volume e cercare la relativa opzione).

A dire di Apple, tale feature è in grado di offrire un’esperienza coinvolgente che utilizza filtri audio direzionali per “riprodurre suoni praticamente ovunque nello spazio” (ciò è possibile attraverso l’utilizzo di appositi filtri audio e regolando le frequenze ricevute da ciascun orecchio, il tutto sfruttando i dati del giroscopio e dell’accelerometro per determinare i movimenti della testa).

L’altra novità introdotta da tale update, disponibile anche per i possessori di Apple AirPods, è rappresentata dal supporto allo switch automatico del device, feature che consente di passare dall’iPhone ad un altro dispositivo (come iPad, iPod touch, Mac e Apple Watch) accoppiato allo stesso account iCloud senza dover accedere alle impostazioni.

Le nuove funzionalità richiedono iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 o macOS 11 Big Sur.

Come aggiornare

Per scaricare e installare l’aggiornamento è necessario collegare le cuffie Apple AirPods e AirPods Pro ad un dispositivo iOS.

