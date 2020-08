Amazon sta lanciando Room Decorator, un nuovo strumento per lo shopping in realtà aumentata che vi consentirà di vedere mobili e altri arredi negli spazi della vostra casa.

Room Decorator è in grado di aggiungere virtualmente più prodotti contemporaneamente nella vostra stanza, e non un singolo articolo come in precedenza, in modo da poter “arredare” gli spazi anche con un intero set di nuovi prodotti e con la possibilità di salvare le istantanee AR della stanza per un accesso successivo.

La funzione è disponibile su migliaia di prodotti di arredamento in vendita su Amazon, compresi quelli offerti sia dal colosso dell’e-commerce che da alcuni dei suoi venditori di terze parti. Quando un consumatore si imbatte in uno di questi articoli potrà avvalersi del pulsante “Visualizza nella tua stanza” che verrà visualizzato sotto i prodotti di arredamento idonei nell’app Amazon per browser Web iOS e desktop.

I prodotti nella visualizzazione AR sono mostrati sia in scala che in alta definizione per evitare confusione e se il cliente non è pronto ad acquistare può “Salvare la stanza” su iOS in una nuova sezione del suo account Amazon. Se invece il cliente è pronto per l’acquisto, gli articoli presenti in Room Decorator possono essere aggiunti a un carrello direttamente dall’esperienza AR.

Room Decorator evolve lo shopping in realtà aumentata

Amazon ha dichiarato a TechCrunch che la nuova esperienza è in fase di sviluppo da oltre un anno e sfrutta ARKit di Apple per alcune delle sue integrazioni AR.

Questa parte dell’esperienza è simile alla funzionalità Showroom esistente in Amazon sul Web, ma il nuovo sforzo AR non è stato guidato dal team che si occupa di mobili, ma dal team di ricerca visiva per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di acquisto tramite la realtà aumentata.

La nuova funzionalità Room Decorator viene lanciata oggi sul 50% delle app mobili di Amazon per iOS negli Stati Uniti e nelle prossime settimane la funzione verrà implementata per tutti gli acquirenti statunitensi. Al momento non abbiamo notizie su un eventuale rilascio per altri mercati.

