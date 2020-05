Nel momento in cui scriviamo Amazon sta facendo una gradita sorpresa ad alcuni suoi clienti, offrendo loro la possibilità di sfruttare l’abbonamento ad Amazon Prime in maniera completamente gratuita per un altro mese.

Amazon non ha certamente bisogno di presentazioni, si tratta del sito di e-commerce più conosciuto e più sfruttato quotidianamente dall’utenza occidentale. Altrettanto noto è il programma Amazon Prime, ovvero il piano di abbonamento del colosso dello shopping online che, a fronte di un costo annuale di 36 euro – o mensile di 3,99 euro –, permette di accedere ad una lunga lista di vantaggi. Basti pensare alle consegne rapide e gratuite su tantissimi prodotti (garantite in un giorno su oltre 2 milioni di prodotti); ad Amazon Prime Video, che da solo basta a ripagare l’abbonamento; ad Amazon Prime Music, Amazon Photos, Twitch Prime, gli eBook inclusi gratuitamente e non solo. Per maggiori dettagli, visitate la nostra pagina dedicata:

Come molti di voi già sapranno, Amazon permette a tutti i nuovi clienti di usufruire di una prova gratuita di Amazon Prime della durata di un mese. Al termine del periodo gratuito, il cliente è ovviamente libero di scegliere se interrompere la sottoscrizione oppure proseguire l’abbonamento a pagamento.

Sebbene il mese gratis sia di norma riservato ai nuovi iscritti, di tanto in tanto Amazon ne regala un altro anche a chi si fosse iscritto in precedenza ma, al termine della prova, avesse deciso di non abbonarsi. Ebbene, è proprio questo il caso: come potete vedere dallo screenshot qui sotto, Amazon Prime è stato offerto gratuitamente per un altro mese e c’è da sottolineare che sull’account in questione era già capitato un altro paio di volte.

Insomma, pare proprio che Amazon sia disposta a fare più tentativi per far apprezzare agli utenti i vantaggi di Amazon Prime e convincerli a sottoscrivere l’abbonamento.

Non vi siete mai iscritti ad Amazon Prime? Ecco il link per usufruire subito del vostro periodo di prova gratuita:

