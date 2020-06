Quando si parla di eBook Reader, nove volte su dieci si finisce per nominare la gamma Kindle di Amazon. Anche il modello più economico, Amazon Kindle, è riconosciuto come uno dei prodotti di maggior successo del colosso statunitense. Gli utenti che cercano però qualcosa in più da un eReader, sono naturalmente indirizzati ad acquistare il modello Kindle Paperwhite, ovvero il prodotto che fa da anello di giunzione fra la fascia bassa e quella premium, ad oggi capeggiata dall’ottimo Kindle Oasis.

Due nuove colorazioni disponibili

In queste ore l’azienda di Jeff Bezos presenta due nuove colorazioni per Amazon Kindle Paperwhite, ovvero “Plum” e “Sage“. Indipendentemente dal colore scelto, la porzione frontale del dispositivo continua a mostrare le classiche bandone nere di sempre, dove invece la back cover varia fra quattro differenti tonalità.

Le nuove colorazioni di Kindle Paperwhite si aggiungono a quelle già oggi presenti, ma non sono disponibili per il nostro mercato. Colorazione a parte, se siete alla ricerca di un eBook Reader di fascia alta, impermeabile, con il supporto integrato ad Audible e con una grande autonomia, Kindle Paperwhite è disponibile a questa pagina di Amazon nei tagli da 8/32 GB a partire da 129,99 euro.

