Al termine dell’evento nel quale ha mostrato i titoli in fase di sviluppo per PlayStation 5, Sony ha regalato ai propri fan le prime immagini della nuova console, delle cui forme vi abbiamo parlato nel nostro articolo di presentazione.

A fare compagnia alla console di nuova generazione, che sarà lanciata sul mercato il prossimo Natale, troveremo diversi accessori, oltre naturalmente ai controller DualSense, indispensabili per giocare. Sony ha fornito, seppur col contagocce, alcuni dettagli sui nuovi accessori che andiamo subito a scoprire.

La nuova HD Camera di PlayStation 5, con due sensori 1080p, consentirà ai giocatori di condividere in streaming l’ambiente in cui stanno giocando, consentendo a chiunque di trasmettere una partita live senza che sia necessaria alcuna attrezzatura supplementare.

Per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, e per non disturbare le persone vicine, ecco le nuove cuffie wireless Pulse 3D, che vanno a sostituire le PlayStation Gold. Offrono il supporto audio 3D, una delle funzioni più importanti di PlayStation 5, e un doppio microfono per la cancellazione del rumore.

Quando utilizzerete la PlayStation 5 come media player, troverete molto comodo il nuovo Media Remote, che integra un microfono per i comandi vocali. Oltre ai controlli nella parte superiore mostra quattro pulsanti bianchi nella parte bassa: saranno dedicati ad applicazioni particolari o l’utente potrà applicare degli adesivi con i propri servizi preferiti?

Non poteva ovviamente mancare una base di ricarica per i controller DualSense che accompagneranno PlayStation 5. Si tratta di una stazione di ricarica, le cui forme sono ovviamente ispirate a quelle della console, in grado di caricare contemporaneamente due controller DualSense. Non viene però utilizzato il connettore USB Type-C presente nella parte alta del controller, ma un connettore dedicato nella parte inferiore.

Al momento Sony non ha fornito il prezzo degli accessori, così come quello della nuova console, e probabilmente non lo farà ancora per qualche mese, almeno fino all’approssimarsi della stagione natalizia.