Ci è voluta più di un’ora, durante la quale sono state mostrate le immagini di numerosi giochi in fase di sviluppo, prima che Sony decidesse di dare un senso all’evento dedicato all’attesissima PlayStation 5. All’improvviso infatti è stato mostrato il look della nuova console, che gode di un design davvero particolare.

Bianco e nero sono i colori dominanti, anche se nella parte alta della console, che andrà posizionata verticalmente, sono visibili delle luci viola decisamente accattivanti. Niente specifiche tecniche, oltre a quelle già annunciate nei mesi scorsi, solo uno sguardo all’aspetto della console e agli accessori che le faranno compagnia.

Il look di Sony PlayStation 5 è decisamente diverso da quello del kit rilasciato agli sviluppatori e ricorda quasi, almeno nella parte alta, un biscotto gelato, con l’esterno bianco e un cuore nero. Decisamente diversa da look di Xbox Series X, con una personalità davvero spiccata.

Due le versioni che saranno disponibili, una dotata di un lettore ottico e una Digital Edition, sulla quale i giochi andranno scaricati esclusivamente dalla Rete. Gli accessori comprendono il controller wireless Dual Sense con una stazione di ricarica dedicata, una telecamera HD, le cuffie wireless Pulse 3D e il telecomando Media Remote.

Nessun dettaglio per quanto riguarda il prezzo di vendita, ovviamente, mentre la data di lancio è sempre indicativa: Sony PlayStation 5 arriverà per le vacanze di Natale, e siamo pronti a scommettere che molti di voi stanno già prendendo carta e penna per scrivere la letterina a Babbo Natale.