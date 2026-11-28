Elon Musk ha annunciato che le azioni di SpaceX destinate ai bambini statunitensi non saranno un regalo da fare una volta sola.

“Ogni anno donerò un’altra azione di SpaceX a tutti i bambini d’America“, ha scritto su X nel giorno del Ringraziamento, cioè ieri, 26 novembre, aggiungendo poco dopo, mentre rilanciava una stima secondo cui l’iniziativa riguarderebbe circa 70 milioni di bambini, che è “fondamentale che i bambini abbiano una parte nel futuro“. Facciamo chiarezza.

Quanto vale il regalo e come funzionerà

Considerando il prezzo di chiusura di mercoledì, 127,44 dollari per azione, un’azione all’anno per 70 milioni di bambini vale circa 9 miliardi di dollari, una cifra destinata naturalmente a salire o a scendere insieme al valore di SpaceX in borsa, dove l’azienda è quotata dallo scorso giugno. Musk, però, non ha spiegato come verranno distribuite le azioni negli anni successivi, né se passeranno anche in questo caso dai Trump Accounts, i conti di investimento con agevolazioni fiscali, chiamati anche conti 530A, che possono essere aperti per qualsiasi bambino statunitense sotto i 18 anni con un numero di previdenza sociale.

A ottobre la Casa Bianca aveva fatto sapere che ne erano stati aperti quasi 70 milioni, più di 60 milioni dei quali in automatico, anche se non è chiaro quanti di questi siano effettivamente attivi.

L’annuncio arriva un giorno dopo un’altra novità, perché mercoledì SpaceX aveva comunicato che donerà un’azione di classe A di nuova emissione a ogni Trump Account attivo, e Musk aveva promesso di raddoppiare il regalo di tasca propria: “Ogni bambino in America riceverà due azioni di SpaceX, una dall’azienda e una da me personalmente“.

Vital that children have a stake in the future — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2026

Insieme agli oltre 2 milioni di azioni promessi dalla presidente e direttrice operativa di SpaceX, Gwynne Shotwell, questo primo giro arriva a circa 142 milioni di azioni, per un valore di circa 18,1 miliardi di dollari. Secondo Musk, l’azione donata da SpaceX verrà trasferita il mese prossimo, mentre “quella che arriva direttamente da me sarà trasferita quando scadrà il mio periodo di lockup, a giugno dell’anno prossimo“, cioè il periodo dopo la quotazione in borsa durante il quale i principali azionisti non possono vendere o cedere le proprie azioni.

Ai nuovi piccoli azionisti, Musk ha anche voluto dare un consiglio, ovviamente di parte, su cosa fare con le azioni ricevute: “Se SpaceX riuscirà a rendere la vita multiplanetaria e a sfruttare anche solo un milionesimo dell’energia del Sole, varrà circa un milione di volte l’attuale economia globale“, ha scritto, definendo questi obiettivi “assurdamente difficili“, prima di concludere: “Vi consiglio di tenervi strette le vostre azioni“.

Come si è arrivati fin qui

L’iniziativa è cresciuta in fretta nel giro di poche settimane, visto che a ottobre, come vi avevamo raccontato, Musk aveva promesso di regalare un’azione di SpaceX a ogni bambino americano a partire dal 2027, una donazione che all’epoca valeva circa 10,5 miliardi di dollari, mentre Shotwell aveva già destinato parte delle proprie azioni ai Trump Accounts, con l’obiettivo di farle arrivare ai bambini interessati a dicembre.

Il primo regalo, inoltre, è stato annunciato poche ore dopo che la FCC, l’autorità statunitense che regola le telecomunicazioni, aveva autorizzato SpaceX a portare in orbita fino a un milione di satelliti per i data center di Starmind, come vi abbiamo raccontato parlando del via libera alla costellazione.

E arriva mentre i comitati speciali di Tesla e SpaceX stanno trattando una possibile fusione tra le due aziende interamente in azioni: insomma, se l’accordo dovesse andare in porto, ogni bambino con un’azione di SpaceX diventerebbe azionista anche della nuova società nata dall’unione delle due.

Staremo a vedere quanto di questa iniziativa si rivelerà veritiera e quali conseguenze e reazioni potrà avere sulla aziende di Musk e sulla sua reputazione.