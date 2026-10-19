Elon Musk ha annunciato che dal prossimo anno regalerà un’azione di SpaceX a ogni bambino degli Stati Uniti. Con circa 72 milioni di bambini nel Paese, la donazione vale all’incirca 10,5 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato direttamente su X.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

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Un’azione di SpaceX per ogni bambino

Musk, che guida SpaceX e Tesla, ha scritto che il regalo sarà soltanto il primo di una lunga serie. La promessa nasce da uno scambio con Anthropic, che aveva accantonato il 5% delle proprie azioni per un fondo dedicato a iniziative di interesse pubblico, e la risposta di Musk è stata netta.

Raccomando di dare le azioni direttamente al pubblico… Questo è ciò che farò.

Il valore del gesto si misura sul prezzo del titolo. Venerdì le azioni SpaceX hanno chiuso a 146,03 dollari, e a quella quotazione 72 milioni di azioni valgono circa 10,5 miliardi di dollari. Musk possiede intorno a 6,42 miliardi di azioni della società, pari al 48,4% della quota beneficiaria, quindi la donazione corrisponderebbe a poco più dell’1,1% della sua partecipazione. SpaceX è diventata pubblica a giugno, con un debutto a 150 dollari per azione e un massimo di 225,64 dollari toccato nella settimana successiva alla quotazione, prima di una discesa.

I conti Trump e le altre donazioni

Destinare titoli ai più piccoli non è una novità in casa SpaceX. Mesi fa la presidente della società, Gwynne Shotwell, aveva annunciato che avrebbe dato le sue azioni a 2 milioni di Trump Accounts, i conti di investimento agevolati fiscalmente assegnati ai bambini americani. Il regalo riguarderà soprattutto i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni che vivono in aree a reddito familiare medio più basso, con un’attenzione maggiore per i bambini vicini alla sua casa nel Texas centrale. Le azioni donate resteranno bloccate fino ai 18 anni, mentre i conti, di proprietà dei bambini, potranno servire in seguito per l’università, l’acquisto di una casa, l’avvio di un’attività o ulteriori investimenti.

Il programma è partito il 4 luglio e prevede un deposito iniziale di 1.000 dollari dal Dipartimento del Tesoro per i bambini nati tra il 2025 e il 2028. Sono stati aperti più di 6 milioni di conti, e 1,4 milioni hanno già ricevuto il contributo federale. Michael e Susan Dell hanno impegnato 6,25 miliardi di dollari per versare 250 dollari a testa a 25 milioni di bambini. Ray e Barbara Dalio hanno destinato almeno 75 milioni a oltre 300.000 bambini del Connecticut. Micron ha annunciato un investimento da 250 milioni, mentre JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno previsto contributi da 1.000 dollari per i figli dei dipendenti idonei. Anche Vanguard, Coinbase, Charles Schwab e altre società finanziarie hanno aderito all’iniziativa.

Resta da stabilire come le azioni arriveranno concretamente ai bambini e chi avrà diritto a riceverle. Musk non ha indicato i requisiti di accesso, né in quale momento del 2027 il trasferimento sarà effettuato. Non ha neppure precisato se la sua donazione passerà dai Trump Accounts o seguirà un percorso diverso.

Il nome di Musk, in queste settimane, è legato anche a un altro annuncio: il recente lancio della Roadster, il modello sportivo di Tesla.