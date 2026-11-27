SpaceX ha ottenuto il via libera dalle autorità statunitensi per un progetto dalle dimensioni decisamente ambiziose: portare in orbita fino a 1 milione di satelliti destinati a ospitare data center per l’intelligenza artificiale. La Federal Communications Commission (FCC), l’ente che negli Stati Uniti si occupa di regolamentare le telecomunicazioni, ha infatti autorizzato la costellazione Starmind, respingendo le obiezioni presentate da Amazon, Viasat e dall’American Astronomical Society.

Il progetto di Elon Musk punta a portare una parte dell’infrastruttura necessaria per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale direttamente nello spazio, sfruttando l’energia solare e collegamenti laser tra i satelliti. Si tratta di un’idea che, almeno sulla carta, potrebbe offrire un’alternativa ai tradizionali data center terrestri, ma che solleva anche interrogativi importanti sulla fattibilità tecnica e sull’impatto ambientale e astronomico di una costellazione di queste dimensioni.

Starmind, SpaceX vuole portare i data center per l’intelligenza artificiale nello spazio

Per capire meglio la portata dell’iniziativa bisogna innanzitutto distinguere Starmind da Starlink, la rete satellitare di SpaceX che ormai conosciamo piuttosto bene. Quest’ultima ha il compito di fornire connettività internet agli utenti sulla Terra, mentre i satelliti della nuova costellazione dovrebbero eseguire direttamente nello spazio i calcoli necessari per i sistemi di intelligenza artificiale.

L’idea è quella di utilizzare grandi quantità di satelliti alimentati da pannelli solari, capaci di comunicare tra loro e con la rete Starlink attraverso collegamenti laser. In questo modo SpaceX vorrebbe realizzare una vera e propria infrastruttura di calcolo orbitale, senza dover concentrare tutta la potenza necessaria ai tradizionali data center terrestri.

Non è un’idea completamente isolata, anche Google sta lavorando a un progetto simile, chiamato Suncatcher, che punta a portare in orbita il primo satellite per l’intelligenza artificiale nel 2029. Ovviamente, tra immaginare un’infrastruttura di questo tipo e riuscire a renderla concretamente utilizzabile c’è una differenza importante. Una ricerca firmata da un’analista della Brookings Institution ha infatti evidenziato diverse difficoltà ancora da risolvere, a partire dalla gestione del calore generato dai processori: nello spazio, in assenza di aria, il calore può essere dissipato soltanto attraverso l’irraggiamento.

Il via libera della FCC riguarda comunque un progetto di dimensioni notevoli. SpaceX potrà utilizzare orbite comprese tra 500 e 1.002 chilometri di quota, una fascia più ristretta rispetto ai 2.000 chilometri inizialmente richiesti; la licenza prevede inoltre una serie di scadenze precise, che l’azienda dovrà rispettare per non rischiare di perderla:

entro il 25 novembre 2033 dovrà essere operativo almeno un satellite

entro il 25 novembre 2035 dovranno essere operativi 100.000 satelliti

entro il 25 novembre 2038 la costellazione dovrà raggiungere quota 500.000 satelliti

entro il 25 novembre 2040 SpaceX dovrà arrivare al milione di satelliti autorizzati

La FCC ha anche chiarito che le proprie regole non prevedono un limite massimo al numero di satelliti che possono essere collocati su orbite di questo tipo e che non intende introdurne uno indirettamente attraverso questa autorizzazione.

Le preoccupazioni per l’astronomia e i dubbi sulle regole per lo spazio

L’autorizzazione non è arrivata senza opposizioni. Amazon, Viasat e l’American Astronomical Society hanno presentato obiezioni, ma la FCC ha deciso di respingere le richieste di diniego. Una delle questioni più delicate riguarda proprio le possibili conseguenze di una costellazione così numerosa sulle osservazioni astronomiche.

L’associazione degli astronomi ha evidenziato i possibili problemi per l’astronomia ottica e per le osservazioni nell’infrarosso, anche in relazione al calore emesso dai satelliti. Lo Space Bureau, ovvero l’ufficio della FCC che si occupa delle attività satellitari, ha però risposto che le norme della Commissione riguardano le radiocomunicazioni e non prevedono disposizioni specifiche per tutelare le osservazioni astronomiche.

Non a caso, la FCC ha considerato sufficiente l’impegno di SpaceX a coordinarsi con la National Science Foundation, l’agenzia federale che finanzia diversi importanti osservatori. Una posizione che ricorda quella già adottata a luglio nei confronti di Reflect Orbital, un’altra azienda che vorrebbe utilizzare specchi in orbita per riflettere la luce solare sulla Terra durante la notte.

La questione è particolarmente interessante anche dal punto di vista delle competenze dell’autorità statunitense. La FCC ha infatti precisato che il proprio mandato è limitato alle radiocomunicazioni e che, di conseguenza, non può regolamentare i collegamenti laser tra i satelliti; le frequenze autorizzate per Starmind riguardano soltanto due porzioni della banda Ka, destinate ai comandi e alla telemetria di riserva e di emergenza, senza protezione dalle inferenze.

La licenza impone comunque alcune condizioni sull’intera costellazione, comprese le orbite utilizzabili e le modalità di smaltimento dei satelliti al termine della loro vita operativa. Proprio quest’ultimo aspetto, però, non è ancora stato definito completamente: il piano di smaltimento presentato da SpaceX è stato approvato soltanto per i satelliti che opereranno sotto i 600 chilometri. Per quelli destinati a quote superiori sarà necessaria una nuova richiesta di modifica della licenza, accompagnata da un piano definitivo.

Resta poi una questione più ampia: chi può decidere come utilizzare lo spazio, che per definizione non appartiene a nessuno? Il Trattato dello spazio extra-atmosferico del 1967 stabilisce che nessuno Stato può appropriarsi dello spazio, ma prevede anche che ogni Paese sia responsabile delle attività spaziali delle proprie aziende, che devono quindi essere autorizzate e sottoposte a supervisione. È proprio partendo dall’assenza di sovranità statunitense sullo spazio che la FCC giustifica anche la propria posizione sulle verifiche ambientali, sostenendo che le attività in orbita non rientrano nell’ambito di applicazione del National Environmental Policy Act (NEPA), la legge statunitense che impone determinate valutazioni d’impatto.

Negli Stati Uniti le licenze per le attività satellitari vengono rilasciate dalle autorità nazionali, mentre il coordinamento delle frequenze è affidato all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), un’agenzia delle Nazioni Unite. Non esiste invece un organismo internazionale che assegni le posizioni nell’orbita terrestre bassa, come avviene per le frequenze radio; un vuoto regolamentare che diventa sempre più rilevante man mano che aumentano le dimensioni delle costellazioni satellitari.

Le nuove disposizioni della FCC entreranno in gran parte in vigore a metà dicembre, ma lo Space Bureau ha precisato che, anche applicando le regole precedenti, non avrebbe richiesto ulteriori valutazioni per Starmind. Una posizione che segna un cambiamento rispetto a gennaio, quando lo stesso ufficio aveva considerato ancora applicabile il NEPA nell’autorizzazione dei altri 7.500 satelliti Starlink di seconda generazione, portando il totale autorizzato a 15.000.

Per il momento, comunque, il milione di satelliti resta un obbiettivo da raggiungere nell’arco di diversi anni. La prima vera scadenza per SpaceX è fissata al 25 novembre 2033, quando dovrà dimostrare di avere almeno un satellite Starmind operativo. Prima di allora ci saranno ancora diverse questioni tecniche e burocratiche da affrontare, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei satelliti alle quote più elevate.