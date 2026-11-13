La possibile fusione tra SpaceX e Tesla sembra procedere più rapidamente del previsto, le due società di Elon Musk starebbero infatti portando avanti le trattative per un’operazione destinata a entrare nella storia della finanza, che potrebbe dare vita a uno dei più grandi conglomerati tecnologici mai realizzati. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’annuncio dell’accordo potrebbe arrivare già a dicembre 2026, anche se tra le ipotesi sul tavolo rimane quella di uno slittamento all’inizio del 2027.

I colloqui sarebbero entrati in una fase più concreta, con i consigli di amministrazione e i consulenti delle due aziende impegnati a definire i termini della transazione e la struttura di governance della futura società; non si tratta ancora di un accordo definitivo, ma i passi avanti compiuti nelle ultime settimane sembrano indicare una volontà concreta di portare a termine l’operazione.

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SpaceX e Tesla lavorano ai termini dell’accordo: valutazioni e governance al centro

Stando alle informazioni raccolte attraverso alcune fonti vicine alla vicenda, le discussioni riguardano diversi aspetti fondamentali della fusione, tra cui il rapporto di cambio delle azioni e il controllo della nuova entità. Uno dei punti ancora da definire riguarda proprio il numero di azioni SpaceX da riconoscere agli investitori Tesla nell’ambito della transazione.

Le valutazioni delle due società aiutano a comprendere le proporzioni dell’operazione, dopo la quotazione in borsa dello scorso giugno, SpaceX avrebbe raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore a 1.900 miliardi di dollari, mentre Tesla si attesterebbe introno ai 1.500 miliardi. Numeri che renderebbero plausibile uno scenario nel quale SpaceX incorpori Tesla, piuttosto che il contrario.

Se confermata, la fusione potrebbe superare qualsiasi precedente record nel settore delle operazioni finanziarie. Per avere un termine di paragone, l’acquisizione di Mannesmann da parte di Vodafone nel 2000, valutata circa 183 miliardi di dollari, rappresenta ancora uno dei riferimenti storici per le grandi operazioni di questo tipo. Anche l’acquisizione di xAI da parte di SpaceX, avvenuta all’inizio del 2026 e valutata circa 250 miliardi di dollari, sarebbe decisamente più contenuta.

Non è la prima volta che emergono indicazioni in questa direzione, già a ottobre Elon Musk aveva confermato che i consigli di amministrazione di entrambe le società avevano costituito comitati speciali composti da amministratori indipendenti per valutare una possibile fusione. Anche l’assemblea annuale degli azionisti Tesla, fissata per il 3 dicembre, potrebbe rappresentare un passaggio importante: tra i punti all’ordine del giorno figurano infatti la rielezione di Musk, della presidente Robyn Denholm e di JB Straubel, gli stessi amministratori che dovrebbero essere coinvolti nell’approvazione dell’accordo.

I nodi da risolvere tra Cina, sicurezza nazionale e interessi di Musk

La strada verso l’accordo non sarebbe però priva di ostacoli, uno dei problemi più delicati riguarda la presenza produttiva di Tesla in Cina, che potrebbe entrare in conflitto con le attività di SpaceX nel settore della difesa e con i suoi contratti governativi statunitensi. Come evidenziato dall’analista di JPMorgan Rajat Gupta in una nota di ricerca, si tratta di dinamiche potenzialmente contrastanti quando si parla di ottenere le necessarie approvazioni normative e il consenso degli azionisti.

La questione non è nuova, nei mesi scorsi erano già emerse indiscrezioni sulla possibilità che Tesla valutasse una vendita o uno scorporo delle proprie attività cinesi, ipotesi successivamente smentita da Musk. La Gigafactory di Shanghai rappresenta infatti uno degli asset più importanti dell’azienda, è il suo stabilimento più produttivo e realizza oltre la metà delle vetture Tesla.

Un altro elemento da considerare riguarda la governance e il peso di Musk nella futura società, il fondatore detiene circa il 20% di Tesla, mentre attraverso azioni con diritto di voto multiplo controlla circa l’85% dei diritti di voto di SpaceX. Un’eventuale conversione delle azioni Tesla in titoli SpaceX avrebbe quindi conseguenze importanti per gli attuali azionisti, soprattutto in termini di influenza sulle decisioni societarie.

La transazione potrebbe inoltre avere effetti diretti sulla remunerazione di Musk. In base alle condizioni del suo pacchetto retributivo da CEO del 2025, un cambio di controllo potrebbe far scattare l’assegnazione immediata di alcune tranche di azioni, eliminando determinati obiettivi operativi e facendo riferimento alla valutazione della società al momento dell’accordo.

Resta infine da capire quale sarà il contesto politico nel quale si concretizzerà l’operazione. Dopo le elezioni di metà mandato, i Democratici hanno conquistato il controllo del Congresso statunitense e hanno promesso di approfondire gli affari e le attività politiche di Musk; non è un dettaglio secondario, secondo quanto riportato in precedenza, le due società vorrebbero completare la fusione prima della fine del mandato di Donald Trump, un obbiettivo che rende la tempistica ancora più importante alla luce del nuovo equilibrio politico a Washington.

L’obiettivo sarebbe quello di costruire un gruppo capace di riunire auto elettriche, sistemi di accumulo energetico, razzi e satelliti, sfruttando le possibili sinergie tra le attività delle due aziende. L’ambizione condivisa di Musk è utilizzare l’intelligenza artificiale nello spazio, nelle auto a guida autonoma e nei robot umanoidi. SpaceX e Tesla hanno già avviato alcune collaborazioni, tra cui il progetto Terafab per la realizzazione di un impianto di semiconduttori in Texas.

L’annuncio potrebbe arrivare già il prossimo dicembre, ma l’inizio del 2027 rimane una possibilità concreta. Molto dipenderà dalla capacità di risolvere le questioni legate alla governance, alla Cina e alle autorizzazioni necessarie: una fusione di queste dimensioni potrebbe ridisegnare gli equilibri del settore tecnologico, ma anche sollevare interrogativi importanti sul controllo di un gruppo con interessi tanto diversi e strategici.