Il Black Friday di Unieuro chiude in bellezza con il Gran Finale, una promozione che applica un ulteriore sconto del 25% su migliaia di prodotti. È riservata a chi ha la carta Unieuro Club ed è valida dal 26 al 30 novembre 2026. Sulle schede dei prodotti il prezzo mostrato è quello senza il ribasso: lo sconto compare nel carrello, dopo l’accesso con il proprio account Unieuro Club.
Come funziona e cosa resta fuori
Le soglie di spesa sono due. Per TV, PC e smartphone servono almeno 399€, anche sommando più prodotti di queste categorie. Per tutti gli altri articoli in promozione la soglia è di 199€, sempre anche cumulativa. Contano per il raggiungimento della soglia solo i prodotti che partecipano alla promozione, riconoscibili dal badge “Sconto 25%” nella scheda.
Attenzione alle esclusioni, che toccano proprio le categorie più cercate: restano fuori i prodotti a marchio Apple, quelli Dreame ed Ecovacs, oltre a DJI, Sonos e Bose, le console da gioco (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch), i giochi in preordine, GTA VI e i prodotti già presenti sul volantino. Chi cerca un iPhone, un Mac o un robot Dreame dovrà quindi guardare altrove, oppure al volantino “Celebrity Black Friday Gran Finale”, che resta attivo fino al 3 dicembre.
Una selezione di offerte per i lettori di TuttoTech
Abbiamo scelto solo prodotti con il badge del 25%. Il prezzo indicato è quello di listino sul sito, mentre quello finale è un calcolo approssimativo dello sconto e va verificato nel carrello.
Robot aspirapolvere
- Roborock Qrevo 2 ProX – 349,90€, circa 262€ con il 25% in più
- iRobot Roomba plus 406 – 299€, circa 224€
- MOVA E40VIU Ultra – 279,90€, circa 210€
- iRobot Roomba 115 Combo – 149,99€, circa 112€ (da solo non raggiunge la soglia dei 199€)
TV
- Samsung Crystal UHD U8000H 65 pollici – 599,90€, circa 450€
- Hisense QLED 65Q7S da 65 pollici – 599,90€, circa 450€
- TCL C6K Pro da 55 pollici, QD-Mini LED – 649,90€, circa 487€
- Hisense QLED 75Q7S da 75 pollici – 862,34€, circa 647€
Computer
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (Core i5-13420H, 8 GB, 512 GB) – 499,90€, circa 375€
- Lenovo LOQ gaming (Ryzen 5, 16 GB, 512 GB, RTX 3050) – 1.149€, circa 862€
- Acer Nitro V16 AI (Ryzen 7 260, 16 GB, 1 TB, RTX 5050) – 1.299€, circa 974€
Videogiochi
Le console sono escluse, ma i giochi no, e con la soglia dei 199€ conviene riempire il carrello.
- Gran Turismo 7 per PlayStation 5 – 39,99€, circa 30€
- Call of Duty: Black Ops 7 per PlayStation 5 – 29,99€, circa 22,50€
- Call of Duty: Modern Warfare 4 per PlayStation 5 – 67,99€, circa 51€
- EA Sports FC 26 per PlayStation 5 – 19,99€, circa 15€
- Digimon Story: Time Stranger per Nintendo Switch 2 – 49,99€, circa 37,50€
- Dragon Quest XI S per Nintendo Switch 2 – 29,99€, circa 22,50€
Prezzo e disponibilità
La promozione è valida dal 26 al 30 novembre 2026 e richiede la carta Unieuro Club. Prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso, e quelli finali vanno sempre controllati nel carrello prima di pagare.
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