Il Black Friday di Unieuro chiude in bellezza con il Gran Finale, una promozione che applica un ulteriore sconto del 25% su migliaia di prodotti. È riservata a chi ha la carta Unieuro Club ed è valida dal 26 al 30 novembre 2026. Sulle schede dei prodotti il prezzo mostrato è quello senza il ribasso: lo sconto compare nel carrello, dopo l’accesso con il proprio account Unieuro Club.

Come funziona e cosa resta fuori

Le soglie di spesa sono due. Per TV, PC e smartphone servono almeno 399€, anche sommando più prodotti di queste categorie. Per tutti gli altri articoli in promozione la soglia è di 199€, sempre anche cumulativa. Contano per il raggiungimento della soglia solo i prodotti che partecipano alla promozione, riconoscibili dal badge “Sconto 25%” nella scheda.

Attenzione alle esclusioni, che toccano proprio le categorie più cercate: restano fuori i prodotti a marchio Apple, quelli Dreame ed Ecovacs, oltre a DJI, Sonos e Bose, le console da gioco (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch), i giochi in preordine, GTA VI e i prodotti già presenti sul volantino. Chi cerca un iPhone, un Mac o un robot Dreame dovrà quindi guardare altrove, oppure al volantino “Celebrity Black Friday Gran Finale”, che resta attivo fino al 3 dicembre.

Una selezione di offerte per i lettori di TuttoTech

Abbiamo scelto solo prodotti con il badge del 25%. Il prezzo indicato è quello di listino sul sito, mentre quello finale è un calcolo approssimativo dello sconto e va verificato nel carrello.

Robot aspirapolvere

TV

Computer

Videogiochi

Le console sono escluse, ma i giochi no, e con la soglia dei 199€ conviene riempire il carrello.

Prezzo e disponibilità

La promozione è valida dal 26 al 30 novembre 2026 e richiede la carta Unieuro Club. Prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso, e quelli finali vanno sempre controllati nel carrello prima di pagare.