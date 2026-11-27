L’ESO, l’Osservatorio europeo australe, è tornato a lanciare l’allarme su Starmind, la costellazione di SpaceX che prevede di portare in orbita fino a un milione di satelliti e che ha appena ricevuto il via libera della FCC, l’autorità statunitense che regola le telecomunicazioni.

Secondo l’organizzazione, un progetto di queste dimensioni avrà conseguenze profonde non solo per l’astronomia, ma per il cielo notturno di tutte le persone del pianeta, e per questo l’ESO chiede che venga creato un organismo internazionale in grado di valutarne gli effetti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Cosa dice l’ESO e quali sarebbero le conseguenze per i telescopi

Starmind è il progetto con cui SpaceX vuole costruire in orbita una rete di satelliti destinati a ospitare data center per l’intelligenza artificiale, e la sua approvazione è arrivata nonostante gli appelli della comunità scientifica e l’analisi tecnica che l’ESO aveva presentato alla FCC la scorsa estate. In un comunicato, il direttore generale dell’ESO Andreas Kaufer ha scritto:

Così approvato, il progetto non solo avrà profonde conseguenze sull’astronomia, ma altererà in modo fondamentale il cielo notturno per tutti gli abitanti del pianeta. Avevamo dimostrato in un’estesa analisi tecnica gli impatti e li abbiamo sottoposti in una risposta alla FCC degli Stati Uniti, come hanno fatto altre organizzazioni di tutto il mondo. Questa approvazione evidenzia la necessità urgente di meccanismi internazionali capaci di soppesare le attività i cui impatti si estendono ben oltre i confini nazionali e colpiscono il bene comune globale.

L’analisi a cui fa riferimento Kaufer è uno studio pubblicato lo scorso luglio sulla rivista Astronomy & Astrophysics da Olivier Hainaut, astronomo che lavora da trent’anni all’ESO, l’organizzazione che gestisce alcuni dei principali osservatori nel deserto di Atacama, in Cile, uno dei posti con il cielo notturno più limpido del pianeta.

Secondo lo studio, con la costellazione di SpaceX in orbita comparirebbero decine di tracce luminose in ogni immagine scattata con il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO nelle prime due ore dopo l’inizio della notte, con una perdita fino al 28% del campo visivo.

Questo, per di più, nell’ipotesi che i satelliti riflettano abbastanza poca luce da non essere visibili a occhio nudo, perché se fossero anche solo un po’ più luminosi alcuni strumenti verrebbero colpiti ancora di più. Per una fotocamera come quella del nuovo Vera C. Rubin Observatory, progettata per riprendere ampie porzioni di cielo, significherebbe rendere inutilizzabile la maggior parte delle immagini per diverse ore ogni notte.

Il problema non riguarda soltanto gli astronomi

Le conseguenze delle mega costellazioni, però, non si fermano ai telescopi, perché secondo Hainaut la luce riflessa dai satelliti produrrebbe un inquinamento luminoso diffuso in tutto il cielo, per due motivi diversi: i satelliti che non si vedono a occhio nudo creano comunque un velo di luce diffusa, mentre la luce riflessa da quelli più visibili si disperde in tutte le direzioni attraversando l’atmosfera.

In entrambi i casi il risultato è un cielo notturno più chiaro, come mostra anche il video pubblicato dall’ESO che potete vedere qui sopra, il quale mostra l’inquinamento luminoso causato già oggi dai satelliti nel deserto di Atacama.

Già a luglio, del resto, l’ESO aveva spiegato che l’inquinamento luminoso prodotto dalle mega costellazioni potrebbe avere effetti anche sulla salute, interferendo con l’orologio biologico delle persone, e su animali e ambienti naturali. A questo si aggiungono le conseguenze per l’ambiente dei lanci necessari per portare in orbita un numero così grande di satelliti, e l’inquinamento dell’atmosfera causato dai satelliti che, alla fine della loro vita, rientrano e bruciano.

Ebbene, è proprio per questo che l’ESO chiede la creazione di un organismo internazionale capace di valutare progetti di questo tipo, i cui effetti, sostiene l’organizzazione, riguardano tutti e non soltanto il Paese che li autorizza.