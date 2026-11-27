Il momento più caldo dell’anno per gli acquisti tecnologici è finalmente arrivato. Con l’inizio ufficiale di questo venerdì di Black Friday 2026, le principali piattaforme di e-commerce e streaming hanno sbloccato i ribassi più aggressivi della stagione. Per evitare di perdersi tra migliaia di inserzioni poco convenienti, abbiamo passato al setaccio i cataloghi e organizzato le sole occasioni meritevoli in tre hub tematici aggiornati costantemente: Amazon, AliExpress e DAZN.

Il meglio del Black Friday Amazon diviso per reparto

Quando scocca il venerdì clou della settimana promozionale, Amazon concentra i tagli di prezzo più significativi su hardware, periferiche e dispositivi smart. Dai portatili ai monitor ad alto refresh rate, passando per smartwatch, auricolari wireless, componenti PC ed elettrodomestici connessi, abbiamo raggruppato i veri minimi storici in un’unica panoramica suddivisa per reparto, così da individuare subito il prodotto ricercato senza perdere minuti preziosi.

AliExpress: nuovi codici sconto e promozioni PayPal disponibili

La giornata odierna segna anche un nuovo riassortimento fondamentale su AliExpress. Con il rinnovo dei fondi promozionali sono tornati pienamente utilizzabili sia i coupon sconto cumulabili sia le riduzioni automatiche al checkout pagando tramite PayPal. Una combinazione ideale per acquistare smartphone, tablet, console portatili, action cam, droni e accessori tech a cifre nettamente inferiori rispetto al mercato tradizionale, spesso con spedizione rapida dai magazzini europei.

Streaming sportivo: i pacchetti annuali DAZN in forte ribasso

Accanto all’hardware trova spazio anche l’intrattenimento sportivo con l’iniziativa Black Friday di DAZN, che riduce fino al 50% il canone mensile per un intero anno su tutti i piani con vincolo di 12 mesi e pagamento rateizzato. L’offerta parte da 7,99€/mese per DAZN Sports, sale a 9,99€/mese per DAZN Goal e a 14,99€/mese per MyClubPass (dedicato ai match della propria squadra di Serie A), fino ad arrivare a 19,99€/mese per DAZN Full e a 39,99€/mese per DAZN Family con HBO Max incluso e visione contemporanea su due reti internet distinte.

Data la rapidità con cui le scorte più vantaggiose tendono a esaurirsi durante il Black Friday, il consiglio è di attivare le notifiche sia sul canale Telegram PrezziTech sia su ErroriBomba, così da intercettare in tempo reale ribassi lampo ed eventuali errori di prezzo nel corso dell’intera giornata.