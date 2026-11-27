Sebbene la settimana promozionale di Amazon sia iniziata già da diversi giorni, oggi è il vero e proprio Black Friday 2026: con l’arrivo del venerdì nero il catalogo si arricchisce di tantissime offerte sulla tecnologia, tra ribassi inediti e grandi riconferme. Andiamo a scoprire insieme le migliori occasioni del Black Friday Amazon sulla tecnologia, con una selezione di sconti su prodotti per la smart home, PC, smart TV, cuffie wireless, smartwatch e non solo: ecco le proposte più convenienti da cogliere al volo in queste ore.
Le migliori offerte tech del Black Friday 2026 di Amazon
Anche quest’anno la Settimana del Black Friday di Amazon è partita con largo anticipo e gli sconti sono ormai attivi da più di sette giorni: oggi entriamo però nel vivo con il vero e proprio Black Friday (27 novembre), mentre le promozioni proseguiranno fino al 30 novembre 2026 con il Cyber Monday, l’appuntamento tradizionalmente dedicato alla tecnologia.
Le offerte attive sulla piattaforma sono migliaia e abbracciano praticamente ogni categoria del catalogo: proprio per questo orientarsi e scovare i veri affari può risultare complicato. Abbiamo quindi fatto noi il lavoro di selezione per voi. Stiamo dunque per mostrarvi le offerte più intriganti di questo Black Friday Amazon riguardanti la tecnologia, tra prodotti per la smart home, PC, smart TV, cuffie wireless, smartwatch e non solo. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Aspirapolvere e robot lavapavimenti
Soluzioni per la pulizia quotidiana dei pavimenti, dai robot autonomi con lavaggio ad acqua calda alle scope elettriche senza filo leggere e potenti, ideali per ogni tipo di superficie e per rimuovere i peli di animali.
-
-20%
DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Aspirazione da 40.000 Pa, Lavaggio a Vapore a 180 °C, Lavaggio con Acqua Calda Pulita, MopExtend, Superamento degli Ostacoli
-
-27%
DREAME X60 Pro Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Aspiraz. 42.000 Pa | Bracci UltraExtend, Sistema AI OmniSight, Supera Ostacoli 10 cm, PowerMaster 11 A, Lavaggio Mocio 100 °C, Anti-Groviglio 100%
-
-43%
MOVA Z70 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Powered by Dreame | 36.000 Pa e Design Antigroviglio, Spazzola E Rullo Estendibili, Superamento Ostacoli Fino a 9 Cm
-
-38%
ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie
-
-34%
Dyson Spot+Scrub™ Robot aspirapolvere AI Wet and Dry – Rullo bagnato autopulente, autosvuotante, potenza di aspirazione 4x per tappeti, rimozione macchie AI (nero/blu)
-
-7%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete, Robot aspirapolvere, Aspir. 30.000 Pa | Mocio AquaRoll, Superamento Ostacoli 8 cm, Protezione Rullo, Anti-Groviglio, Evitamento con IA 240+ Oggetti
-
-7%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Aspir. 30.000 Pa | Mocio AquaRoll, Superamento Ostacoli 8 cm, Protezione Rullo, Anti-Groviglio, Evitamento con IA 240+ Oggetti
-
-40%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 20.000 Pa | Rileva Ostacoli con IA, Navigazione 360°, Pulizia sotto Mobili Bassi e Divani, Pulizia Angoli-Bordi, Spazzola Anti-Groviglio
-
-20%
ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22000Pa | FocusJet anti-macchie, PowerBoost Ultrarapido, OZMO ROLLER Gen 3, Rullo Esteso, PureCyclone Gen 2, AGENTE YIKO
-
-43%
DREAME Matrix10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspir. 30.000 Pa | Cambio Multi-mocio, Vano 3 soluz. detergenti,Anti-Groviglio,Supera Ostacoli 4 cm,Rileva 280+ Tipi di Oggetti,Controllo Vocale
-
-29%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa, 7,98 cm | Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale
-
-38%
ECOVACS T90S Pro OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO Roller Gen 3.0, Lavaggio Mocio Autom., Spazzola anti-groviglio, Navigazione. AI, Ricarica PowerBoost Stazione All-in-One
-
-33%
dreame L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa,Pulizia di Bordi e Angoli,Spazzola Antigroviglio
-
-4%
DREAME T16 Pro Heat-A Aspirapolvere Lavapavimenti, Tre Lati | Ultrasottile da 9,85cm, Lav. a 90°C, Rimoz. Olio, 0 Grovigli, 30.000 Pa, Auto-pulizia a 95°C, AutoAdapt, Batteria Rimov., App
-
-38%
ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione | Lavaggio Automatico del Panno, Pulizia Intelligente fino al Bordo, Nebulizzazione a Triplo Ugello, Controllo tramite App
-
-28%
DREAME L50 Ultra AE-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Dotato di Sistema di Auto-Svuotamento e Auto-Pulizia dei Moci a 100 °C,Aspirazione da 28.000Pa,Rilevamento Degli Ostacoli e Navigazione a 360°
-
-28%
DREAME L50 Ultra AE Robot Aspirapolvere,Autopulizia Mocio 100 °C, 28.000 Pa | Pulizia Profonda Angoli-Bordi, Spazzola TriCut, PowerDock Multifunzionale Intelligente, Navigazione LDS e Aggiramento Laser
-
-16%
roborock F25 Ultra Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore 86°C Senza Fili | Vapore Senza fili Riscaldamento a 180 °C, Asciugatura 90 °C in 5 min, Aspirazione 22 kPa,Sistema Anti-groviglio
-
-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
-
-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
-
-18%
Mova S70 Roller Robot Aspirapolvere, Nero, Powered by dreame | Rullo 27 Cm Estendibile, Base Autopulente, 28.000 Pa, Pulizia Dei Bordi, Lavaggio E Asciugatura A Caldo
-
-30%
ECOVACS T90 MAX OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 30000Pa OZMO ROLLER | ZeroTangle Gen 4.0 TruEdge 3.0, Lavaggio con Acqua Calda e Asciuga Aria Calda, Stazione OMNI Auto Svuota, 95 mm Ultra-sott
-
-31%
Dyson Cyclone V10 Aspirapolvere Senza Filo, Adattatore per Angoli Nascosti | Fino a 60 Minuti di Autonomia, 150AW e Motore Digitale Dyson V10, Filtrazione 99,99% con Sistema Root Cyclone a 14 Cicloni
-
-19%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero Set
-
-49%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero
-
-40%
dreame L40 Ultra A Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 24.000 Pa | Spazzola TriCut, Sollevamento Mocio 10,5 mm, Stazione Base Multifunzione, Auto-Pulizia Mocio e Rilevamento Intellig. Ostacoli
-
-50%
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25000 Pa | AIVI 3D 3.0, Lavaggio a 75 °C, ZeroTangle Generation 3.0 Tecnologia Anti-ingombramento, Ricarica Automatica, 81mm
-
-49%
roborock F25 Steam Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore Senza Fili Aspirazione 25.000Pa, Lavaggio ad Alta Temperatura 95°C, Snodabile a 180° Piatto, Autonomia 80 Min,Anti-groviglio capelli
-
-15%
dreame L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere, Aspirazione 10.000 Pa | MopExtend RoboSwing, Modalità per Animali Domestici, Stazione Base Automatica, 32 Regolazioni Livello dell'Acqua
-
-43%
Dyson V8 Cyclone Aspirapolvere Senza Filo, 60 Minuti, Potenza 150 AW | Spazzola Motorbar Anti Groviglio, Accessori Combinati e Stazione di Ricarica a Muro 2026, Colore Argento e Nichel
-
-5%
SwitchBot K11+ Pro Robot aspirapolvere lavapavimenti compatto, 12.000 Pa, navigazione LiDAR, doppio sistema anti-groviglio, autosvuotamento 90 giorni, sacco 4L, Matter, Alexa, Google Home & Apple Home
-
-20%
XIAOMI H40 Robot aspirapolvere con stazione auto-svuotamento, 10000 Pa | Stazione compatta sacchetto 4L, fino a 90 giorni senza intervento, Anti-Tangle, controllo App
-
-55%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere 10.000Pa, Panno Sollevabile, Nero | Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0, Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, APP, Strategie dei Tappeti
-
-10%
Tineco Floor ONE Stretch S6 AspirapolvereLavapavimenti, FlashDry, iLOOP | Soluzioni flessibili per una maggiore pulizia, Autonomia fino a 40 minuti, 18.000Pa
-
-38%
ECOVACS WINBOT Mini 2 Robot Lavavetri | Spazzole Angolari & Spruzzo a Ultrasuoni, Ultra-Sottile per Finestre Strette, Navigazione Intelligente, 6 modalità App
-
-5%
roborock F25 BX Aspirapolvere e Lavapavimenti 20.000 Pa, Autopulizia ad Alta Temperatura fino a 90 °C, Lavapavimenti Antigroviglio, Inclinazione a 180°, Posizione distesa, Pulizia a Doppio Bordo
-
-17%
iRobot Roomba® 115 Combo robot aspirapolvere lavapavimenti, nero | Con AutoEmpty™ dock, stazione autosvuotamento, SmartScrub™, map ClearView™ LiDAR, aspirazione e lavaggio 2 in 1, 15.000 Pa
-
-57%
Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Lavapavimenti, Design Leggero, Autopulizia | Aspira e Lava in un Solo Passaggio, Durata di funzionamento prolungata senza interruzioni, Pulizia dei bordi potenziata
-
-19%
iRobot Roomba® 115 Combo robot aspirapolvere lavapavimenti, nero | Compatto, aspirazione e lavaggio 2 in 1, mappatura ClearView™ LiDAR, SmartScrub™, controllo app e vocale, 15.000 Pa
-
-51%
FAMIVAC FV5 Aspirapolvere Senza Fili 70 kPa, 80 Min, Peli di Animali | Scopa Elettrica Senza Fili con Display LED, Park&Power, Spazzola Antigroviglio, Luci LED verdi, Filtro autopulente
-
-50%
FAMIVAC FV2 Aspirapolvere con Filo, 65Kpa/600W Scopa Elettrica Potente con Spazzola per Materasso, 1,3KG Ultra-Leggero, Cavo 7M, 1,5L, Antigroviglio & Autoportante per Tappeti/Pavimenti/Peli Animali
Cuffie, auricolari e altoparlanti
Auricolari true wireless compatti, cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore e speaker Bluetooth portatili per ascoltare musica, lavorare o giocare con la massima qualità audio.
-
-10%
Apple AirPods Max 2, Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Audio spaziale personalizzato, Traduzione in tempo reale - Galassia
-
-10%
Apple AirPods Max 2, Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Audio spaziale personalizzato, Traduzione in tempo reale - Mezzanotte
-
-10%
Apple AirPods Max 2, Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Audio spaziale personalizzato, Traduzione in tempo reale - Azzurro
-
-28%
Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro, Modalità Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Ricarica USB-C, Cuffie Bluetooth per iPhone, Mezzanotte
-
-28%
Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro, Modalità Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Ricarica USB-C, Cuffie Bluetooth per iPhone, Galassia
-
-2%
Sony WH-1000XM6 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | Over-Ear, wireless, audio Hi-Res, design pieghevole, custodia resistente, 30 ore batteria, iOS e Android – Sandstone
-
-14%
Sony WH-1000XM6 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | Over-Ear, wireless, audio Hi-Res, design pieghevole, custodia resistente, 30 ore batteria, iOS e Android – Olive Grey
-
-24%
Bose QuietComfort Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore, Nero
-
-24%
Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C
-
-5%
Beats Powerbeats Pro 2 Auricolari - Jet Black | Cancellazione attiva del rumore, resistenti a sudore e acqua IPX4, archetti stabili, compatibili con Apple e Android
-
-31%
Samsung Galaxy Buds4 Pro Black, Altoparlante a 2 Vie [ver. italiana] | Doppio Amplificatore, Chiamate Cristalline, Audio 360°, ANC Migliorata, Controllo Adattivo Rumore, Galaxy AI Comandi Vocali
-
-21%
Sonos Era 100 SL | Novedad | El Altavoz Ideal para los Amantes de la música. (Blanco) Bluetooth, Wi-Fi
-
-21%
Sonos Era 100 SL | novità | L'altoparlante ideale per gli amanti della musica. (Nero), Bluetooth, Wi-Fi
-
-14%
Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva, Microfono, Durata della Batteria Fino a 8,5 Ore, Deep Bass, IPX4, Nero
-
-27%
Sony INZONE H5 - Cuffie gaming wireless, Suono spaziale a 360 gradi per il gaming, Vestibilità comoda, Durata della batteria 28 ore, Bassa latenza, Microfono con AI, Compatibili con PC e PS5-Bianco
-
-57%
Beats Solo 4 Cuffie on-ear, 50 ore di autonomia - Nero opaco | Suono ricco con bassi potenti, audio spaziale, ricarica rapida Fast Fuel via USB-C, compatibili con Apple e Android
-
-34%
JBL Flip 7, Altoparlante Bluetooth Portatile, Impermeabile, Nero | Bluetooth 5.4, 16 Ore di Autonomia, Impermeabile IP68, Suono JBL Pro con AI Boost, Connessione Multi-Speaker Auracast
-
-13%
Beats Solo 4 Cuffie on-ear, 50 ore di autonomia - Esclusiva Amazon Ghiaia | Suono ricco con bassi potenti, audio spaziale, ricarica rapida Fast Fuel via USB-C, compatibili con Apple e Android
-
-6%
Beats Studio Buds+ Auricolari, 36 ore - Nero e oro | Ottima qualità di chiamata, vestibilità comoda, resistenti al sudore, ricarica Fast Fuel, compatibili Apple e Android
-
-58%
JBL Live 770 NC Cuffie Over-Ear Wireless, Nero | Bluetooth, Cancellazione del Rumore, SmartAmbient, Personi-Fi 2.0, JBL Surround, Connessione Multipoint, Ore di Autonomia
-
-54%
Auricolari wireless Samsung Galaxy Buds3 FE | Suono bilanciato, Audio 360, Cancellazione attiva del rumore, Chiamate chiare, Controllo semplice, Gemini AI, Nero 2025
-
-54%
Samsung Galaxy Buds3 FE, Auricolari Wireless [Versione Italiana] | Suono Equilibrato, Audio 360, Cancellazione Attiva del Rumore e Chiamate Nitide, Controllo Semplice, Gemini AI, Gray 2025
-
-50%
JBL Tune 670 NC, Cuffie On-Ear Wireless, Nero | Bluetooth, Cancellazione del Rumore, SmartAmbient, VoiceAware, Pure Bass Sound, Connessione Multipoint, 70 Ore di Batteria
-
Logitech G G432 Cuffie Gaming Cablate | Audio 7.1, Cuffie DTS:X 2.0, Driver 50 mm, Jack USB/3,5 mm, Flip-to-Mute, Leggere, PC/Xbox One/PS4/Switch - Nero
-
-52%
Sony WF-C510 Auricolari True Wireless | Auricolari In-Ear Bluetooth, multipoint, modalità trasparenza, IPX4, 22h di autonomia, iOS/Android, Nero
-
-71%
-
-33%
HUAWEI FreeBuds SE 2, Durata della Batteria fino a 40 Ore, IP54 Resistenti a Polvere e Schizzi, Connessione Robusta Bluetooth 5.3, Audio Stabile, IOS e Android, Nero
-
-57%
Jabra Evolve 10 Cuffie con Microfono, USB-A, Nero | Cuffie con cavo, cancellazione del rumore, per PC/laptop, Certificazione TCO, Leggere, Controlli per chiamate/volume
Dispositivi per la smart home
Termostati intelligenti, telecamere di sorveglianza, prese Wi-Fi, lampadine smart e ripetitori di rete pensati per rendere la casa più efficiente, sicura e connessa.
-
-15%
Reolink 5MP PoE Kit Videosorveglianza Esterno, 4K NVR 8CH 2TB + 4x 5MP Telecamera, Rilevamento di Uomo/Veicolo, Visione Notturna IR, Impermeabile IP67, Registrazione 24/7, RLK8-410B4-5MP (Bianco)
-
-24%
TP-Link WiFi 7 Archer BE800 Router BE19000Mbps Tri-Band, MU-MIMO, OFDMA | Porta Ethernet 10Gbps, VPN, HomeShield, Compatibile con Alexa, Canali 320 MHz, Display LED, MLO, Non Supporta xDSL/FTTC/FTTS
-
-8%
Vimar K42955 Videocitofono Wi-Fi touch monofamiliare alim. DIN targa RFID | Vimar K42955 Kit videocitofono wifi monofamiliare, touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", targa RFID, alimentatore
-
-8%
tado° Termostato Intelligente X – Trio Pack | controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), installazione fai da te
-
-33%
BTICINO SXW8002W Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Parete, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
-
-19%
BTICINO SXW8002 Termostato WiFi 220V, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
-
-29%
BTICINO SXM8002 Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
-
-25%
Aqara Smart Home Hub M3, Matter Controller, Thread Border Router | Zigbee, Bluetooth, Wifi, Poe, Ir, Automazione Locale, Supporta Apple Homekit, Alexa,Google,Smartthings,Home Assistant,Ifttt
-
-39%
BTICINO SXG8002 Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
-
-19%
SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB (Purificatore d'aria da tavolo)
-
-32%
tado° termostato intelligente X – Starter Kit, termostato ambiente cablato e Bridge X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google)
-
-20%
-
-17%
Aqara 2 Telecamera G100 2K Esterno/Interno Bianco, HomeKit Secure Video | Audio Bidirezionale, Visione Notturna Colori, Rilevamento Ai, Wi-Fi 6, Ip65, Microsd/Nas, Supporta Homekit, Alexa, Google
-
-29%
SONOFF Termostato da Radiatore TRVZB 2 Pezzi, Valvola Termostatica Intelligente, per Riscaldamento Intelligente con Funzione App, Richiede Hub Zigbee 3.0, Compatibile co Amazon Alexa/Home Assistant
-
-49%
Netatmo Valvola Termostatica WiFi, Controllo Remoto, Risparmio Energetico, Accessorio per Termostati Intelligenti, Compatibile con Alexa e HomeKit, Installazione Facile, NAV-AMZ
-
-28%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
-
-17%
TP-Link RE500X Ripetitore Wi-Fi 6 AX1500Mbps, Dual-Band, 2 Antenne Interne | Porta Gigabit, Modalità AP, Setup Rapido, Compatibile con Qualsiasi Modem Router, Ripetitore Potente per Casa e Ufficio
-
-5%
Tapo C510W 2K 3MP Telecamera WiFi Esterno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Per Giardino e Ingresso, Visione Notturna a Colori, Rilevamento/Tracciamento di Movimento, IP65, MicroSD fino a 512GB
-
-6%
Tapo C500 FHD Telecamera WiFi Esterno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Per Giardino e Ingresso, Visione Notturna a Colori, Rilevamenti Smart AI, Audio Bidirezionale, Allarme Sonoro, IP65
-
Tapo C220 2K 4MP Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Bambini/Animali, Panoramica e Inclinazione, Visione Notturna, Alexa, Google Assistant, MicroSD fino a 512GB
-
-25%
TP-Link RE330 Ripetitore Wi-Fi AC1200Mbps, Dual-Band, 2 Antenne Interne | WPS e App Tether, Selezione Automatica del Percorso, per Streaming HD, Giochi Online e Home Office in Stanze con Wi-Fi Debole
-
Tapo C211 2K 3MP Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza Alexa | Per Cameretta e Bambini, Visione Notturna, Rilevamento Pianto Bambino, Notifiche Movimento, Google Assistant, Storage Cloud
-
-20%
Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz | Per Lampade, TV e Caricatori, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer, Controllo Remoto e Vocale, Tipo L
-
-53%
Tapo C200 FHD Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Bambini/Animali, Rilevamento/Tracciamento di Movimento, Allarme, Visione Notturna, Alexa, MicroSD fino a 512GB
-
-15%
SONOFF MINI R4 2PCS WiFi Smart Switch 2-Way, Interruttore intelligente DIY, modalità relè staccabile, WiFi 2.4G, controllo APP, Funziona con Alexa, Google Home Assistant, controllo remoto eWeLink
-
-47%
TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart WiFi RGB 5m Alexa Google Senza Hub | Per Camera, Soggiorno e Feste, 16 Milioni di Colori, Dimmerabile, Sync Musica, Tagliabile, Controllo da App e Vocale
-
-38%
Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
-
-10%
Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W 60W Alexa Google | Per Soggiorno, Camera e Atmosfera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Alexa e Google
-
-15%
SONOFF S61s Presa Intelligente 16A/3840W – Smart WiFi con Controllo da Remoto e Vocale, Presa Smart Timer, Monitoraggio Energetico – Compatibile con Alexa, Google, Homekit, SmartThings & Matter
Smartwatch e dispositivi indossabili
Orologi sportivi con GPS avanzato, smartwatch per il monitoraggio della salute quotidiana e tracker compatti per non perdere mai di vista i propri oggetti o gli obiettivi di allenamento.
-
-15%
Hypershell X Pro S Esoscheletro Gambe Per Camminare, 800 W, 10 Modalità | Esoscheletro per camminare con fino al 30% di sforzo in meno nei test e autonomia testata fino a 17,5 km
-
-14%
-
-33%
Garmin fēnix 8, 47mm, Smartwatch GPS Premium Multisport, Slate Grey | Display AMOLED 1,4", Touchscreen, Speaker e Microfono, Torcia, Mappe, 90+ App per lo Sport, Autonomia 16 giorni
-
-25%
-
-27%
Amazfit Balance 3 Smartwatch GPS 48mm, Vetro Zaffiro, Cassa in Titanio | AMOLED da 1,5", Autonomia fino a 21 Giorni, NFC, Torcia, 64GB, Mappe Offline, 10 ATM, 180+ Sport e Fitness Tracker HYROX
-
-36%
Garmin Forerunner 265S, Smartwatch per la corsa, 42mm, GPS multi-band, Display AMOLED, VO2max, HRV Status, Dinamiche di corsa al polso, Tempi di recupero, Autonomia fino a 15 giorni (Whitestone)
-
-37%
Garmin Venu 3, 45mm, Smartwatch GPS, Black | Smartwatch AMOLED 1,4", Microfono e Speaker, Musica, GarminPay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 14 giorni
-
-14%
Meta Glasses, AI glasses Adventurer Standard, Tartarugato, Lenti marroni | Rettangolari, fotocamera 12 MP, video 3K, 6 microfoni, uomo/donna, regolabili, varie lenti, tech, occhiali da sole, Bluetooth
-
-26%
Garmin Instinct 3 Solar, 45mm, Smartwatch GPS Ultra Resistente, Black | isplay SOLAR, GPS Multi-band, 10ATM, Torcia LED, 90+ App per lo Sport, Pay, Connect IQ, Autonomia 28 giorni
-
-18%
Garmin vívoactive 6, Esclusiva Amazon, 42mm, Smartwatch GPS, Pebble Grey | Display AMOLED 1,2" 2.000 nit, Musica, Pay, +80 Sport, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, Autonomia 11 giorni
-
-25%
Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch | Cassa in alluminio galassia con Cinturino Sport sabbia - S/M
-
-36%
Garmin Instinct E, 40mm, Smartwatch GPS, Black Bezel & Charcoal | Display MIP, +70 app per lo sport, Training Readiness, Activity Tracker 24/7, Notifiche, Connect IQ, Autonomia 14 giorni
-
-26%
Amazfit Active 3 Premium Smartwatch GPS Running 45mm, Batteria 12gg, NFC | AMOLED 1,32”Vetro Zaffiro, 4GB, Mappe Offline, 170+ Sport, 5 ATM, Cardiofrequenzimetro e Fitness Tracker per Android e iPhone
-
-41%
HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia
-
-25%
Apple AirTag in confezione da 4 (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
-
Amazfit Bip 6 Smartwatch 46mm, Batteria 14 giorni, AMOLED 1,97", GPS Mappe, IA, Chiamate Bluetooth, Monitor Salute Sonno, 140+ Sport, Fitness, Impermeabile 5ATM, Nero
-
-29%
Apple AirTag (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
Caricabatterie, power bank e batterie
Alimentatori da parete ad alta velocità, caricabatterie da auto, power bank capienti e scorte di batterie alcaline e a bottone per non restare mai a corto di energia.
-
-33%
Anker caricatore USB C 140W GaN rapido compatto a 4 porte (nero) | Comandi tattili intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e Altri
-
-40%
UGREEN Nexode 100W Caricatore USB C Caricabatterie Ricarica Rapida GAN | 4 Porte PD 3.0 Compatibile con MacBook Pro Air Neo iPad iPhone Duo 18 Pro Max 17 Air Serie 16-12 PPS 45W Galaxy S26 Ultra S25
-
-23%
INIU Power Bank, Piccolo 20000mAh 45W Ricarica Rapida Caricatore Portatile | Cavo USB C Integrati, Sicuro in Aereo, Essenziale da Viaggio, Powerbank per iPhone 18 17 16, Xiaomi, Samsung ecc
-
-35%
Anker Nano caricatore iPhone da 45W con Smart Display | USB C, rapida, riconoscimento intelligente, modalità Care, design compatto, per iPhone 17/16/15, iPad, MacBook e Apple Watch
-
-56%
-
-26%
INIU Power Bank, Piccolo 45W Ricarica Rapida 10000mAh Caricatore Portatile | Cavo USB C Staccabile, Idoneo per Volo, Travel Essenziali da Viaggio, Powerbank per iPhone 18 17 16, Samsung S25 Xiaomi ecc
-
-33%
Anker caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65W) pod a 3 porte PPS | Alimentatore compatto USB C per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Steam Deck, Galaxy S20, Dell XPS 13, Note 20, iPhone 17 Pro Max/16
-
-35%
UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C Ricarica Rapida Alimentatore (Nero) | 3 Porte PD 3.0 Compatibile con iPhone Duo 18 Pro Max 17 16 15 14 13 PPS 45W Galaxy S26 Pixel 11 iPad MacBook M5 M4 Steam Deck
-
-15%
Anker Caricatore USB C 47W 523 (Nano 3) 2 Porte GaN | Compatto, rapido per iPhone 17 Pro Max Air/Serie 16-12, iPad, Samsung Galaxy S25, Google Pixel (cavo non incluso)
-
-3%
Anker caricatore USB C 50W 4 porte con 2 USB C e 2 USB A | Con 2 USB C e 2 USB A, design compatto e stabile, per iPhone 17 Pro Max/16-12, MacBook, iPad, Pixel, Galaxy, cavo escluso
-
-50%
Belkin BoostCharge Power Bank 10000mAh con Porte USB-C e USB-A - Blu | Caricatore Portatile 10000mAh, Ricarica 3 Dispositivi (1 USB-C, 2 USB-A), 15W, LED di Stato, Prodotto in Plastica Riciclata
-
-18%
-
Anker Caricatore iPhone USB C GaN 30W 511 (Nano 3) | Caricabatterie USB C rapido PIQ 3.0 PPS, iPhone 17 Pro Max Air/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, Pixel 4, iPad, senza cavo
-
UGREEN Zapix Caricatore USB C 30W Carica Rapida GaN Alimentatore PD (Nero) | 3 porte Compatibile con iPhone 18 Pro Max iPhone Duo 17 Air 16 15 Galaxy S26 S25 Ultra A57 A16 Pixel 10 iPad MacBook Air Neo
-
-27%
INIU Caricatore Auto USB C, 60W Combinati [Type C 30W + USB A 30W], Nero | PD3.0 Ricarica Rapida, 2-porte, Lega Metallica, Compatte, Accessori da Auto per iPhone 18 17 16 Pro Max, Xiaomi, iPad, ecc
-
-32%
INIU 240W Cavo USB C a USB C, [2-Pezzi 2m] Cavo USB Ricarica Rapida | Type-C Nylon Cavo, USBC per iPhone 17 Pro Max, MacBook Air, iPad Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra, Pixel 10, Steam Deck ecc
-
-25%
DURACELL 2032 Batterie a moneta al litio (Confezione da 8) 3V, CR2032 | Fino a +70% di durata - Tecnologia Baby Secure - Per Apple AirTag, chiavi auto, dispositivi domestici, sportivi e medici
-
-57%
Samsung Caricabatterie Fast Charging (15W), Nero | Caricatore Originale Samsung da 15W, Porta USB-C, Cavo Incluso
-
-38%
-
-38%
-
-38%
-
-31%
Computer portatili e desktop
Notebook versatili per studio e lavoro d'ufficio, convertibili 2-in-1, mini PC potenti e laptop da gaming ad alte prestazioni per qualsiasi carico di lavoro.
-
-9%
HP OMEN Gaming Laptop, 16" 165Hz, Ultra 9-275HX, RTX 5070, FreeDOS | Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB VRAM, Intel Core Ultra 9-275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, FreeDOS, QWERTY, Nero
-
-13%
ASUS Zenbook S 14 UX5406AA#B0GN3LKGL8, Notebook con display 14" OLED, Glossy,120Hz,Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355, RAM 16GB, 1TB SSD, WIN11 Home, Grigio
-
-11%
Acer Nitro V 16 AI | Notebook Gaming | Ryzen 7 | RTX 5060 | 16GB | 1TB | 16" WUXGA IPS 180 Hz | AMD Ryzen™ 7 260 | NVIDIA RTX 5060 | 16GB RAM | 1TB SSD | Windows 11 | Tastiera italiana QWERTY
-
-7%
HP OMEN 16-ap0004slx 16" 144Hz, RTX 5070, Ryzen 9-8940HX, FreeDOS | laptop gaming, 16" 2K (1920 x 1200) IPS 144Hz, RTX 5070 8GB, Ryzen 9-8940HX, 16GB 512GB SSD, FreeDOS, notebook gaming, QWERTY
-
-33%
Alienware 15 Gaming Laptop - Intel Core 7 240H, NVIDIA RTX 5050 | 15'' WUXGA 165Hz,16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, 2 anno di assistenza onsite, 3 mesi di Game Pass
-
-14%
Lenovo IdeaPad 5 2in1 Notebook Display 14" Touch IPS, AMD Ryzen 7 250, RAM 16GB, 512GB SSD, Digital Pen inclusa, Windows 11, Tastiera italiana QWERTY, Chassis in alluminio - Caricatore non incluso
-
-21%
Apple Mac mini con chip Apple M6 - Argento | CPU 12 core e GPU 12 core, 16GB Memoria unificata, 256GB
-
-23%
ASUS Zenbook 14 UX3480QA#B0H26232VY, Notebook con display 14" OLED, 60Hz,Snapdragon® X X1 26 100 Processor,RAM 16GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Blu
-
-25%
Samsung Galaxy Book4, 3 Anni di Garanzia, Intel Core 7, 16GB RAM, 512GB | Processore Intel Core 7, Laptop 15.6" LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]
-
-19%
HP OmniBook 3 16-by0002slx 16" IPS, AMD Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, Win11 | Notebook, AMD Radeon 610M, Display 16" 2K (1920 x 1200) IPS 300 Nits, Windows 11, 16-by0002slx, Argento, QWERTY Italiano
-
-47%
Samsung Galaxy Book4 Edge, Snapdragon X, 8GB RAM, 256GB SSD | Laptop, Display da 15.6", Windows 11 Home, Sapphire Blue [Versione italiana]
-
-43%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook Intel Core i5-13420H, 8GB RAM, 512GB SSD | 15.3" IPS Windows 11, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Multitasking, Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
-
-22%
Dell 15 Laptop - Intel Core i5-1334U, 8GB RAM, 512GB SSD | 15.6'' FHD 120Hz Display, IPS, Intel UHD Graphics, Win 11 Home, QWERTY Italiano (Caricatore venduto separatamente)
Monitor, componenti e periferiche PC
Schermi ad alto refresh rate, processori di ultima generazione, memorie SSD veloci, hard disk esterni, tastiere, mouse e penne digitali per completare o aggiornare la propria postazione.
-
-13%
AMD RYZEN ™ 7 9800X3D 8 Core/16 Thread sbloccati, Architettura Zen 5, 104 MB di Cache, TDP 120W, Fino a 5.2 GHz di Frequenza Boost, Socket AM5, Dissipatore Non Incluso
-
-18%
Samsung Memorie MZ-VAP1T0B 9100 PRO SSD Interno da 1TB, Progettato per Professionisti e Gamer, Compatibile con Playstation 5 e PC, PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0, M.2
-
-24%
Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico per Mac con chip Apple - Italiano - Tasti neri
-
-11%
-
-27%
Apple Pencil Pro: strumenti evoluti, precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e alla pressione, e una latenza bassissima all’avanguardia nel settore, per scrivere, disegnare e dipingere
-
-6%
MSI PRO MP273 E14A Monitor PC 27" FHD, 1920x1080 IPS, 144Hz, 1ms, HDR | Ready, AMD FreeSync, Eye Care, Altoparlanti Integrati, HDMI 2.0, DP 1.2a, D-Sub, Inclinabile, Montaggio VESA, Nero
-
-24%
LG Monitor 27U411B 27" IPS Full HD 144Hz per lavoro, studio e gaming | 1ms MBR, colori accurati sRGB 99%, schermo antiriflesso, Flicker Safe e Reader Mode per il comfort visivo
-
-22%
Apple Pencil (USB-C): precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e la più bassa latenza del settore, per prendere appunti, disegnare e firmare documenti
-
-29%
Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch (USB-C)
-
TP-Link TL-MR105 Router 4G con Sim Cat4 WiFi N300 LAN/WAN 32 Dispositivi | Per Casa e Ufficio, Inserisci la SIM e Navighi, Senza Configurazione, Backup Internet, Antenne Interne, Porta Antenna Esterna
-
Logitech G G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate | Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop - Nero
-
-22%
Combo Tastiera e Mouse Logitech MK120 per Windows | Layout QWERTY Italiano, Tastiera Full-Size con tastierino numerico, Mouse Ottico, USB, Nero
-
-51%
HP 230 Tastiera Wireless, Connessione con Dongle USB-A a 2,4 GHz, Multi-dispositivo, Qwerty, Layout Italiano, Autonomia fino a 16 mesi, Compatibile con Windows 10, 11 e macOS, Nera
-
-57%
HP Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1200 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design Pratico e Confortevole, Nero
-
-40%
Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB - Grigio | Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop
Smart TV
Televisori di varie diagonali con tecnologie OLED, Neo QLED e QLED 4K, perfetti per godersi film, serie TV ed eventi sportivi con colori brillanti e audio immersivo.
-
-45%
LG QNED evo AI MiniLED 100 Pollici, QNED87B 2026 Smart TV 4K - 100QNED87B6 | Dolby Vision & Atmos, Precision Dimming Pro, AI Magic Remote, WebOS con Gemini, Motion Booster 288
-
-50%
LG OLED evo AI 65 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED65G64LW | Staffa a Muro Inclusa, Hyper Radiant Color, Reflection Free Premium, Dual AI Engine, Dolby Vision & Atmos, VRR, G-Sync
-
-44%
LG OLED evo AI 65 Pollici, Serie C6 2026 Smart TV 4K - OLED65C64LA | Brightness Booster, CPU α11 Gen3, AI Engine, Dolby Vision & Atmos, Magic Remote, Gemini, VRR/G-Sync 165Hz
-
-20%
-
-10%
Samsung Vision AI Smart TV 75'' QE75QN70FAUTXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, Quantum Matrix Slim, AI Customization Mode, Dolby Atmos & OTS Lite, PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2025
-
-10%
LG OLED evo AI 48 Pollici, Serie G6S 2026 Smart TV 4K - OLED48G66LS | AI, Base da Appoggio, Hyper Radiant Color, Processore α11 Gen3, Dual AI Engine, Dolby Vision & Atmos, VRR/G-Sync 4K@165Hz
-
-17%
XIAOMI TV F Pro 75,75 pollici (190 cm),4K UHD QLED,Smart TV,Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, Modalità Game Boost 120Hz, MEMC, Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
-
-25%
Samsung 50" QE50QN82HAUXZT Neo QLED 4K QD Mini LED Smart TV Vision AI 2026 | NQ AI Gen2 Processor, Quantum Mini LED, NQ HDR+, Motion Xcelerator, Dolby Atmos, OTS Lite, Monolith Edge Design, Alexa
-
-10%
XIAOMI TV F 65 2025, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
-
-27%
Hisense 55E7DS Smart TV 55" QLED Ultra HD 4K HDR Dolby Vision IQ | Dolby Atmos, Hi-QLED Colour, AI 4K Upscaling, IMAX, VIDAA OS, Game Mode Plus, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, lativù 4K, 2026
-
-38%
Hisense 55E6ST Smart TV 55" Direct LED Ultra HD 4K HDR 10 - Bordeless | DTS Virtual X, VIDAA OS, Game Mode Plus, AI 4K Upscaler, BT, WiFi, Alexa, AirPlay2, lativù 4K, HDMI 2.1 (eARC), 2026 Model
-
-11%
TCL 55V6C – Smart TV 4K HDR Direct LED da 55", Google TV con Dolby Audio | Game Master, Motion Clarity, Google Assistant, Compatible with Alexa
-
-25%
Hisense 43E7DS Smart TV 43" QLED Ultra HD 4K HDR Dolby Vision IQ | Dolby Atmos, Hi-QLED Colour, AI 4K Upscaling, IMAX, VIDAA OS, Game Mode Plus, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, lativù 4K, 2026
-
-25%
Xiaomi TV 32 pollici 2026, HD Smart TV Fire TV Dolby Audio L32MB-FAVEU | DTS-HD,DTS Virtual:X, DTS-HD, Alexa Voice Control, Compatible with Apple AirPlay
Spazzolini elettrici e igiene orale
Spazzolini elettrici avanzati con tecnologia oscillante e magnetica, confezioni convenienza con ricambi inclusi e modelli studiati appositamente per i bambini.
-
-52%
Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero | 2 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia + 1 Dentifricio Pro-Expert Sbiancante Delicato
-
-68%
Oral-B iO 3, 2 Spazzolini Elettrici, 4 Testina di Ricambio, Nero e Rosa | 4 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Custodia Viaggio, Sensore di Pressione, Pulizia Denti Efficace
-
-57%
Oral-B iO 3 Spazzolino Elettrico, 1 Testina, Custodia, Dentifricio, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia da Viaggio + Dentifricio Advanced Prevenzione Tartaro
-
-40%
Oral-B Testine di Ricambio iO Ultimate Clean, Nere, 10 Ricambi | 10 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Rotonde Originali, Rimozione Profonda della Piastra Batterica, Pulizia Denti
-
-69%
Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, 1 Testina di Ricambio, Custodia, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia Viaggio + 1 Dentifrico Advanced Prevenzione Tartaro
-
-57%
Oral-B Testine di Ricambio Pro Precision Clean, Bianche, 16 Ricambi | 16 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Delicato su Denti e Gengive
-
-29%
Oral-B Spazzolino Elettrico Kids 3+ Disney Frozen, Azzurra Testina Custodia | Ricaricabile, Disney Frozen, 1 Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, dai 3 Anni in su, Delicato su Gengive, Custodia
-
-50%
Oral-B Testine di Ricambio iO Ultimate Clean, Nere, 4 Ricambi | 4 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Rotonde Originali, Rimozione Profonda Della Piastra Batterica, Pulizia Denti
Friggitrici ad aria ed elettrodomestici da cucina
Friggitrici ad aria con cestello singolo o doppio per una cottura croccante e leggera con poco olio, affiancate da sistemi intelligenti per la purificazione dell'acqua.
-
-18%
Jimmy R9 Pro Purificatore ad Osmosi Inversa Domestica con Erogatore Istantaneo di Acqua Calda e Fredda, Filtrazione a 7 Stadi, Sterilizzazione UV, Riscaldamento Rapido 3 Secondi e Misuratore TDS
-
-8%
Philips Airfryer 5000 - Friggitrice ad aria, Cestello Flexi da 9.5L, Vapore | Cestello con divisore removibile, Steamfry ad aria o vapore, Pulizia automatica SteamClean, Ceramica PFAS Free (NA565/00)
-
-1%
Philips Airfryer 5000 - Friggitrice ad aria Doppio Cestello 9L, Vapore | Doppio Cestello 3L + 6L, Steamfry ad aria o vapore, Pulizia automatica SteamClean, Ceramica PFAS Free, App HomeID (NA550/00)
-
-23%
Cosori Twinfry Friggitrice ad Aria 10 Litri Doppio Cestello 5L+5L Con WIFI | Doppia Resistenza, Rivestimento Ceramico No PFAS, 5 Funzioni, 40-240℃, 2800W, 70 Ricette Online, Grigio, CAF-TF102S
-
Ninja Double Stack XL, Friggitrice ad Aria Verticale, 9,5L, Nero/Rame | 6 Funzioni, Doppio Cestello, Griglie, Piastre, 4 Livelli, Ricette 8 Persone, Accessori Lavabili in Lavastoviglie, SL400EUCP
-
-33%
Philips Airfryer 4000 - Friggitrice ad aria Verticale 10L (5+5L) | Doppio Cestello 5L + 5L, RapidAir, Rivestimento in ceramica PFAS Free, Funzione Sync, 45% più piccola, Finestrelle (NA460/00)
-
-20%
Cosori Friggitrice ad Aria Turbo Blaze 6 Litri, DC Motore, 9 Funzioni 1725W | Rivestimento Ceramico No PFAS, 30-230℃, 5 Velocità della Ventola Automatica, Usa Fino al 95% di Olio in Meno, 110 Ricette
-
-33%
Philips Airfryer 2000 - Friggitrice ad aria 6.2L, Finestrella, 13 modalità | Touchscreen, Finestrella con Luce, RapidAir, 90% di Grassi in Meno, Facile da Pulire, App Ricette HomeID (NA230/00)
-
-39%
Cecotec Friggitrice ad Aria Cecofry Advance 9000 Window Plus. 9L o Doppio Cestello 4,5L, 2200W, Temperatura Duale, 8 Menu, Pannello Touch, Finestra Visione, Cottura Rapida Uniforme
-
-28%
Cecotec Friggitrice ad Aria calda 5.5 L Cecofry Full InoxBlack Pro 5500, 1700 W, Compatta e Digitale, Friggitrice dietetica in Acciaio inox, senza Olio, Tecnologia PerfectCook, Termostato
Altre offerte popolari
-
-6%
-
-21%
-
Twinkly Strings HD – 700 RBG + Warm White LEDs, 38.5 Meters, Green Wire, Indoor/Outdoor Lighting Decoration
-
-
-5%
-
-
-19%
Call of Duty®: Modern Warfare® 4 - PlayStation® 5 | Disco fisico + richiede il download di contenuti
-
-14%
-
-25%
-
-41%
-
-43%
-
-19%
-
-5%
INIU Cavo USB A a USB C, [2m] QC 3.1A Cavo USB Type C Ricarica Rapida | Ricarica Rapida, Indicatore LED, USBC Nylon Cavo per iPhone 18 17 16 Pro Max, Samsung Galaxy S26 S25 Ultra, Pixel 10 9a, 2m
Queste erano dunque le principali offerte Android del Black Friday 2026 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei prossimi giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo evento (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
Offerte per categoria
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Lidl Black Week da giovedì 26 novembre, tornano le offerte Parkside e Silvercrest
- 🛍️ È il mese delle offerte Black Friday: date e come non perdersi le migliori offerte
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo