Donald Trump ha conferito a Elon Musk la Medaglia Nazionale della Scienza, una delle più alte onorificenze statunitensi per i contributi alla ricerca scientifica e tecnologica. La cerimonia si è svolta l’8 ottobre 2026 a Washington, durante il summit Science: A New Golden Age, occasione in cui il presidente degli Stati Uniti ha premiato anche altri cinque protagonisti dell’innovazione americana. Nel presentare il fondatore di Tesla e SpaceX, Trump lo ha definito un tesoro nazionale e il Thomas Edison dei giorni nostri, sottolineandone il contributo in diversi settori strategici per il Paese.

Il riconoscimento arriva in un momento particolare per i rapporti tra i due, dopo le tensioni pubbliche del 2025 e il successivo riavvicinamento; oltre al valore simbolico della medaglia, la cerimonia riporta quindi l’attenzione sul ruolo di Musk nell’industria tecnologica americana e sui rapporti con l’amministrazione statunitense.

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Elon Musk riceve la medaglia Nazionale della Scienza: le motivazioni del premio

La motivazione ufficiale del riconoscimento attribuisce a Musk risultati ingegneristici di straordinaria ambizione e portata che hanno contribuito a superare i confini dell’esplorazione spaziale, dei sistemi intelligenti e delle comunicazioni. Secondo la Casa Bianca, il suo lavoro ha rafforzato la leadership tecnologica degli Stati Uniti e aperto nuove prospettive per la produzione manifatturiera americana.

Il testo non cita esplicitamente Tesla o SpaceX, ma richiama ambiti nei quali le aziende hanno un ruolo centrale, Tesla opera nel settore dei veicoli elettrici, dei sistemi di guida autonoma e della robotica, mentre SpaceX ha sviluppato tecnologie per il trasporto spaziale e le comunicazioni satellitari con Starlink. La motivazione, tuttavia, non assegna il premio a un singolo prodotto o progetto, ma considera più ampiamente i risultati ingegneristici attribuiti a Musk.

Durante la cerimonia, Trump ha elogiato il miliardario per il suo contributo all’interesse nazionale americano, descrivendolo come un protagonista di primo piano dell’industria e dell’ingegneria. Il paragone con Thomas Edison rafforza il messaggio scelto dal presidente, presentare Musk come una figura capace di incidere su più settori attraverso l’innovazione tecnologica e la creazione di imprese.

La Medaglia Nazionale della Scienza viene conferita dal presidente degli Stati Uniti per contributi eccezionali alla ricerca scientifica. La Casa Bianca ricorda che il riconoscimento risale al 1963, mentre la national Science Foundation indica che 529 persone hanno ricevuto la medaglia dalla sua istituzione congressuale nel 1959. Si tratta dunque di un’onorificenza di lunga tradizione, che in questa occasione è stata assegnata a diversi nomi di primo piano dell’industria tecnologica.

Da Jensen Huang a Sergey Brin: tutti i premiati e il riavvicinamento tra Trump e Musk

Musk non è stato l’unico protagonista della cerimonia, la Medaglia Nazionale della Scienza è stata conferita anche a Sergey Brin, co-fondatore di Google, a Jensen Huang, amministratore delegato di NVIDIA, e a Lisa Su, amministratrice delegata di AMD. Le motivazioni hanno valorizzato, rispettivamente, i contributi agli algoritmi per il recupero delle informazioni, l’evoluzione delle GPU verso il calcolo general-purpose e i progressi nell’ingegneria dei semiconduttori e nel calcolo ad alte prestazioni.

La Medaglia Nazionale per la Tecnologia e l’Innovazione è andata invece a Michael Dell, amministratore delegato di Dell Technologies, e a Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft. Nel complesso, i sei riconoscimenti si inseriscono nella strategia presentata dall’amministrazione Trump per rafforzare la leadership americana in settori come l’intelligenza artificiale, i semiconduttori, il calcolo avanzato e le infrastrutture tecnologiche.

Per Musk, la premiazione assume anche un ruolo politico. Nel 2025, dopo aver lasciato il Department of Government Efficiency (DOGE), l’imprenditore aveva criticato il Big Beautiful Bill, dando origine a uno scontro pubblico con Trump. Nelle settimane precedenti alla cerimonia però, i segnali di riavvicinamento si erano moltiplicati: Musk aveva partecipato al pranzo sull’intelligenza artificiale organizzato alla Casa Bianca il 29 settembre e sembra che fosse stato anche coinvolto in iniziative legate alla pianificazione militare statunitense.

Il riconoscimento non comporta di per sé modifiche alle autorizzazioni o alle procedure federali che riguardano le aziende di Musk, Tesla deve continuare a confrontarsi con le normative sulla guida autonoma, mentre i programmi di SpaceX dipendono anche dalle decisioni di agenzie come FAA, FCC e NASA. La medaglia rappresenta quindi soprattutto un riconoscimento ufficiale del contributo tecnologico attribuito all’imprenditore, oltre a un segnale pubblico dei rapporti nuovamente distesi con il presidente.

La cerimonia dell’8 ottobre si inserisce infine nel summit Science: A New Golden Age, dedicato alla visione dell’amministrazione per il futuro della ricerca americana. In questo contesto, la scelta di premiare Musk insieme ai vertici di alcune delle più importanti aziende tecnologiche statunitensi mette in evidenza il peso crescente dell’industria privata nello sviluppo scientifico e tecnologico del Paese.