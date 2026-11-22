I prossimi processori desktop AMD basati su architettura Zen 6 potrebbero arrivare sul mercato più tardi del previsto. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di uno slittamento per Olympic Ridge, il nome in codice della futura generazione di Ryzen, che potrebbe non essere pronta per il Computex 2027 e raggiungere gli scaffali soltanto nella seconda metà del prossimo anno.

Una possibilità che, se confermata, consegnerebbe a Intel diversi mesi di vantaggio con la nuova piattaforma Nova Lake. Dietro questo possibile cambiamento di programma ci sarebbe una scelta legata al processo produttivo; AMD avrebbe infatti deciso di puntare sulla tecnologia N2X di TSMC, una variante della famiglia a 2 nm progettata per privilegiare le prestazioni e, in particolare, le frequenze operative.

Si tratterebbe quindi di un compromesso, ovvero attendere più a lungo per ottenere chip potenzialmente più veloci, in un momento in cui la concorrenza si prepara a rinnovare la propria offerta desktop. Bisogna comunque precisare subito che non si tratta di una comunicazione ufficiale di AMD; le informazioni arrivano da indiscrezioni pubblicate sul forum cinese Chiphell e riprese da diverse testate internazionali. Il quadro, tuttavia, merita attenzione anche per ciò che sta accadendo sul fronte Intel.

AMD Olympic Ridge potrebbe arrivare soltanto nella seconda metà del 2027

Le indiscrezioni più recenti attribuiscono a una decisione sul processo produttivo il possibile rinvio dei Ryzen desktop di prossima generazione. Inizialmente, Olympic Ridge era atteso nel corso del 2027, con l’ipotesi di una presentazione al CES di gennaio. Uno scenario che nelle ultime settimane aveva perso consistenza, anche alla luce dei segnali provenienti dalla stessa AMD, sempre più orientati verso il debutto dei processori mobile Medusa Point.

La nuova indicazione è ancora meno favorevole per chi aspetta Zen 6 su desktop; secondo il leaker Zhang Zhonghao, AMD avrebbe spostato Olympic Ridge sul processo N2X di TSMC, con una tabella di marcia che porterebbe il debutto oltre il Computex 2027. La fiera di Taipei è in programma dall’1 al 4 giugno e, seguendo questa ricostruzione, i nuovi Ryzen potrebbero quindi arrivare sul mercato tra l’estate e la seconda parte dell’anno.

Non è però detto che AMD abbia già fissato una data precisa; il riferimento al periodo successivo al Computex indica soprattutto che la generazione desktop potrebbe non essere pronta per una presentazione in quella finestra. Anche l’ipotesi di una disponibilità tra luglio e agosto, circolata in alcune ricostruzioni, è una previsione basata sui precedenti lanci e date non confermate.

Il CES 2027 potrebbe comunque avere un ruolo importante per la nuova architettura. In quell’occasione AMD potrebbe concentrarsi su Medusa Point, la famiglia di processori Zen 6 destinata ai notebook, lasciando a un momento successivo la presentazione delle CPU desktop. Le due linee non devono necessariamente seguire lo stesso percorso produttivo e commerciale: le indiscrezioni associano infatti Olympic Ridge a N2X, mentre per le soluzioni mobile sono emerse indicazioni differenti.

Il processo N2X di TSMC potrebbe favorire frequenze più elevate

Il punto centrale della notizia è proprio il presunto passaggio al nodo N2X; non parliamo semplicemente di un’altra variante del processo a 2 nm, ma di una tecnologia che TSMC ha descritto come orientata a ottenere prestazioni superiori. La soluzione combina celle standard ultra-high performance e dispositivi high-speed, con un incremento della velocità dichiarato complessivamente intorno al 10% rispetto alla configurazione di riferimento.

Questo dato non va interpretato come un aumento automatico del 10% degli FPS o delle prestazioni complessive dei Ryzen; si tratta di un’indicazione relativa alla tecnologia produttiva, che può contribuire a migliorare il comportamento dei chip soprattutto nei percorsi critici e nella gestione delle frequenze. Il risultato finale dipenderà naturalmente anche dall’architettura, dal design del processore, dai consumi e dalle scelte di AMD.

Per una CPU desktop, comunque, la possibilità di raggiungere frequenze più elevate risulta particolarmente interessante; le indiscrezioni precedenti avevano già associato Zen 6 a clock di boost superiori ai 6,5 GHz, sebbene anche questo dato sia da considerare non confermato. Un processo più orientato alle prestazioni potrebbe quindi essere coerente con l’obiettivo di spingere ulteriormente le frequenze operative della nuova generazione.

Resta da capire se AMD abbia effettivamente modificato i piani in corsa oppure se N2X fosse già previsto per Olympic Ridge; le fonti non sono del tutto concordi su questo aspetto e non abbiamo una conferma ufficiale del processo originariamente destinato ai Ryzen desktop. In ogni caso, la disponibilità della tecnologia nel corso del 2027 rappresenterebbe un elemento importante per comprendere le tempistiche.

C’è poi un altro possibile fattore da non sottovalutare, ovvero la domanda di chip per server e infrastrutture AI. Le capacità produttive avanzate sono sempre più richieste e AMD deve gestire contemporaneamente le proprie famiglie EPYC e Ryzen; alcune fonti ipotizzano che la disponibilità delle linee N2 e N2P possa essere condizionata proprio dalla domanda del settore data center.

Zen 6 potrebbe arrivare dopo Intel Nova Lake, ma AMD non sembra senza margine

Un eventuale debutto nella seconda metà del 2027 darebbe a Intel un vantaggio temporale significativo. L’azienda di Santa Clara prevede infatti di portare sul mercato Nova Lake, nella variante desktop Nova Lake-S, all’inizio del prossimo anno; il CEO di Intel, Lip-Bu Tan, ha confermato durante la più recente conference call sui risultati finanziari che Nova Lake è in linea con i tempi e che l’azienda condividerà ulteriori informazioni al CES di gennaio.

Anche il CFO David Zinsner ha indicato Nova Lake come un prodotto importante per colmare alcune lacune nell’offerta desktop di fascia alta; si tratta di un passaggio interessante, perché suggerisce che Intel punti molto sulla nuova generazione per recuperare terreno in un segmento nel quale Arrow Lake non ha sempre offerto la competitività sperata, soprattutto nel gaming.

Le prime indiscrezioni sulle prestazioni di Nova Lake sono incoraggianti, ma non ancora sufficienti per stabilire dove si posizionerà rispetto ai Ryzen 9000 e ai futuri Zen 6. Alcuni benchmark preliminari di campioni non definitivi hanno mostrato risultati single-core interessanti, mentre le proiezioni circolate nelle ultime settimane parlano di miglioramenti anche in ambito gaming rispetto ad Arrow Lake.

Nova Lake potrebbe rappresentare un salto in avanti importante rispetto ad Arrow Lake, ma non abbiamo ancora elementi solidi per affermare che riuscirà a superare nettamente i Ryzen 9000, soprattutto nelle configurazioni X3D. È plausibile che Intel riesca a ridurre il divario e a competere più efficacemente nella fascia alta, magari arrivando a giocarsela con Zen 5 o superandolo in alcuni scenari.

In questo contesto, AMD potrebbe anche permettersi di attendere qualche mese in più, soprattutto se il passaggio a N2X dovesse tradursi in un vantaggio concreto sulle frequenze e sulle prestazioni. Non sarebbe necessariamente una scelta priva di rischi, perché lasciare a Intel diversi mesi di vantaggio potrebbe incidere sulla percezione del mercato e sulle vendite nella fascia alta. Tuttavia, se Nova Lake non dovesse segnare un distacco netto rispetto ai Ryzen 9000, AMD avrebbe probabilmente meno pressione nel forzare un lancio anticipato di Olympic Ridge.

Intel guarda già alla generazione successiva con Razor Lake

Un altro elemento da considerare è il crescente spazio che sta ricevendo Razor Lake nelle indiscrezioni sulla roadmap Intel. La generazione destinata a seguire Nova Lake viene già associata al 2028 e sono emersi riferimenti preliminari anche negli aggiornamenti di alcuni software di monitoraggio e identificazione hardware. Qui però va fatta una distinzione.

Mentre Nova Lake è stato citato direttamente dai vertici Intel e sarà al centro delle comunicazioni del CES 2027, Razor Lake resta per ora un progetto ricostruito attraverso leak e riferimenti preliminari; il fatto che se ne parli già con una certa insistenza dimostra comunque quanto la roadmap Intel stia attirando attenzione, ma non consente di anticipare prestazioni o posizionamento sul mercato.

Per AMD, quindi, il possibile rinvio di Zen 6 non sarebbe necessariamente un problema immediato, ma renderebbe il 2027 un anno particolarmente importante per il confronto tra le due aziende. Nova Lake avrebbe il compito di rilanciare Intel nel desktop, mentre Olympic Ridge dovrebbe rispondere con una nuova architettura e un processo produttivo pensato per spingere ulteriormente le frequenze.

Sul fronte della piattaforma, invece, gli utenti AMD avrebbero almeno una certezza importante, Zen 6 dovrebbe mantenere la compatibilità con il socket AM5, che l’azienda ha dichiarato di voler supportare fino al 2029. Le indiscrezioni parlano inoltre di CCD con un massimo di 12 core, che potrebbero portare i modelli di punta fino a 24 core e 48 thread; anche in questo caso però, configurazioni e specifiche definitive non sono ancora state annunciate.

Il possibile arrivo di Olympic Ridge dopo il Computex 2027 resta dunque tutto da confermare; se AMD sceglierà davvero N2X per privilegiare le prestazioni, il ritardo potrebbe essere il prezzo da pagare per una generazione più ambiziosa. La vera incognita sarà capire quanto Nova Lake riuscirà a mettere pressione ai Ryzen 9000 nei primi mesi del 2027 e se Intel avrà davvero bisogno di un vantaggio temporale così ampio prima dell’arrivo dei nuovi Ryzen.