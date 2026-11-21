Un nuovo leak trapelato in Rete nelle ultime ore avrebbe svelato le prime unità dummy di iPhone Air 2, il successore del primo modello ultrasottile di Cupertino, e il modello standard iPhone 18, in uscita a qualche mese di distanza dai restanti modelli Pro, già disponibili da diverso tempo sul mercato. Il nuovo modello ultrasottile iPhone Air 2, in particolare, potrebbe essere quello più ricco di cambiamenti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone Air 2 e iPhone 18: le novità svelate dalle unità dummy

Per Apple, il mese di settembre è stato attraversato da un importante cambio di paradigma rispetto a quanto visto negli anni precedenti, almeno nella cadenza delle uscite: abbiamo infatti assistito alla sola presentazione di iPhone 18 Pro (e “fratello maggiore” iPhone 18 Pro Max, ovviamente) accompagnato dall’inedito modello pieghevole iPhone Duo, lasciando per i primi mesi 2027 il modello standard, iPhone 18.

Una cosa è certa, almeno dalle due unità dummy trapelate e condivise su X dall’informatore Sonny Dickson: uno dei principali “problemi” di iPhone Air verrà risolto con il suo successore. Il primo importante cambiamento di iPhone Air 2, come si evince dalle unità dummy, sembra essere rappresentato dall’aggiunta di una seconda fotocamera al modulo posteriore, ritenuta una delle principali criticità nel primo modello, che di suo offriva un singolo sensore con risoluzione da 48 megapixel. Nello specifico dovrebbe trattarsi di un sensore ultrawide: una soluzione già vista in precedenza sui modelli della serie Pro, ma in questo caso senza zoom ottico.

Com’è ovvio che sia, il chip montato al suo interno non è visibile dalle unità dummy: il nuovo iPhone Air 2, almeno secondo le indiscrezioni, dovrebbe verosimilmente montare il chip proprietario A20 Pro, con tutti i miglioramenti del caso in termini di prestazioni e autonomia del dispositivo. Il nuovo modello potrebbe essere più sottile che mai, superando perfino lo spessore (già ridotto) del suo predecessore, anche se dalle unità dummy è difficile fare una stima delle sue misure esatte.

Quanto ad iPhone 18 invece, non aspettatevi particolari cambiamenti in termini di design, che dovrebbe sostanzialmente rimanere invariato rispetto al precedente iPhone 17, anche se potrebbero essere previste nuove colorazioni al lancio.

Entrambi i modelli, iPhone Air 2 e iPhone 18, dovrebbero dunque vedere la luce nel corso della primavera 2027, a cui si aggiungerà la variante “budget-friendly” rappresentata da iPhone 18e. Chiaramente è bene ricordarvi che per il momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni o voci di corridoio, non ancora confermate ufficialmente dalla compagnia di Cupertino: aspettiamo dunque i primi mesi del 2027 per sapere ulteriori dettagli a riguardo, direttamente da Apple.