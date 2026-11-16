Intel torna a guadagnare terreno nel mercato delle CPU consumer, mettendo a segno un risultato che fino a pochi mesi fa sarebbe stato difficile da immaginare. Dopo un periodo particolarmente complicato, caratterizzato dalla progressiva perdita di quote di mercato a favore di AMD, il produttore di Santa Clara sembra aver invertito la tendenza almeno nel segmento dei processori desktop.

I dati relativi al terzo trimestre del 2026 fotografano infatti un recupero piuttosto significativo, con la quota di mercato di Intel che supera nuovamente il 70%, mentre quella di AMD scende sotto la soglia del 30%. Un risultato interessante, soprattutto considerando che il Team Red continua a proporre alcune delle CPU più apprezzate dagli appassionati, in particolare per quanto riguarda il gaming.

Il sorpasso di Intel, tuttavia, potrebbe avere poco a che fare con una ritrovata superiorità dei suoi processori e molto di più con una combinazione di fattori legati alla disponibilità dei prodotti, alla domanda e alle difficoltà che stanno attraversando gli assemblatori e il mercato PC nel suo complesso.

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Intel riconquista terreno nel mercato delle CPU desktop: i numeri del Q3 2026

Partiamo dai numeri, che rappresentano probabilmente l’aspetto più interessante di questa rilevazione. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Mercury Research, nel terzo trimestre del 2026 Intel ha raggiunto una quota del 70,1% nel mercato CPU desktop x86, guadagnando circa cinque punti percentuali rispetto al trimestre precedente. AMD, al contrario, è passata dal 34,9% del Q2 al 29,9% del Q3, registrando una flessione di pari entità.

Si tratta di uno spostamento piuttosto importante, soprattutto se consideriamo il percorso compiuto da AMD negli ultimi anni per conquistare spazio in un segmento storicamente dominato da Intel. Il risultato sorprende anche alla luce delle difficoltà competitive incontrate da Intel nel segmento desktop; le ultime generazioni di processori AMD Ryzen, soprattutto quelle dotate di tecnologia 3D V-Cache, hanno consolidato la posizione dell’azienda come riferimento per chi cerca le migliori prestazioni nei videogiochi.

Non a caso, processori come il Ryzen 7 9800X3D continuano a rappresentare una delle scelte più interessanti per assemblare un PC gaming di fascia alta. Le CPU Intel, invece, non hanno sempre brillato allo stesso modo in questo ambito; alcune soluzioni Core Ultra hanno comunque trovato spazio grazie a prezzi interessanti e a un buon numero di core, ma non sembra esserci stato un cambio di passo tale da giustificare, da solo, un recupero di cinque punti percentuali in appena tre mesi.

Disponibilità dei processori e mercato PC in difficoltà: cosa sta succedendo?

Per provare a spiegare questa inversione di tendenza bisogna guardare oltre le prestazioni dei singoli processori. La stessa Mercury Research ammette che non è semplice individuare una causa precisa, ma individua alcuni possibili fattori che potrebbero aver favorito Intel durante il terzo trimestre. Il primo riguarda la disponibilità dei prodotti.

Secondo gli analisti, la domanda di CPU mobile sarebbe stata inferiore alle aspettative, consentendo a Intel di destinare una maggiore quantità di processori al mercato desktop; una scelta che potrebbe aver avuto un impatto significativo considerando che il terzo trimestre rappresenta normalmente un periodo di maggiore attività per il segmento desktop, anche in vista della stagione degli acquisti autunnali.

Intel, inoltre, avrebbe attraversato una prima parte del 2026 caratterizzata da una disponibilità insufficiente di processori desktop; il miglioramento delle forniture avrebbe quindi permesso all’azienda di soddisfare una domanda stagionale che nel trimestre precedente non era riuscita a intercettare completamente.

AMD, invece, non avrebbe beneficiato dello stesso incremento “stagionale”; Mercury Research ipotizza anche una maggiore esposizione dell’azienda al mercato dei PC gaming, che sta attraversando una fase particolarmente complicata. Il ragionamento è interessante, in quanto AMD ha costruito una parte importante del proprio successo recente proprio sulle prestazioni delle CPU Ryzen dedicate agli appassionati e ai videogiocatori.

Tuttavia, assemblare un nuovo PC gaming è diventato progressivamente più costoso, soprattutto a causa dei prezzi elevati delle schede video, della memoria RAM e delle unità di archiviazione. Una situazione che potrebbe aver spinto diversi utenti a rimandare l’acquisto di nuovi componenti, penalizzando indirettamente un produttore maggiormente esposto a questa fascia di mercato.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le stesse difficoltà di approvvigionamento di AMD, che avrebbe ammesso una domanda superiore alla propria capacità di fornitura. In altre parole, anche quando l’interesse nei confronti dei suoi processori rimane elevato, non sempre l’azienda riesce a soddisfarlo completamente.

Il mercato delle CPU rallenta, mentre i data center continuano a crescere

C’è poi un altro elemento da non sottovalutare, ovvero che il recupero di Intel arriva in un momento in cui il mercato PC non sta attraversando una fase particolarmente positiva. Sarebbe quindi sbagliato interpretare il risultato come un segnale inequivocabile di ripresa del settore o di un ritorno alla competitività dell’azienda. Le analisi di Jon Peddie Research, pubblicate la scorsa settimana, confermano infatti un quadro piuttosto complicato. Nel terzo trimestre del 2026 le spedizioni globali di CPU client sono diminuite del 3,4% rispetto al trimestre precedente e del 6,5% su base annua, fermandosi a circa 60,8 milioni di unità.

Ancora più significativo è il dato relativo ai processori desktop, le cui spedizioni hanno registrato una contrazione del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025; il segmento notebook ha invece contenuto maggiormente le perdite, con una flessione del 4% su base annua. Secondo Jon Peddie Research, tra le cause ci sarebbe anche la debolezza del mercato DIY, ovvero quello degli utenti che acquistano autonomamente i componenti per assemblare o aggiornare il proprio computer.

Una parte degli appassionati avrebbe anticipato gli acquisti verso la fine del 2025, proprio per evitare i successivi rincari di RAM e SSD. Anche Intel, del resto, non sembra aver trovato una soluzione definitiva alle proprie difficoltà commerciali; nonostante il recupero delle quote nel segmento desktop, i ricavi della divisione Client Computing and Physical AI Group sono diminuiti del 5% su base annua nel terzo trimestre.

Il miglioramento della posizione competitiva, quindi, non si è tradotto automaticamente in una crescita della divisione consumer. La situazione è decisamente diversa nel comparto server, dove la domanda continua a essere sostenuta dagli investimenti nelle infrastrutture per l’Intelligenza Artificiale. Le spedizioni globali di CPU server sono salite a 8,13 milioni di unità nel Q3 2026, rispetto ai 7,83 milioni del trimestre precedente e ai 6,59 milioni dello stesso periodo del 2025. Anche in questo segmento AMD continua a guadagnare terreno, passando dal 34,5% al 35,5% di quota di mercato.

AMD guarda sempre più ai data center, Intel deve ancora dimostrare la propria ripresa

Il quadro che emerge è quello di due aziende che stanno affrontando il mercato con priorità sempre più differenti. AMD, in particolare, sta concentrando una parte crescente delle proprie risorse sul settore dei data center, dove le opportunità economiche legate all’AI sono decisamente più interessanti rispetto al mercato consumer.

I risultati finanziari più recenti confermano questa direzione, la divisione Data Center AMD ha raggiunto ricavi trimestrali record di 8,5 miliardi di dollari, con una crescita del 97% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; la stessa Lisa Su ha ribadito il nuovo orientamento strategico dell’azienda, definendola una realtà sempre più focalizzata sui data center.

Questo non significa che AMD abbia intenzione di abbandonare il mercato delle CPU desktop, ma aiuta a comprendere perché la disponibilità dei processori consumer possa non rappresentare sempre la priorità assoluta. Per Intel invece, il recupero registrato nel Q3 2026 rappresenta sicuramente un risultato positivo, ma non ancora sufficiente per parlare di una vera inversione di tendenza.

La crescita della quota desktop sembra infatti legata soprattutto a dinamiche di fornitura e a un mercato gaming in difficoltà, piuttosto che a un improvviso cambio di preferenze da parte dei consumatori. Sarà quindi interessante capire se il risultato verrà confermato nei prossimi trimestri; per il momento, AMD mantiene una posizione competitiva molto solida, soprattutto nel gaming e nel comparto server, mentre Intel può finalmente guardare a un trimestre in cui è riuscita a recuperare parte del terreno perduto.