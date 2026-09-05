AMD ha scelto il palcoscenico di IFA 2026 per mettere l’Intelligenza Artificiale al centro della propria strategia per il personal computing. Il keynote di apertura della manifestazione, intitolato “The Era of Personal AI“, è stato affidato a Jack Huynh, Senior Vice President e General Manager di AMD, che ha illustrato una visione nella quale l’AI non rappresenta più soltanto uno strumento al quale chiedere informazioni, ma una componente sempre più integrata nel computer e capace di lavorare al fianco dell’utente.

Il concetto alla base della presentazione è quello della Personal AI, un’intelligenza che deve essere più vicina all’utente, ai suoi dati e al suo contesto. Per AMD questo significa soprattutto spostare una parte sempre maggiore dei carichi di lavoro dal cloud al dispositivo, aumentando contemporaneamente potenza di calcolo, memoria e capacità di eseguire localmente modelli sempre più complessi.

A IFA questo approccio si traduce in particolare nelle piattaforme Ryzen AI Halo, nel nuovo Threadripper Halo Station e nella collaborazione con Microsoft e SUSE per costruire un percorso che parte dal PC dello sviluppatore e può arrivare fino all’infrastruttura enterprise.

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AMD e la Personal AI: il PC diventa un partner

Secondo la visione presentata da AMD, l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale sta portando il computer oltre il semplice concetto di strumento da utilizzare. I modelli stanno diventando capaci di comprendere il contesto, ragionare, utilizzare strumenti e soprattutto agire in autonomia.

È il passaggio verso quella che AMD definisce agentic AI, nella quale più agenti possono lavorare contemporaneamente su attività differenti; uno può occuparsi della ricerca, un altro della scrittura, un altro ancora del codice e un quarto della verifica dei risultati.

Questo aumento delle capacità comporta però anche un incremento significativo delle risorse necessarie; più agenti significano più modelli, più contesto, più operazioni e quindi una maggiore richiesta di potenza di calcolo.

Da qui nasce la necessità, secondo AMD, di ripensare anche il luogo in cui vengono eseguiti gli applicativi AI; non tutto deve necessariamente passare dal cloud, una parte crescente dei carichi può essere elaborata direttamente sul PC, con vantaggi in termini di latenza, privacy e costi quando l’utilizzo diventa particolarmente intenso.

Ryzen AI Halo porta modelli sempre più grandi sui PC

Durante il keynote AMD ha mostrato come l’evoluzione dei modelli AI stia andando anche nella direzione di una maggiore efficienza. Modelli più piccoli possono raggiungere capacità che fino a poco tempo fa richiedevano sistemi molto più grandi, rendendo possibile l’esecuzione locale di workload sempre più sofisticati.

In questo contesto, le piattaforme Ryzen AI Halo sono state progettate proprio per questo scenario, puntando soprattutto sulla grande quantità di memoria unificata disponibile. AMD ha spiegato che sistemi basati su Strix Halo con fino a 120 GB di memoria unificata possono eseguire localmente modelli fino a circa 200 miliardi di parametri.

La stessa architettura può inoltre gestire più agenti AI contemporaneamente, arrivando, secondo le dimostrazioni dell’azienda, a eseguire dieci agenti in parallelo. Il passo successivo è rappresentato da una configurazione Halo con 192 GB di memoria unificata, pensata per portare sul PC anche modelli nella fascia compresa tra 200 e 300 miliardi di parametri.

L’obiettivo non è soltanto quello di eseguire un chatbot localmente, ma di trasformare il computer in una vera piattaforma di elaborazione AI sulla quale sviluppare applicazioni, agenti e workflow complessi senza dipendere continuamente dall’infrastruttura cloud.

A tal proposito, l’azienda ha mostrato anche un sistema desktop basato su Ryzen AI Halo, destinato agli sviluppatori e progettato per esplorare proprio questa nuova classe di applicazioni AI locali. La disponibilità europea del sistema è prevista prossimamente.

Microsoft Project Zenith arriva sui sistemi Ryzen AI Halo

Una parte importante del keynote ha riguardato la collaborazione tra AMD e Microsoft, con la partecipazione sul palco di Pavan Davuluri, Executive Vice President di Windows and Devices. Il punto centrale è Project Zenith, una nuova esperienza Windows pensata per offrire agli sviluppatori un ambiente già pronto per lavorare con l’intelligenza artificiale su hardware ad alte prestazioni.

Il sistema integra già strumenti come Visual Studio Code, Windows Subsystem for Linux (WSL), GitHub Copilot CLI e PowerShell, insieme a impostazioni di Windows ottimizzate per lo sviluppo su dispositivi dotati di almeno 64 GB di memoria unificata. L’idea è ridurre il più possibile la distanza tra l’acquisto di una macchina e la possibilità di iniziare a sviluppare ed eseguire localmente modelli AI.

Project Zenith sarà disponibile direttamente sui sistemi AMD Ryzen AI Halo, creando quindi un ambiente nel quale hardware, sistema operativo e strumenti software sono pensati per lavorare insieme. Durante la presentazione Microsoft ha inoltre mostrato workflow nei quali un modello da 125 miliardi di parametri viene utilizzato localmente per attività che spaziano dalla generazione di codice all’analisi di file e dati sensibili, fino alla creazione di contenuti e siti web.

Arriva anche il nuovo Threadripper Halo Station

La novità più importante del keynote AMD è stata però il Threadripper Halo Station, una nuova categoria di workstation progettata per portare capacità di calcolo vicine a quelle dei sistemi data center direttamente sulla scrivania di sviluppatori e professionisti.

Il sistema combina un processore AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX con acceleratori AMD Instinct dotati di memoria HBM3E; la configurazione mostrata a IFA utilizza due acceleratori, ma la piattaforma è progettata per arrivare fino a quattro.

Specifiche AMD Threadripper Halo Station

CPU: AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX

Architettura CPU: Zen 5

Core: 96

Thread: 192

Memoria di sistema: fino a 2 TB RDIMM

Acceleratori: fino a 4 AMD Instinct di classe HBM

Configurazione mostrata: 2 acceleratori AMD Instinct

Memoria HBM3E: fino a 576 GB

Memoria complessiva: fino a 2,6 TB

Larghezza di banda memoria complessiva: fino a 16,4 TB/s

Raffreddamento: a liquido

Disponibilità: prevista nel 2027

Il sistema nasce con un obiettivo molto preciso: permettere di eseguire localmente modelli AI con oltre un trilione di parametri, senza dover necessariamente trasferire il workload a un’infrastruttura cloud. La configurazione presentata a Berlino dispone di 288 GB di HBM3E attraverso due acceleratori, mentre l’espansione a quattro schede porta la capacità complessiva della memoria HBM3E fino a 576 GB.

Considerando anche i 2 TB di memoria RDIMM, AMD indica fino a 2,6 TB di memoria complessiva; la larghezza di banda aggregata può arrivare a 16,4 TB/s, un valore che rende evidente la natura molto particolare di questa workstation.

Gli acceleratori sono inoltre raffreddati a liquido, così come il processore, una soluzione necessaria per mantenere sotto controllo il consumo e la temperatura di un sistema che punta a concentrare una quantità di calcolo estremamente elevata in un singolo chassis.

Il Threadripper Halo Station non va quindi interpretato semplicemente come una workstation professionale più potente delle precedenti generazioni; AMD lo presenta come l’inizio di una nuova categoria di sistemi destinati soprattutto allo sviluppo e all’esecuzione locale dell’AI.

L’obiettivo qui è rendere accessibile a un singolo sviluppatore una quantità di memoria e capacità di calcolo che normalmente richiederebbe un’infrastruttura molto più complessa. Questo permette di lavorare con modelli di grandi dimensioni direttamente sulla macchina, evitando almeno per una parte dei workload i costi legati all’inferenza cloud e mantenendo i dati all’interno del proprio ambiente.

AMD e SUSE costruiscono il ponte tra sviluppo locale e aziende

AMD e SUSE hanno annunciato una collaborazione finalizzata a semplificare il trasferimento delle applicazioni AI dall’ambiente di sviluppo locale alla produzione aziendale. Il principio è piuttosto semplice, lo sviluppatore può iniziare a lavorare su un sistema Ryzen AI Halo, testando modelli e applicazioni direttamente sulla propria macchina.

Quando il progetto raggiunge una maturità sufficiente, l’applicazione può essere trasferita verso infrastrutture aziendali supportate da tecnologie come SUSE AI Factory e SUSE Rancher; in questo modo si evita che lo sviluppo locale e la fase di produzione siano due mondi completamente separati.

In tale scenario, l’infrastruttura può crescere insieme al progetto: prima un singolo sistema, poi più workstation, quindi server, data center o risorse edge e cloud, mantenendo un approccio aperto e senza vincolare il workload a un’unica piattaforma hardware.

Si tratta di un aspetto particolarmente importante nel settore AI, dove modelli, framework e strumenti cambiano rapidamente e la possibilità di spostare un’applicazione tra ambienti differenti può diventare un elemento strategico.

I nuovi PC AMD arrivano anche dai produttori

La strategia AMD per la Personal AI non passa naturalmente soltanto dai sistemi sviluppati direttamente dall’azienda; a IFA 2026 sono stati annunciati diversi nuovi prodotti OEM basati sulle piattaforme Ryzen AI.

Tra questi troviamo Acer Aspire G AGB110, un mini-PC destinato a concentrare capacità AI in un formato compatto, e Acer Aspire G 3D 16, notebook che abbina la piattaforma AMD a un display 3D pensato per la visualizzazione dei contenuti senza l’utilizzo di occhiali.

Entrambi utilizzano processori della famiglia AMD Ryzen AI Max 400 Series. Anche Lenovo ha ampliato la propria offerta con diversi sistemi basati sulla stessa piattaforma. Tra i prodotti presentati a Berlino figurano ThinkCentre X Ultra, ThinkCentre M75s Gen 6, ThinkCentre M75q Gen 6 e IdeaPad Slim 3.

Dall’AI sul PC all’infrastruttura enterprise

Il messaggio più interessante del keynote AMD non riguarda quindi un singolo processore o una singola workstation, ma la direzione che l’azienda immagina per il computing dei prossimi anni. Il PC diventa il primo livello di una struttura nella quale l’AI può essere eseguita localmente quando è possibile e trasferita verso sistemi più potenti se il carico lo richiede.

La distinzione netta tra PC, workstation, edge e data center tende così a diventare meno importante. Ryzen AI Halo rappresenta il livello dedicato ai dispositivi personali e agli sviluppatori, mentre Threadripper Halo Station porta il concetto molto più in alto, fino a sistemi capaci di gestire modelli con oltre un trilione di parametri.

La collaborazione con Microsoft aggiunge il tassello software necessario per rendere Windows un ambiente più adatto allo sviluppo di applicazioni e agenti AI locali, mentre quella con SUSE punta a creare il percorso verso l’utilizzo in ambito aziendale.

La Personal AI immaginata da AMD si basa su tre elementi: calcolo locale, controllo dei dati e comprensione del contesto personale. In sostanza, il computer non dovrebbe più limitarsi a rispondere a una richiesta, ma comprendere cosa l’utente sta cercando di ottenere e agire di conseguenza.

In chiusura, segnaliamo che il Threadripper Halo Station è atteso nel corso del 2027, ma AMD non ha ancora comunicato prezzo e disponibilità. Per i sistemi Ryzen AI Halo, AMD prevede invece l’arrivo in Europa dei propri sistemi dedicati agli sviluppatori, mentre i nuovi PC OEM di Acer e Lenovo saranno distribuiti secondo le tempistiche previste dai singoli produttori.