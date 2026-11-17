Tesla porterà in Europa il suo robotaxi: il Cybercab verrà prodotto anche a Giga Berlin, lo stabilimento di Grünheide alle porte della capitale tedesca, con un investimento iniziale da circa 3 miliardi di euro e un obiettivo di un milione di vetture l’anno. La produzione partirà nel 2029.

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L’annuncio e i numeri dell’investimento

La notizia è arrivata lunedì dal direttore dello stabilimento André Thierig, con un post su X, dopo che la scelta era già stata condivisa con i lavoratori. Poche ore prima l’ingegnere dell’automazione Steven Scholtysek aveva anticipato che il via libera era arrivato personalmente da Elon Musk la settimana precedente.

If you ever wondered, what we would be doing at Giga Berlin with all the land that we have… We are expanding! Cybercab production is coming to Giga Berlin! Today we announced a first investment of around € 3b in a new manufacturing building with an anticpated start of… pic.twitter.com/vpcDdxoqlW — André Thierig (@AndrThie) November 16, 2026

Il primo stanziamento, che al cambio attuale vale circa 3,3 miliardi di dollari, serve a costruire una nuova hall produttiva a nord dell’impianto esistente, insieme ad alcuni edifici accessori e a un secondo sistema di trattamento delle acque reflue. La superficie si aggirerà intorno ai 500.000 metri quadrati, all’incirca il doppio del capannone principale oggi in funzione.

Il calendario è già scritto: la domanda per il permesso di costruire arriverà entro la fine del 2026, il cantiere aprirà nella prima metà del 2027 e i primi esemplari usciranno dalla linea nel 2029. Il traguardo del milione di unità all’anno è l’obiettivo a regime, senza una tempistica definita.

Lo stesso Thierig ha spiegato che l’intervento posa le basi per un salto di livello:

Fondamenta per la fabbrica Tesla tecnologicamente più avanzata al mondo, qui a Grünheide.

Nel frattempo l’azienda ha avviato la ricerca di diverse centinaia di nuove persone tra cantiere e pianificazione della produzione, e garantisce che i prelievi idrici non supereranno i tetti contrattuali già stabiliti, un tema da sempre sensibile a Grünheide. Con questa tranche, il totale degli investimenti tra Berlino e il Brandeburgo arriva a 10 miliardi di dollari, circa 8,7 miliardi di euro.

Cosa cambia a Giga Berlin

Oggi lo stabilimento produce soltanto la Model Y, e il Cybercab le si affiancherà. Nel 2025 a Grünheide sono state assemblate circa 200.000 Model Y: un numero lontano dalle 500.000 unità di capacità dichiarata e ancora di più dal milione di veicoli indicato come traguardo di lungo periodo, che le autorità statali avevano citato approvando in parte i piani di espansione nel 2024.

Quest’anno, con la domanda europea tornata a crescere, il sito ha ripreso ad assumere e punta a 7.500 auto a settimana, un ritmo che resterebbe comunque sotto le 500.000 unità l’anno promesse al momento dell’apertura, nel 2022. La sola nuova hall è pensata per una capacità doppia rispetto a quella prevista per l’intero impianto attuale.

Il progetto della seconda hall, in realtà, non è una novità: Tesla aveva già messo per iscritto l’obiettivo del milione di veicoli l’anno nelle richieste di autorizzazione del 2023 e da tempo libera il terreno. A cambiare è il prodotto, perché finora l’azienda aveva detto soltanto che il nuovo impianto non avrebbe prodotto Model Y.

Se la capacità annunciata diventerà realtà, Giga Berlin potrebbe diventare il più grande sito automobilistico tedesco per volumi, superando lo stabilimento Volkswagen di Wolfsburg. Intanto cresce anche il reparto batterie, con la produzione completa delle celle attesa entro la metà del 2027.

Il Brandeburgo accoglie la notizia con favore. Il presidente del Land, Dietmar Woidke, ha definito l’operazione una decisione di enorme importanza economica, per gli investimenti e per la prospettiva di produrre fino a un milione di Cybercab, mentre i costruttori tedeschi riducono i posti di lavoro.

Il nodo delle regole europee

C’è però un ostacolo di fondo: in Europa oggi Tesla non potrebbe far circolare in volume nemmeno un Cybercab. L’Unione europea ha previsto un iter di omologazione per i veicoli del tutto privi di conducente, ma li colloca tra le piccole serie, con un tetto di 1.500 immatricolazioni all’anno per ciascun tipo di veicolo in tutta l’Unione. A marzo la Commissione ha tolto il limite per il parcheggio automatizzato, ma i robotaxi sono rimasti esclusi.

Pesa anche il software. In Europa Tesla non ha alcuna approvazione per la guida senza supervisione: l’ente olandese RDW ha dato il via libera alla versione supervisionata, che qui si chiama Tesla Assisted Driving, riconosciuta in dieci Paesi e che richiede sempre un conducente attento alla strada. Il Cybercab, invece, nasce senza volante né pedali e va certificato come veicolo di livello 4, un’omologazione completamente diversa.

In tre anni le regole potrebbero cambiare, perché la Commissione vuole aprire le grandi serie ad altri usi senza conducente e si sta lavorando a un regolamento delle Nazioni Unite sulla guida automatizzata. Per ora, però, la strada resta in salita.

Negli Stati Uniti, invece, la produzione è già partita a Giga Texas e a fine ottobre i Cybercab immatricolati nello Stato erano 463. Gli ordini per l’uso personale sono aperti a 29.990 dollari, l’abbonamento è obbligatorio e costa 299 dollari al mese, mentre le prime consegne sono previste da dicembre 2026: l’auto, però, si può usare soltanto dentro le aree coperte dal servizio Robotaxi.

Le perplessità, comunque, non mancano. Il servizio Robotaxi rimane limitato a zone circoscritte e non arriva in autostrada e, stando ai dati trasmessi alla NHTSA, con 22 incidenti segnalati entro luglio la flotta avrebbe registrato un sinistro ogni 57.000 miglia, circa 92.000 chilometri, con un addetto alla sicurezza a bordo.