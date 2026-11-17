Il Tesla Cybercab si prepara a diventare acquistabile anche dai privati, ma mettere le mani sul robotaxi elettrico di Elon Musk non significa esattamente poterlo utilizzare liberamente. Tesla ha infatti pubblicato il contratto di abbonamento che gli acquirenti dovranno sottoscrivere, mettendo nero su bianco una serie di condizioni piuttosto stringenti: oltre al prezzo di acquisto, sarà obbligatorio pagare una tariffa mensile, senza la quale l’auto non potrà nemmeno muoversi.

Le clausole riguardano diversi aspetti dell’esperienza di possesso, dalla possibilità di circolare soltanto in determinate aree geografiche alle limitazioni sull’utilizzo commerciale, passando per il controllo remoto da parte dell’azienda e la raccolta dei dati. Una situazione che solleva più di qualche interrogativo, soprattutto considerando che si tratta di un veicolo venduto ai clienti come prodotto da acquistare, e non semplicemente come servizio di trasporto.

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299 dollari al mese per poter utilizzare l’auto

Il contratto denominato Cybercab Autonomy Subrsciption Agreement chiarisce subito uno degli aspetti più controversi dell’offerta: il Cybercab non funziona senza un abbonamento Autonomy attivo. Non si tratta di una limitazione secondaria, dal momento che il veicolo è progettato senza volante e pedali, affidando completamente la guida ai sistemi automatici di Tesla.

Chi decide di acquistarlo deve mettere in conto una spesa iniziale di 29.990 dollari, tasse escluse, a cui si aggiunge un acconto non rimborsabile di 1.000 dollari al momento dell’ordine. Il primo mese dell’abbonamento obbligatorio, pari a 299 dollari, è incluso nell’offerta iniziale; successivamente, però, il pagamento diventa indispensabile per continuare a utilizzare il veicolo. Il contratto prevede inoltre che Tesla possa modificare il prezzo dell’abbonamento con un preavviso di appena 30 giorni.

Non è tutto, perché l’azienda mantiene un controllo piuttosto ampio sulle condizioni di utilizzo del Cybercab. Il veicolo può circolare esclusivamente all’interno delle aree geografiche abilitate per il servizio Robotaxi di Tesla, con la possibilità per l’azienda di ampliare, restringere o modificare questi confini in qualsiasi momento. In altre parole, acquistare l’auto non garantisce nemmeno che le zone nelle quali sarà possibile utilizzarla rimangano invariate nel tempo.

Un’altra limitazione riguarda le sospensioni dell’abbonamento, Tesla può intervenire in caso di utilizzo non autorizzato o improprio e, dopo tre o più violazioni legate a comportamenti pericolosi e non consentiti, può sospendere le funzionalità autonome per una settimana. Durante questo periodo il Cybercab non potrà essere utilizzato e, come specificato nel contratto, non è previsto nemmeno un rimborso proporzionale della tariffa già pagata.

Geofence, controllo remoto e rivendita: le altre clausole del contratto

L’azienda si riserva inoltre la possibilità di accedere al veicolo da remoto, localizzarlo, limitarne le funzionalità, controllarlo o metterlo in uno stato sicuro, fino ad arrivare alla revoca dell’accesso. A questo si aggiunge la raccolta dei cosiddetti Dati di autonomia, che comprendono anche le immagini registrate dalla telecamera interna posizionata sopra lo specchietto retrovisore. Questi dati vengono conservati per impostazione predefinita per 30 giorni.

Le restrizioni non finiscono qui. Il Cybercab è destinato esclusivamente all’utilizzo personale e non può essere impiegato per attività commerciali, per entrare nella rete Robotaxi di Tesla, per effettuare consegne o per essere utilizzato attraverso piattaforme come Uber, a meno di ottenere una specifica autorizzazione scritta. È un vincolo che contraddice una delle promesse fatte da Musk negli anni, quando aveva prospettato ai proprietari la possibilità di inserire le proprie Tesla in una flotta di robotaxi e guadagnare anche quando non le utilizzavano.

Sono previste anche limitazioni alle modifiche estetiche: pellicole adesive, oscuramento dei finestrini e cambiamenti ai cerchi devono passare attraverso Tesla o un fornitore autorizzato, pena possibili conseguenze sull’abbonamento.

Anche la rivendita è sottoposta a condizioni particolarmente rigide. Per trasferire il veicolo è necessaria l’autorizzazione scritta di Tesla e le vendite non autorizzate possono comportare un risarcimento contrattuale di almeno 50.000 dollari, oppure pari all’intero valore della transazione se superiore; l’azienda si riserva inoltre un diritto di riacquisto a un valore di mercato equo determinato dalla stessa Tesla.

Per quanto riguarda le responsabilità economiche, i proprietari dovranno continuare a occuparsi di assicurazione, immatricolazione, ricarica, parcheggio e pulizia generale. L’abbonamento comprende invece alcuni interventi di manutenzione ordinaria, tra cui pneumatici, parabrezza, filtri e pulizia della telecamera, oltre a un servizio di traino limitato. I comandi manuali presenti sul touchscreen consentono soltanto spostamenti a velocità molto ridotta, fino a circa 3 km/h, richiedono una patente valida e non sono omologati per la circolazione sulle strade pubbliche.

Facendo qualche calcolo, considerando il prezzo iniziale di 29.990 dollari e 59 mensilità da 299 dollari, il costo complessivo nei primi cinque anni arriva a 47.631 dollari, senza considerare assicurazione, immatricolazione, ricarica e tasse.

Il Cybercab riaccende le polemiche sulla guida autonoma di Tesla

Le condizioni imposte agli acquirenti diventano ancora più interessanti se messe a confronto con quanto Tesla ha raccontato negli ultimi anni sulla propria tecnologia di guida autonoma. In vista del lancio del servizio Robotaxi ad Austin, Elon Musk aveva dichiarato che le Model Y impiegate erano semplicemente vetture di serie, senza modifiche particolari.

Anche Ashok Elluswamy, responsabile dell’intelligenza artificiale di Tesla, durante la conference call sui risultati del terzo trimestre 2026 ha spiegato che Cybercab e Model Y Robotaxi utilizzano già lo stesso software. L’azienda ha inoltre indicato il secondo trimestre del 2027 come possibile periodo per l’ingresso delle auto dei clienti nella rete Robotaxi.

Il Cybercab dovrebbe inoltre utilizzare il computer AI4 già presente sulle Model Y attuali. Eppure, nonostante queste somiglianze sul fronte hardware e software, i proprietari delle vetture Tesla non hanno ancora ottenuto la possibilità di utilizzare la guida completamente autonoma senza supervisione.

La questione riguarda soprattutto il pacchetto Full Self-Driving, commercializzato da Tesla fin dal 2016 e venduto nel corso degli anni anche a cifre che hanno raggiunto i 15.000 dollari. A febbraio 2026 l’azienda ha smesso di venderlo direttamente, passando a un abbonamento mensile da 99 dollari, che continua comunque a richiedere la supervisione costante del conducente.

Il Cybercab rappresenta quindi una situazione piuttosto particolare: per la prima volta Tesla propone ai privati un veicolo destinato alla guida autonoma senza supervisione, ma lo fa imponendo un abbonamento obbligatorio che costa tre volte tanto quello del FSD e una serie di condizioni che lasciano all’azienda un controllo considerevole sull’utilizzo dell’auto.

Naturalmente, queste clausole potrebbero avere anche delle motivazioni legate alla gestione del servizio. Limitare le modifiche e l’utilizzo commerciale può aiutare Tesla a mantenere uniforme la propria flotta, tutelare l’integrità del software e avere maggiore controllo sulle condizioni di sicurezza. L’abbonamento obbligatorio, dal canto suo, garantisce entrate ricorrenti e mantiene i veicoli all’interno dell’ecosistema dell’azienda. Non bisogna poi dimenticare che Musk ha più volte lasciato intendere che la maggior parte dei Cybercab resterà di proprietà di Tesla, anziché essere venduta ai privati.

C’è comunque un elemento da considerare, durante un intervento su X, Musk ha riconosciuto che i 299 dollari mensili sono una cifra troppo elevata, affermando che il costo dovrebbe avvicinarsi a quello di FSD abbinato alla connettività Premium, per un totale di circa 115 dollari al mese; il CEO ha anche indicato che il Cybercab potrebbe arrivare a livello nazionale una volta ottenute le necessarie approvazioni normative.

Per il momento, gli ordini sono stati aperti soltanto a clienti selezionati, con le prime consegne previste a dicembre 2026. La disponibilità iniziale riguarda Austin e altre città del Texas, tra cui Dallas, Houston, San Antonio e Fort Worth.

Insomma, il Cybercab segna un passaggio importante per la strategia di guida autonoma di Tesla, ma le condizioni contrattuali raccontano una realtà piuttosto diversa dall’idea tradizionale di automobile di proprietà: si paga per acquistare il veicolo, ma per poterlo utilizzare bisogna continuare a dipendere da Tesla e dalle sue decisioni.