Il Black Friday è entrato nel vivo e rappresenta un’occasione da non perdere per chi è in procinto di aggiornare il proprio PC o completare una postazione gaming, approfittando delle promozioni proposte dai principali produttori di hardware. Tra questi troviamo MSI, che partecipa in prima linea alle iniziative Black Friday con una selezione di offerte dedicate a diverse categorie di prodotti, dalle componenti fondamentali per assemblare un computer alle periferiche pensate per migliorare l’esperienza di gioco.

Le promozioni coinvolgono schede madri, alimentatori e sistemi di raffreddamento, ma anche mouse, tastiere e altre periferiche MSI. Una selezione che può interessare sia chi sta progettando una nuova configurazione desktop, magari partendo da una piattaforma AMD o Intel, sia chi vuole sostituire un componente o rinnovare il proprio setup senza affrontare una spesa eccessiva.

In questa pagina abbiamo raccolto le migliori offerte MSI disponibili su Amazon per il Black Friday 2026, abbinandole a quelle presenti sullo store MSI, concentrandoci quindi sui componenti PC e sulle periferiche più interessanti. L’obiettivo è facilitare il confronto tra le diverse proposte, individuando le occasioni da non perdere e i prodotti che possono offrire un buon rapporto tra caratteristiche tecniche e prezzo.

Black Friday MSI 2026: le offerte Amazon su schede madri, alimentatori, dissipatori e periferiche

Le promozioni MSI interessano come detto diverse componenti di una configurazione desktop e possono rappresentare un’opportunità per intervenire su più aspetti del proprio PC. Tra i prodotti da tenere d’occhio troviamo schede madri per piattaforme AMD e Intel, alimentatori destinati a configurazioni di diversa fascia, dissipatori ad aria e sistemi di raffreddamento a liquido All-in-One, oltre a periferiche gaming come mouse e tastiere.

A seguire quindi trovate la selezione di offerte MSI più interessanti disponibili sullo store ufficiale e su Amazon, indicando per ciascun prodotto il prezzo aggiornato e le caratteristiche principali. Ribadiamo ancora una volta che le promozioni del Black Friday possono variare anche nel corso della giornata, sia per quanto riguarda gli sconti sia per la disponibilità; come al solito quindi è consigliabile verificare sempre le condizioni dell’offerta prima di procedere con l’acquisto.

Migliori schede madri e dissipatori AiO MSI in offerta

Migliori alimentatori e case PC MSI in offerta