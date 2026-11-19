Il Black Friday è entrato nel vivo e rappresenta un’occasione da non perdere per chi è in procinto di aggiornare il proprio PC o completare una postazione gaming, approfittando delle promozioni proposte dai principali produttori di hardware. Tra questi troviamo MSI, che partecipa in prima linea alle iniziative Black Friday con una selezione di offerte dedicate a diverse categorie di prodotti, dalle componenti fondamentali per assemblare un computer alle periferiche pensate per migliorare l’esperienza di gioco.
Le promozioni coinvolgono schede madri, alimentatori e sistemi di raffreddamento, ma anche mouse, tastiere e altre periferiche MSI. Una selezione che può interessare sia chi sta progettando una nuova configurazione desktop, magari partendo da una piattaforma AMD o Intel, sia chi vuole sostituire un componente o rinnovare il proprio setup senza affrontare una spesa eccessiva.
In questa pagina abbiamo raccolto le migliori offerte MSI disponibili su Amazon per il Black Friday 2026, abbinandole a quelle presenti sullo store MSI, concentrandoci quindi sui componenti PC e sulle periferiche più interessanti. L’obiettivo è facilitare il confronto tra le diverse proposte, individuando le occasioni da non perdere e i prodotti che possono offrire un buon rapporto tra caratteristiche tecniche e prezzo.
Indice:
Black Friday MSI 2026: le offerte Amazon su schede madri, alimentatori, dissipatori e periferiche
Le promozioni MSI interessano come detto diverse componenti di una configurazione desktop e possono rappresentare un’opportunità per intervenire su più aspetti del proprio PC. Tra i prodotti da tenere d’occhio troviamo schede madri per piattaforme AMD e Intel, alimentatori destinati a configurazioni di diversa fascia, dissipatori ad aria e sistemi di raffreddamento a liquido All-in-One, oltre a periferiche gaming come mouse e tastiere.
A seguire quindi trovate la selezione di offerte MSI più interessanti disponibili sullo store ufficiale e su Amazon, indicando per ciascun prodotto il prezzo aggiornato e le caratteristiche principali. Ribadiamo ancora una volta che le promozioni del Black Friday possono variare anche nel corso della giornata, sia per quanto riguarda gli sconti sia per la disponibilità; come al solito quindi è consigliabile verificare sempre le condizioni dell’offerta prima di procedere con l’acquisto.
Migliori schede madri e dissipatori AiO MSI in offerta
- Scheda madre MSI B760M GAMING PLUS WIFI, LGA 1700, a 113,99 euro invece di 179 euro
- Scheda madre MSI B550 GAMING WIFI, AM4, disponibile su Amazon a 114,99 euro invece di 147,62 euro
- Scheda madre MSI MSI PRO Z790-P WIFI, LGA 1700, disponibile su Amazon a 159,99 euro invece di 229 euro
- Scheda madre Z790 GAMING PLUS WIFI, LGA 1700, disponibile su MSI Store a 184 euro invece di 230 euro
- Scheda madre MPG B850 EDGE TI WIFI, AM5, disponibile su MSI Store a 229 euro invece di 258 euro
- Scheda madre MPG X870I EDGE TI EVO WIFI, AM5, disponibile su MSI Store a 439 euro invece di 494 euro
- Dissipatore AiO MSI MAG CORELIQUID A13 360 disponibile su Amazon a 74,99 euro invece di 84,99 euro
- Dissipatore AiO MPG CORELIQUID P13 360 Black, disponibile su MSI Store a 139,90 euro invece di 179 euro
- Dissipatore AiO MPG CORELIQUID P13 360 White, disponibile su MSI Store a 139,90 euro invece di 179 euro
Migliori alimentatori e case PC MSI in offerta
- Alimentatore MSI MAG A650GLS PCIE5 650W disponibile su Amazon a 69,99 euro invece di 106,99 euro
- Alimentatore MSI MAG A750GLS PCIE5 750W disponibile su Amazon a 75,99 euro invece di 135,99 euro
- Alimentatore MSI MAG A1000GLS PCIE5, 1.000W, disponibile su Amazon a 109,99 euro invece di 129,99 euro
- Alimentatore MSI Pro A1000PL PCIE5, 1.000, W disponibile su Amazon a 129,99 euro invece di 171,99 euro
- Case MSI MAG FORGE 112R, disponibile su Amazon a 47,25 euro invece di 76,99 euro
- Case MSI MAG PANO M100L PZ disponibile su Amazon a 59,99 euro invece di 88,99 euro
- Case MSI MAG PANO 100L PZ disponibile su Amazon a 79,99 euro invece di 106,99 euro
- Case MSI MAG PANO 100L PZ WHITE disponibile su Amazon a 79,99 euro invece di 106,99 euro
- Case MSI MPG GUNGNIR 110R disponibile su Amazon a 79,99 euro invece di 108,99 euro
Periferiche gaming e networking in offerta
- Tastiera MSI FORGE K210 W COMBO disponibile su MSI Store a 24,99 euro invece di 39,99 euro
- Tastiera MSI FORGE GK600 TKL W VIOLET disponibile su MSI Store a 54,99 euro invece di 79,99 euro
- Tastiera MSI FORGE GK600 TKL W SKY disponibile su MSI Store a 54,99 euro invece di 79,99 euro
- Mouse MSI Forge GM340 Wireless Violet, disponibile su Amazon a 17,99 euro invece di 22,99 euro
- Mouse MSI Forge GM340 Wireless Sky, disponibile su Amazon a 17,99 euro invece di 22,99 euro
- Mouse MSI VERSA 300 WIRELESS 8K disponibile su MSI Store a 44,99 euro invece di 59,99 euro
- PC Gamepad MSI FORCE GC300 WIRELESS disponibile su Amazon a 39,99 euro invece di 51,17 euro
- Adattatore USB WiFi 6 MSI AX1800 Nano disponibile su Amazon a 19,99 euro invece di 31,90 euro
- Adattatore USB WiFi 6 Dual-Band MSI AX1800 disponibile su Amazon a 29,99 euro invece di 49,42 euro
- Adattatore USB WiFi 7 Tri-Band MSI BE6500 disponibile su Amazon a 64,99 euro invece di 92 euro
- Scheda PCI-E WiFi 7 Tri-Band MSI Herald BE9400 disponibile su Amazon a 54,99 euro invece di 71 euro
- Roamii BE Pro Mesh System- 2 Pack, disponibile su Amazon a 279,99 euro invece di 324,99 euro
- MSI XpertStation WS300 arriva in Italia: superchip NVIDIA GB300 e 748 GB di memoria
- MSI Prestige N16 Flip AI+ in preordine: il 2-in-1 con RTX Spark e fino a 128 GB di memoria
- Recensione mouse gaming MSI FORGE GM340 Wireless: 57 grammi e tripla connettività a prezzo stracciato
- Recensione MSI Crosshair 16 Max HX: potente ma equilibrato con Intel Core Ultra 7 ed RTX 5070
- Recensione MSI Cubi NUC AI+ 3MG: il mini PC AI che punta su compattezza e produttività
- Recensione MSI Forge GK600 TKL Wireless SKY: la tastiera gaming compatta che non ti aspetti
- Recensione MSI MPG X870E CARBON WIFI: è una scheda madre veloce e moderna per socket AM5
- Recensione MSI MPG 271QR QD-OLED X50: è il monitor OLED da gaming che aspettavamo
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