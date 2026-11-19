Le offerte del Black Friday Amazon 2026 sono ufficialmente partite nelle scorse ore, e proseguiranno senza sosta fino al Cyber Monday del 30 novembre (salvo esaurimento scorte). Gli sconti sono partiti in anticipo rispetto al vero e proprio Black Friday, che cadrà il 27 novembre, e coinvolgono già una quantità spropositata di promozioni: in questo caso ci concentriamo sulle offerte riguardanti i dispositivi Amazon, tra Fire TV, Echo, Kindle, Ring, Blink e così via.
Le offerte del Black Friday 2026 sui dispositivi Amazon
Amazon ha lanciato la sua Settimana del Black Friday, al solito ricchissima di offerte su praticamente ogni categoria trattata dal sito, tech e non. Gli sconti sono partiti alla mezzanotte di oggi, 19 novembre, e proseguiranno per tutta la settimana prossima, superando il venerdì nero (27 novembre) e arrivando fino al 30 novembre con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia.
Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Se state cercando ribassi sui prodotti per la smart home, e in particolare sui dispositivi Amazon per la casa intelligente, siete capitati nel posto giusto. Vi ricordiamo che, contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Le offerte in questione toccano praticamente ogni tipologia di prodotto dei vari brand Amazon, tra Fire TV (Stick e smart TV), videocamere di sorveglianza, eBook reader della serie Kindle, videocitofoni smart, smart speaker, smart display e non solo. Senza ulteriori indugi, ecco tutte le offerte sui dispositivi Amazon a disposizione in queste ore.
Videocamere e sistemi di sicurezza
Soluzioni per la sorveglianza interna ed esterna dell'abitazione, tra telecamere senza fili, videocitofoni intelligenti e kit d'allarme. Sono ideali per chi desidera controllare gli accessi e monitorare la casa comodamente dal proprio smartphone.
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-46%
Kit Ring Alarm S + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen.) | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con telecamera | Monitoraggio assistito opzionale - Senza vincoli di lunga durata
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-50%
Ring Videocitofono 2K Plus a batteria (ultimo modello) | Battery Video Doorbell 2K Plus, Zoom 6x, Batteria a sgancio rapido, Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring
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-65%
Ring videocamera esterna a batteria (Stick Up Cam), Confezione da 3 | Telecamera wifi senza fili per esterno con 1080p HD video, audio bidirezionale, Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring
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-50%
Ring videocamera esterna 2K (ultimo modello), a batteria | Outdoor Camera 2K, Facile installazione fai-da-te, Video grandangolare Retinal 2K, Zoom 6x e visione notturna
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-50%
Ring Videocitofono 2K, batteria (Battery Video Doorbell 2K, ultimo modello) | Campanello con telecamera, Retinal 2K, Zoom 6x, Batteria integrata, Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring
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-73%
Ring Spioncino digitale con videocamera (Door View Cam) | Spessore porta: 54-75 mm (versione consigliata) | Videocitofono senza fili, HD a 1080p e wi-fi | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
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-50%
Ring Videocitofono 2K cablato (Wired Video Doorbell 2K, ultimo modello) | Campanello con videocamera, Retinal 2K, zoom 6x, Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring
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-60%
Videocamera esterna con proiettore Blink (ultimo modello), Videocamera di sicurezza smart senza fili, LED da 700 lumen, durata delle pile di due anni, Modulo di sincronizzazione di base incluso
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-56%
Blink Videocitofono 2K+ a pile (ultimo modello), Vista a figura intera, 2K, IP65, Pile di lunga durata, Facile da installare, Modulo di sincronizzazione di base incluso – Sistema
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-63%
Ring Intercom Audio | Rendi il tuo citofono più intelligente, Audio in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto, Configurazione fai-da-te
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-67%
Videocamera esterna 2K+ Blink (ultimo modello) —videocamera di sicurezza smart senza fili, risoluzione video 2K, modulo di sincronizzazione di base non incluso, solo videocamera supplementare
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-50%
Ring videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen.) | Telecamera per animali domestici, Audio bidirezionale, copertura per la privacy, Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring
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-50%
Blink Videocamera orientabile Mini 2K+ (ultimo modello), videocamera di sicurezza smart orientabile da interni con alimentazione plug-in, tracciamento automatico, vista a 360°, visione notturna
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-50%
Blink Videocitofono cablato 2K+ (ultimo modello), Videocitofono con video 2K a figura intera, Alimentazione con cablaggio continua, Audio ottimizzato, Protezione IP65
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-69%
Videocamera Blink Outdoor 4 - Videocamera di sicurezza smart HD wireless, autonomia di due anni, compatibile con Alexa - Sistema a 1 telecamera con Sync Module Core incluso - IP65
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-56%
Videocamera Mini 2K+ Blink (ultimo modello), Videocamera di sicurezza domestica con alimentatore plug-in, risoluzione video 2K, zoom 4x, visione notturna a colori, 1 videocamera
Smart speaker e schermi intelligenti
Altoparlanti vocali, display interattivi e dispositivi di connettività per la gestione della casa connessa. Pensati per chi cerca un controllo immediato di musica, automazioni e informazioni quotidiane tramite comandi vocali o comodi pannelli touch.
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-32%
Amazon Echo Show 15 (Ultimo modello) | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa, Fire TV integrata e telecomando vocale Alexa, con Accesso Anticipato ad Alexa+
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-21%
Amazon Echo Studio, altoparlante intelligente con audio avvolgente Dolby Atmos, Hub per Casa Intelligente integrato, con Accesso Anticipato ad Alexa+, bianco ghiaccio
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-45%
Router wi-fi mesh Amazon eero 6+ | Ethernet 1,0 Gbps | Fino a 420 m² | Connessione di oltre 75 dispositivi | Confezione da 3 | Modello 2022
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-26%
Amazon Echo Time (novità), sveglia intelligente personalizzabile, suoni ambientali, Hub Casa Intelligente, ideale in camera da letto, grafite, con Accesso Anticipato ad Alexa+
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-41%
Amazon Echo Show 8 (ultimo modello) - Schermo HD da 8,7" con colori vibranti, audio spaziale, Grafite, con Accesso Anticipato ad Alexa+
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-55%
Amazon Echo Hub, da 8’’: pannello di controllo per la Casa Intelligente, scopri un’interfaccia rinnovata con opzioni di personalizzazione e Alexa+. Compatibile con migliaia di dispositivi.
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-29%
Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Azzurro, con Accesso Anticipato ad Alexa+
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-25%
Amazon Echo Dot (ultimo modello), altoparlante intelligente compatto, audio brillante, Hub Casa Intelligente, per appartamenti, camere da letto, uffici, Accesso Anticipato Alexa+ (bianco ghiaccio)
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-31%
Amazon Kids Echo Dot (ultimo modello), Alexa per i bambini, voci nitide e suono ricco, 1 anno di Kids+ incluso, Parental Control, supporto al sonno (polpo)
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-42%
Amazon Echo Dot Max (ultimo modello) - Altoparlante Alexa con audio avvolgente, Hub Casa Intelligente integrato, Bianco ghiaccio, con Accesso Anticipato ad Alexa+
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-50%
Amazon Echo Spot (modello 2024) | Sveglia intelligente con audio di qualità | Nero, con Accesso Anticipato ad Alexa+
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-41%
Amazon Smart Air Quality Monitor (Ultimo modello) | Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon | Conosci la qualità dell’aria, compatibile con Alexa
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-56%
Echo Dot (modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico | Anthracite, con Accesso Anticipato ad Alexa+
Smart TV e dispositivi per lo streaming
Televisori ad alta definizione, lettori multimediali da collegare alla TV e accessori audio dedicati all'intrattenimento. Una raccolta adatta a chi vuole rinnovare la postazione multimediale e accedere istantaneamente a film, serie e contenuti in streaming.
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-36%
Amazon Ember Serie Omni Mini-LED da 65" con Fire TV, smart TV QLED 4K UHD, Dolby Vision IQ, modalità ambiente, modalità di gioco a 144 Hz, local dimming, trova serie TV più velocemente con Alexa+
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-38%
Amazon Ember serie QLED da 55" con Fire TV (ultimo modello), smart TV 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision, processore quad-core, controllo vocale con Alexa, trova serie TV più velocemente con Alexa+
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-53%
Amazon Ember serie 4 da 50" con Fire TV (ultimo modello), smart TV 4K UHD, HDR10+, processore veloce, Dolby Audio, modalità ambiente, TV in diretta gratuita, trova serie TV più velocemente con Alexa+
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-43%
Amazon Ember Serie 2 da 40" con Fire TV (ultimo modello), smart TV HD con Telecomando Alexa, streaming veloce, Dolby Audio, TV in diretta gratuita, trova serie TV più velocemente con Alexa+
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-45%
Ti presentiamo Fire TV Soundbar Plus di Amazon, 3.1 canali, design tutto-in-uno, Dolby Atmos, DTS:X, dialoghi nitidi
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-43%
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Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello), streaming 4K semplice, nuovo telecomando Fire TV, tutte le tue app in un unico posto, TV in diretta gratuita, trova i contenuti più velocemente con Alexa+
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-60%
Amazon Fire TV Stick 4K Select - Trasmetti in streaming in 4K centinaia di migliaia di film ed episodi TV, e la TV in diretta gratis, trova serie TV più velocemente con Alexa+
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-60%
Amazon Fire TV Stick HD (ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, alimentazione tramite TV, configurazione semplice, trova serie TV più velocemente con Alexa+
Lettori e-book
Dispositivi dedicati alla lettura digitale, dotati di schermi antiriflesso a colori o in bianco e nero e funzioni per prendere appunti. Si rivolgono a lettori assidui e studenti che cercano un'esperienza simile alla carta senza affaticare gli occhi.
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-30%
Amazon Kindle Scribe Colorsoft 64 GB (ultimo modello) — Schermo a colori da 11’’, effetto carta, luce frontale — Sottile, leggero, potente — Scrivi nel taccuino, nei documenti e nei libri - Grafite
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-30%
Amazon Kindle Scribe 32 GB (ultimo modello) — Schermo da 11’’, effetto carta stampata, con luce frontale — Più sottile, leggero e veloce — Scrivi nel taccuino integrato, nei documenti e nei libri
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-39%
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition 32 GB (modello 2024), con schermo a colori, luce frontale a regolazione automatica, ricarica wireless e lunga durata della batteria (nero metallizzato)
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-45%
Amazon Kindle Colorsoft 16 GB (modello 2024), con schermo a colori che dà vita a copertine e contenuti, ora con evidenziazioni a colori, senza pubblicità (nero)
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-31%
Amazon Kindle Paperwhite 16GB (modello 2024), schermo antiriflesso da 7" e settimane di durata della batteria - Senza pubblicità - Nero
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Amazon Kindle da 16 GB (ultimo modello) - Ora più sottile, leggero e veloce, schermo da 6”, con pubblicità - Viola Ube
Tablet
Dispositivi portatili pensati per l'intrattenimento, lo studio e la produttività, con varianti adatte a tutta la famiglia, inclusi i più giovani. Sono adatti a chi cerca uno schermo versatile per navigare, guardare video e usare le proprie app preferite.
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Nuovo Amazon Alexa Tablet 12 Pro, 8 GB di RAM, 128 GB, straordinario schermo 2,8K da 12″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Grafite
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Nuovo Amazon Alexa Tablet 11, 8 GB di RAM, 128 GB, straordinario schermo 2,5K da 11″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Verde Matcha
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Nuovo Amazon Alexa Tablet 8, 4 GB di RAM, 128 GB, tablet compatto da 8,7″ con display brillante, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Grafite
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-50%
Amazon Kids Tablet 8 (ultimo modello), schermo HD da 8,7", batteria che dura tutto il giorno, 1 anno di Kids+ con video, app, giochi e audiolibri, custodia rigida sottile inclusa (gatto arcobaleno)
Questa era dunque una selezione di offerte del Black Friday 2026 sui dispositivi Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
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