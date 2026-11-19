Le offerte del Black Friday Amazon 2026 sono ufficialmente partite nelle scorse ore, e proseguiranno senza sosta fino al Cyber Monday del 30 novembre (salvo esaurimento scorte). Gli sconti sono partiti in anticipo rispetto al vero e proprio Black Friday, che cadrà il 27 novembre, e coinvolgono già una quantità spropositata di promozioni: in questo caso ci concentriamo sulle offerte riguardanti i dispositivi Amazon, tra Fire TV, Echo, Kindle, Ring, Blink e così via.

Le offerte del Black Friday 2026 sui dispositivi Amazon

Amazon ha lanciato la sua Settimana del Black Friday, al solito ricchissima di offerte su praticamente ogni categoria trattata dal sito, tech e non. Gli sconti sono partiti alla mezzanotte di oggi, 19 novembre, e proseguiranno per tutta la settimana prossima, superando il venerdì nero (27 novembre) e arrivando fino al 30 novembre con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia.

Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Se state cercando ribassi sui prodotti per la smart home, e in particolare sui dispositivi Amazon per la casa intelligente, siete capitati nel posto giusto. Vi ricordiamo che, contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Abbonati ad Amazon Prime

Le offerte in questione toccano praticamente ogni tipologia di prodotto dei vari brand Amazon, tra Fire TV (Stick e smart TV), videocamere di sorveglianza, eBook reader della serie Kindle, videocitofoni smart, smart speaker, smart display e non solo. Senza ulteriori indugi, ecco tutte le offerte sui dispositivi Amazon a disposizione in queste ore.

Questa era dunque una selezione di offerte del Black Friday 2026 sui dispositivi Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.

BLACK FRIDAY 💰 Tutte le offerte del Black Friday Amazon del momento

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