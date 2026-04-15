Ci sono eventi stampa che ti aspetti, quelli dove sai già cosa ti diranno prima ancora di sederti. E poi c’è quello che Amazon ha organizzato a Londra, al quale siamo stati invitati in esclusiva. Ebbene, quando siamo entrati nella sala e abbiamo visto cosa ci aspettava, ci siamo resi conto che stavamo assistendo a qualcosa di genuinamente diverso.

Non un aggiornamento software di routine, non un incremento percentuale di potenza da comunicato stampa. Amazon ha deciso di spostare davvero gli assi del proprio ecosistema, e lo ha fatto su più fronti contemporaneamente.

Un dongle sempre più piccolo e portatile

Partiamo dal prodotto più accessibile, quello che probabilmente interessa alla fetta più larga di pubblico: il nuovo Fire TV Stick HD. La parola d’ordine, stavolta, è miniaturizzazione estrema. Amazon ha portato il nuovo stick a soli 22 millimetri di larghezza, rendendolo circa il 30% più stretto rispetto alla generazione precedente. Il risultato? Una chiavetta che entra letteralmente in tasca, che non ingombra nulla e che, soprattutto, non richiede più l’adattatore di alimentazione separato: si collega direttamente alla porta USB del televisore, e addio al cavo ciondolante.

Personalmente, questa ci sembra la mossa più sottovalutata dell’intera presentazione. Quante volte vi è capitato di attaccare il vecchio stick dietro la TV e ritrovarvi in un ginepraio di cavi? Oppure di portarlo in viaggio in hotel e dover sistemare il cavetto dell’alimentatore nel modo più improbabile? Ecco, Amazon ha risolto entrambi i problemi in un colpo solo.

Ma la forma non è tutto. Sotto la scocca, il nuovo Fire TV Stick HD è il 30% più veloce rispetto alla generazione precedente: si accende più in fretta, apre le app in un lampo, e sfoggia il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth aggiornato. Il prezzo di listino è di €44,99, che per quello che offre è francamente difficile da contestare.

In viaggio poi diventa un oggetto quasi magico: tieni tutte le tue app di streaming già configurate, tutti i login già inseriti, e ovunque tu vada hai il tuo ambiente di visione preferito pronto all’uso. Sia che si tratti di un hotel a Dubai o di una casa vacanza in Sardegna.

La nuova interfaccia: riscritta da zero

Insieme al nuovo stick arriva anche la nuova Fire TV Experience, un’interfaccia completamente ridisegnata che Amazon ha deciso di distribuire come aggiornamento gratuito a tutti i dispositivi compatibili.

E qui bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare: il team ha riscritto il codice da zero, e si vede. L’UI è più pulita, più veloce (fino al 30% rispetto a prima ), e soprattutto più logica, con categorie dedicate a Film, Serie TV, Sport, Live e Gaming che finalmente mettono ordine nel caos di contenuti a cui eravamo abituati.

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Abbiamo visto dal vivo la demo del Football Hub pensato per i Mondiali estivi: basta cercare la partita della squadra tra mille app diverse. Tutto in un posto solo, con accesso diretto ai contenuti live dei provider disponibili nel tuo paese. Per chi vive di calcio, è una di quelle feature che sembrano banali finché non le usi, e poi non ne puoi fare a meno.

Alexa Plus: finalmente un assistente serio

Un capitolo a parte merita Alexa Plus integrata in Fire TV. L’abbiamo vista in azione a Londra ed è sinceramente impressionante: non si tratta più dell’assistente vocale meccanico che tutti conoscevamo, quello che dimenticava la domanda precedente appena aprivi bocca di nuovo. Alexa+ mantiene il contesto dell’intera conversazione. Puoi chiedere un film d’azione, poi chiedere “dimmi di più su questo”, poi “chi è il protagonista”, poi “mostrami altri suoi film” e Alexa segue il filo senza che tu debba ripetere ogni volta da capo.

Integrata con lo smart home hub, poi, permette di controllare telecamere, campanelli e luci direttamente dal divano, senza uscire dalla schermata di riproduzione. Dal vivo, con il sistema di sicurezza del venue di Londra proiettato sulla TV, l’effetto era quasi surreale, nel senso migliore del termine.

Ember Artline: la TV che vuole essere un quadro

E arriviamo alla bomba vera. L’Amazon Ember Artline è tecnicamente la prima TV “lifestyle” di Amazon, e quando l’abbiamo vista nella sala eventi di Londra abbiamo capito immediatamente perché si distingue da qualsiasi altra TV sul mercato. Il concetto di partenza è semplice ma potentissimo: la TV non è solo un pezzo di tecnologia, è un elemento d’arredo. Quando la spegni, dovrebbe scomparire, o meglio, trasformarsi.

Il pannello è un display QLED matte 4K che, grazie alla finitura opaca, anche a TV accesa con le immagini di un quadro sembra davvero di guardare un’opera appesa alla parete e non uno schermo che riproduce un’immagine di un quadro. La differenza è sottile ma concreta, e bisogna vederla di persona per capirla davvero.

La vera trovata però sono le cornici magnetiche intercambiabili: l’Ember Artline arriva con 10 scelte di colore, dalla variante “Ash” a tonalità più calde o neutre, e si agganciano e sganciano in pochi secondi con un semplice click magnetico. Le cornici saranno acquistabili separatamente: cambi casa, cambi stile, cambi cornice. Un’idea che sulla carta sembra una trovata di marketing ma dal vivo risulta genuinamente azzeccata.

Dentro, la TV porta con sé 2.000 opere d’arte incluse senza costi aggiuntivi: da Gauguin a Monet, dalla fotografia naturalistica all’arte contemporanea. E qui Amazon ha fatto una cosa furba: ha integrato una funzione AI chiamata “Match the Room”. In pratica, scansioni il tuo salotto con il telefono, carichi un paio di foto delle pareti e degli arredi, e l’AI ti consiglia 10 opere tra le 2.000 disponibili che si abbinano meglio al tuo stile. Per chi come me non ha un occhio artistico particolarmente sviluppato, è una manna dal cielo.

E non è finita: entro fine 2026, Amazon aggiungerà la generazione di arte con la voce tramite Alexa. “Alexa, crea un paesaggio marino in stile impressionista” e la TV produrrà un’opera unica. Le 2.000 opere diventano, di fatto, infinite.

L’integrazione con Amazon Photos e Alexa Plus completa il quadro: puoi dire “Alexa, mostrami le foto del 2018” o “mostrami le foto della nonna” e il sistema le recupera automaticamente tra i tuoi scatti, senza dover taggare manualmente ogni cosa. In sala, la demo ha fatto girare più di una testa.

Quando arriva e quanto costa

L’Amazon Ember Artline è già in pre-ordine nel Regno Unito e le spedizioni partiranno entro giugno. Per l’Italia si attendono notizie a breve, insieme al rebrand dell’intera linea di TV Amazon che assumerà il nome Ember. Il nuovo Fire TV Stick HD è disponibile alla pre-registrazione su amazon.it/firetvstickhd al prezzo di €44,99.