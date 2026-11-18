Unplugged Performance non vuole limitarsi a salvare il Cybertruck, l’azienda statunitense specializzata nella personalizzazione delle auto Tesla ha infatti ampliato la propria proposta, includendo anche lo sviluppo di un CyberSUV a tre file di sedili, un modello che potrebbe affiancare il pickup elettrico e sfruttarne la piattaforma produttiva. L’obbiettivo è convincere Tesla a cedere la gestione della linea di produzione della Gigafactory in Texas, evitando che venga smantellata quando la casa automobilistica interromperà la produzione del Cybertruck.

La proposta arriva in un momento delicato per il veicolo elettrico di Tesla, la cui produzione dovrebbe essere interrotta intorno alla metà del prossimo anno. Secondo quanto comunicato dall’azienda di Elon Musk, la decisione sarebbe legata soprattutto al costo opportunità: gli spazi produttivi e le risorse disponibili potrebbero essere destinati al Cybercab, considerato una priorità strategica maggiore.

Unplugged Performance, che lavora sulle Tesla dal 2013 e ha sede a Hawthorne, in California, ritiene però che la linea produttiva possa avere ancora molto da offrire. Dopo aver presentato un’offerta pubblica il 10 novembre, il preparatore ha illustrato una terza fase del proprio piano, nella quale compare anche il progetto di un SUV di grandi dimensioni.

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Un CyberSUV a tre file di sedili per ampliare la gamma Tesla

Il CyberSUV rappresenta uno degli elementi più interessanti della proposta. Unplugged Performance sostiene che esista un mercato particolarmente ampio per i SUV a tre file di sedili con prezzi superiori agli 80.000 dollari, potenzialmente più interessante rispetto a quello dei pickup nella stessa fascia di prezzo.

A supporto di questa ipotesi, l’azienda ha condiviso i risultati di un sondaggio a cui hanno partecipato 892 persone: l’82% degli intervistati si è espresso a favore di un CyberSUV a tre file di sedili. Le risposte che indicavano esclusivamente il SUV hanno inoltre superato quelle dedicate soltanto al Cybertruck con un rapporto di 2,7 a 1 (370 contro 139).

L’idea sarebbe quella di sfruttare la piattaforma già esistente, introducendo nuovi stampi per la carrozzeria e limitando il più possibile le altre modifiche necessarie. In questo modo, Unplugged Performance potrebbe realizzare un SUV familiare adatto anche all’utilizzo fuoristrada, continuando contemporaneamente a produrre il Cybertruck con un incremento dei costi relativamente contenuto. L’azienda ritiene inoltre che i progressi nella produzione assistita da robot possano contribuire a ridurre ulteriormente le spese.

Non si tratterebbe, peraltro, di un’idea completamente estranea ai progetti di Tesla, Unplugged Performance ricorda infatti che nel video dedicato al Master Plan Part IV dello scorso anno erano comparsi alcuni modelli in argilla che sembravano anticipare un SUV ispirato al Cybertruck; il preparatore ha utilizzato proprio queste forme come riferimento per il proprio concept, precisando comunque che non si tratta di un progetto ufficiale Tesla.

La proposta comprende anche una possibile evoluzione dedicata alla guida autonoma. L’azienda immagina due varianti del SUV: una destinata agli acquirenti privati, dotata di volante e comandi convenzionali, e un’altra completamente priva di volante e pedali, pensata per entrare nella flotta Robotaxi. Quest’ultima sarebbe una sorta di RoboSUV autonomo, mentre la versione tradizionale potrebbe comunque essere utilizzata anche in modalità completamente autonoma.

Come funziona il piano per salvare la produzione del Cybertruck

Il progetto di Unplugged Performance non prevede che Tesla investa direttamente nella nuova attività o metta a disposizione il proprio personale. La proposta consiste nel trasferire la linea produttiva fuori dall’organizzazione di Tesla, insieme ai relativi contratti con i fornitori, lasciando al preparatore il compito di finanziare e gestire l’operazione.

Tesla manterrebbe comunque il controllo su diversi aspetti fondamentali: proprietà intellettuale, specifiche dei veicoli, marchio e qualità; avrebbe inoltre il diritto di approvare il gruppo dirigente della nuova società e un’opzione per riacquisire la linea produttiva. Unplugged Performance si occuperebbe invece di assumere il personale necessario, anche attraverso il coinvolgimento di ex dipendenti Tesla che hanno già lavorato alla produzione del Cybertruck e alla realizzazione degli impianti.

Dal punto di vista economico, il preparatore sostiene che l’operazione potrebbe garantire diversi vantaggi alla casa automobilistica. Tesla riceverebbe una commissione di licenza per ogni veicolo prodotto, continuerebbe a guadagnare sulla fornitura dei componenti e beneficerebbe dei ricavi legati a FSD e Robotaxi. A tutto questo si aggiungerebbe una partecipazione azionaria gratuita nella nuova società.

Unplugged Performance sostiene quindi che Tesla potrebbe ottenere nuove entrate senza dover sostenere investimenti di capitale, aumentare il proprio organico o diluire la partecipazione degli azionisti. La maggiore produzione dei componenti già forniti dalla casa automobilistica potrebbe inoltre contribuire a mantenere attiva la catena di approvvigionamento e a sfruttare ulteriormente le economie di scala.

Naturalmente, non tutto dipende da Unplugged Performance. La questione delle batterie rimane particolarmente delicata, considerando che Tesla ha già chiarito di voler dare priorità al Cybercab e alla propria capacità produttiva di celle. Il preparatore ha dichiarato di essere disposto ad aspettare il proprio turno e a rispettare le decisioni della dirigenza, valutando eventualmente anche celle di terze parti, purché approvate e qualificate da Tesla.

Resta da definire anche chi si assumerebbe formalmente la responsabilità dei veicoli, compresi certificazioni, garanzie e richiami. Si tratta di aspetti che dovranno essere chiariti prima di poter concretizzare l’operazione, così come le specifiche definitive e la suddivisione della produzione tra le diverse varianti.

Sul fronte dei finanziamenti, Unplugged Performance afferma di avere già rapporti diretti con investitori potenzialmente in grado di mettere a disposizione capitali per centinaia di milioni di dollari. Gli impegni, tuttavia, rimangono preliminari e dipendono dalla disponibilità di Tesla a collaborare.

La decisione finale spetta quindi alla casa automobilistica di Elon Musk, Unplugged Performance si è detta pronta a portare avanti il progetto, ma ha anche chiarito che si ritirerà qualora non riuscisse a raggiungere gli obbiettivi di domanda e capitale stabiliti da Tesla. L’ambizione è quella di trasformarsi, nel tempo, in un sorta di AMG per Tesla, mantenendo in vita il Cybertruck e sfruttando la stessa piattaforma per dare forma a nuovi veicoli.