Google nelle scorse ore ha decisamente alzato l’asticella della sfida nei confronti di Apple: il colosso di Mountain View, infatti, ha annunciato che Google Wallet è ora disponibile per gli utenti iOS.

E così il popolare servizio di Google per la gestione dei pagamenti direttamente dallo smartphone fa il suo esordio anche su iPhone, ove troverà la durissima concorrenza di Apple Pay.

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Google Wallet è arrivato su iOS

Così come ricorda il team del colosso di Mountain View, Google Wallet non è soltanto un servizio per effettuare pagamenti ma una soluzione completa, in quanto consente agli utenti di avere a propria disposizione ciò di cui possono avere bisogno, con la possibilità di organizzare più facilmente gli acquisti, i biglietti e le carte d’imbarco in un unico posto.

Google Wallet si sincronizza in modo automatico con Gmail e le altre app del colosso di Mountain View e permette così agli utenti di avere sempre a portata di mano, su tutti i propri dispositivi, il codice di tracciamento dei pacchi, le carte d’imbarco digitali, i biglietti per i concerti e le ricevute.

Sebbene al momento su iOS la funzione di pagamento tap-to-pay non sia supportata, gli utenti con Google Wallet potranno comunque digitalizzare le loro carte fisiche, gestire in modo sicuro le carte di pagamento per effettuare acquisti online più velocemente su Google e ovunque si utilizzi Google Pay, visualizzare e gestire le conferme d’ordine, le ricevute e gli aggiornamenti sulla consegna.

L’app Google Wallet per iOS in questo momento è disponibile soltanto negli Stati Uniti ma presto dovrebbe essere rilasciata anche in altri mercati.