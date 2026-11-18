Un piccolo speaker che si aggancia al telefono e lo trasforma in una cassa sempre pronta all’uso, a un prezzo che in questo periodo tocca il suo minimo storico. Il calo rispetto al prezzo abituale è notevole, e chi tiene d’occhio gli accessori Cellularline sa che un’occasione del genere non capita spesso. Vediamo nel dettaglio cosa offre Cellularline Mag Speaker e perché conviene approfittarne proprio ora.

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Cellularline mag speaker: il suono che si aggancia al telefono

Cellularline Mag Speaker (codice BTSPKMAGK) è uno speaker Bluetooth compatto pensato per chi vuole amplificare l’audio dello smartphone senza portarsi dietro ingombri inutili. La caratteristica che lo distingue dalla massa di speaker portatili in commercio è l’aggancio magnetico: basta appoggiarlo al retro del telefono e lo speaker resta saldamente attaccato, pronto all’uso in ogni momento.

Sotto la scocca in plastica nera da 6 centimetri si nasconde una potenza di 3 Watt, supportata dalla tecnologia Pump Bass che promette bassi più ricchi rispetto al classico altoparlante dello smartphone. Non manca la funzione TWS (True Wireless Stereo), che permette di abbinare due unità MAG per ottenere un effetto stereo reale, utile per chi vuole un’esperienza d’ascolto più coinvolgente senza dover acquistare casse più ingombranti.

Tra le specifiche che meritano attenzione:

Autonomia dichiarata di 12 ore di riproduzione continua

di riproduzione continua Ricarica tramite USB-C , cavo incluso in confezione

, cavo incluso in confezione Connettività Bluetooth universale , compatibile con iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi e qualsiasi dispositivo Bluetooth

, compatibile con iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi e qualsiasi dispositivo Bluetooth Compatibilità magnetica ottimale con iPhone serie 12 e successivi e con smartphone Android dotati di retro magnetico

Va detto che non si tratta di uno speaker pensato per ambienti ampi o per un uso professionale: la potenza di 3W lo colloca nella fascia entry-level, e non è certificato per resistenza ad acqua o polvere. Per un uso quotidiano, in viaggio o in casa, resta però una soluzione pratica e immediata, soprattutto considerando il prezzo a cui è proposto in questi giorni.

Mag speaker, il prezzo crolla su amazon

Il prezzo di listino di Cellularline Mag Speaker è di 29,95€, mentre su Amazon.it è solitamente proposto a 20,90€. In questi giorni però il prezzo è sceso drasticamente, raggiungendo i 9,99€, con uno sconto del 52% rispetto al prezzo abituale su Amazon. Un calo significativo che porta il prodotto al suo minimo storico, rendendo questa fase particolarmente favorevole per chi era in attesa del momento giusto per l’acquisto. L’offerta è disponibile su Amazon.it, venduto e spedito direttamente dallo store.

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