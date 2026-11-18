Il Black Friday non dura più un solo venerdì. Per il secondo anno di fila Buytec lo allunga a un intero mese e punta tutto sul ricondizionato. Dal 9 al 27 novembre 2026 l’azienda lancia il suo “Black November”, con offerte sia nel negozio fisico sia online.

Il contesto è quello che conosciamo: il caro vita pesa sui bilanci e anche i regali di Natale in tecnologia vanno pensati con più attenzione. Buytec propone di comprare dispositivi di fascia professionale a prezzi più bassi del nuovo, senza rinunciare ad affidabilità e prestazioni.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Online sconti fino al 50%

Chi preferisce comprare da casa trova sul sito buytec.it ribassi fino al 50%, sempre fino al 27 novembre. Ogni ordine include:

spedizione gratuita in 24/48 ore;

un anno di garanzia;

30 giorni di prova, con possibilità di reso se il dispositivo non convince.

I 30 giorni di prova sono il vero paracadute per chi ha ancora qualche dubbio sul ricondizionato.

Due prodotti, il secondo a 50 euro

La mossa più interessante riguarda lo Store Outlet di Brunello, in provincia di Varese, in via Campo dei Fiori 5. Chi compra due prodotti paga solo 50 euro per quello meno caro. La promo vale su una selezione di portatili, desktop e smartphone ricondizionati.

L’azienda fa due esempi. Il primo è un notebook per sé più uno smartphone per il figlio adolescente. Il secondo è un computer per l’home office più un portatile per il nonno che vuole fare videochiamate con i nipoti.

Lo store è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19. Sabato 14 e sabato 21 novembre l’orario è 10–16, continuato.

Ricondizionato non vuol dire usato qualsiasi

Secondo Buytec, i dispositivi arrivano da ambienti aziendali. Vengono selezionati, testati e ripristinati nei laboratori italiani dell’azienda. A ciascuno è assegnato un grado estetico, quindi si può scegliere il compromesso tra aspetto e prezzo. Il catalogo online conta 133 prodotti nella sezione ricondizionati . L’azienda è nata nel 2013 come spin-off del gruppo Elmec Informatica.

C’è anche il lato ambientale. Ogni device che torna in circolazione è uno in meno da produrre da zero e un rifiuto elettronico in meno.

Un mercato in piena espansione

Buytec arriva in un momento favorevole. Secondo l’osservatorio di Trovaprezzi.it, tra gennaio e agosto 2025 le ricerche di smartphone ricondizionati sono salite del 160% . Il Sole 24 Ore stima per l’Italia un valore aggiunto di 1,4 miliardi e un risparmio di 3,2 miliardi per i consumatori nel 2024 . Un sondaggio Bva Doxa per Swappie indica che il 40% degli italiani sceglie il ricondizionato per risparmiare .

Cosa controllare prima di comprare

Restano ancora una decina di giorni per sfruttare l’offerta Buytec. Prima di acquistare conviene verificare il grado estetico, la durata della garanzia e le condizioni di reso. Per gli smartphone vale la pena controllare anche l’ultimo aggiornamento software disponibile. Su un telefono ricondizionato è un punto che incide sul valore nel tempo.