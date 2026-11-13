Poche settimane fa Lars Moravy, vicepresidente dell’ingegneria dei veicoli di Tesla, aveva spiegato che l’azienda sta cercando di consegnare i primi Cybercab ai clienti entro la fine dell’anno, e ora è tornato a parlare del robotaxi da un’angolazione decisamente più curiosa.

Ospite di una puntata di Jay Leno’s Garage, il programma del conduttore americano dedicato alle auto, Moravy ha raccontato che Tesla continua a lavorare a un sistema che usa dei laser per pulire il parabrezza, un’idea che probabilmente non arriverà mai sulle auto normali ma che potrebbe avere senso proprio sul Cybercab. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Perché i laser non puliranno tutto il parabrezza

Nel video in questione, a partire dal minuto 14:14, Moravy ha spiegato perché Tesla non ha mai provato a usare i laser su tutto il vetro, dal momento che per coprire una superficie così ampia servirebbero troppi emettitori e il sistema diventerebbe poco pratico da montare su un’auto di serie.

Le cose invece cambiano se l’obiettivo si riduce alla piccola zona del parabrezza che sta davanti alla telecamera usata dalla guida autonoma, e concentrare i laser solo lì, secondo Moravy, “potrebbe avere senso per la guida autonoma”.

È il caso del Cybercab, il robotaxi a due posti senza volante né pedali che Tesla sta già usando per le corse a pagamento ad Austin, su cui non c’è nessun conducente che possa fermarsi e pulire il vetro con un panno, e che è pensato per restare in servizio per molte ore di fila.

Cosa dice il brevetto di Tesla

Il brevetto su cui si basa l’idea esiste da tempo ed è stato aggiornato di recente, con la nuova versione concessa il 31 marzo 2026. Descrive un sistema in grado di accorgersi della presenza di sporco o gocce sul vetro, riconoscere di che tipo di detrito si tratta e regolare di conseguenza gli impulsi del laser, controllandone in modo automatico l’intensità e la durata.

Per evitare di danneggiare il parabrezza, il raggio non penetra mai oltre lo spessore del vetro e colpisce soltanto lo strato più esterno, cioè quello su cui si fermano acqua e sporcizia.

Il laser, inoltre, entrerebbe in funzione solo quando lo sporco impedisce davvero alla telecamera della guida autonoma di vedere bene, e non come fanno oggi le spazzole tradizionali, che puliscono tutto il vetro anche quando non servirebbe.

L’idea, peraltro, non è nuova, visto che Elon Musk aveva parlato dei tergicristalli laser già nel 2021, mentre Tesla stava sviluppando il Cybertruck, ma alla fine per il pick-up l’azienda aveva scelto una soluzione molto più tradizionale, un unico enorme tergicristallo da 48 pollici, cioè circa 122 centimetri, che oggi si compra come ricambio solo dal Tesla Shop. Il Cybertruck, del resto, uscirà di produzione a metà del 2027 proprio per lasciare spazio al Cybercab nella fabbrica del Texas.

Va detto che un laser puntato su un solo punto del vetro non risolverebbe i problemi che molti automobilisti lamentano con i tergicristalli automatici, come quelli che partono con il vetro asciutto o che reagiscono male alla pioggia leggera, perché in quei casi il problema sta nella taratura del sensore della pioggia e non nel modo in cui viene pulito il vetro. Su un’auto guidata da una persona, quindi, servirebbe comunque un sistema per pulire tutto il parabrezza.

Sul Cybercab, invece, un sistema senza contatto avrebbe diversi vantaggi, e rispetterebbe un principio che Tesla cita spesso, secondo cui “il pezzo migliore è quello che non c’è”, e sul robotaxi Tesla ha già fatto sparire perfino il liquido e i tubi dei freni.

Senza parti meccaniche in movimento ci sarebbe meno da riparare, e sparirebbe anche la sostituzione delle spazzole, che Tesla consiglia oggi una volta all’anno. Soprattutto, il robotaxi non rischierebbe di restare fermo per un tergicristallo rotto mentre si sposta da una corsa all’altra senza nessuno a bordo. Vedremo se e quando il sistema arriverà davvero in produzione.