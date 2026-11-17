Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 Golden Gate, watchOS 27.3, tvOS 27.3 e visionOS 27.3 su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il secondo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 27”.

In questo articolo, ci concentreremo sulla seconda beta del prossimo aggiornamento intermedio di iOS, raccontandovi le principali novità emerse. Dopo un primo aggiornamento intermedio un po’ avaro di novità, già dalle Beta 1 del nuovo ciclo di sviluppo sono emerse cose molto interessanti e con la Beta 2 ne emergono ulteriori. Scopriamo tutti i dettagli.

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Le novità emerse dalla Beta 2 di iOS 27.3

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27.3, secondo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia per alcune settimane, probabilmente fino alla metà di dicembre 2026.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e implementare alcune delle funzionalità annunciate ma non ancora effettivamente implementate. Questo ciclo di sviluppo intermedio sembra avere le carte in regola per risultare molto interessante sul fronte delle novità e lo ha già dimostrato la Beta 1.

Novità emerse in questo ciclo di sviluppo: Le novità emerse dalle Beta 1: iOS 27.3 Apple Intelligence in Cina Torna la nuova app Salute (non ancora in Italia) Interessanti novità su Safari Nuove lingue supportate e nuove capacità di Siri AI Nuova funzione d’accessibilità per l’uso a una mano di iPhone Duo Apple Music porta al debutto la nuova funzione “Selfie Sing” Altre novità minori (o nascoste) dalla Beta 1 di iOS 27.3

macOS 27.3 Golden Gate Modalità scura adattiva e schede verticali di Safari come su iOS 27.3 Formattazione corretta dei file Markdown su Quick Look Lo sfondo del nuovo MacBook Pro PROLED XDR su tutti i Mac come salvaschermo

watchOS 27.3 Siri Recap e Live Rewind sugli Apple Watch 2026



Niente Face ID ma iOS 27.3 porterà lo sblocco col volto su iPhone Duo

Una delle criticità principali di iPhone Duo, a detta di recensori e utenti standard, è l’assenza del Face ID, rimpiazzato per ragioni di ingombri e scelte progettuali dal Touch ID: il risultato è un’esperienza utente lontana dallo standard garantito dagli altri iPhone con Face ID e, in generale, più macchinosa rispetto a quella offerta da altri pieghevoli.

Il colosso di Cupertino sembra però aver reagito molto velocemente alle critiche subite e, pur non potendo implementare l’hardware necessario a un dispositivo già in vendita, sta provando a metterci una pezza via software.

La Beta 1 di iOS 27.3 aggiunge la nuova opzione Unlock with Front Camera (lett. “Sblocca con la fotocamera frontale) all’interno delle impostazioni relative al Touch ID (via @aaronp613 su X).

Questo sblocco col volto tramite la fotocamera frontale richiede che l’utente abbia effettuato un’autenticazione “sicura” (con Touch ID o codice PIN) negli ultimi 45 minuti e non può essere utilizzato come metodo (ad esempio) per confermare i pagamenti. In generale sembra però funzionare abbastanza bene.

Un’altra novità per iPhone Duo: arriva il “chiudi” per bloccare

Sempre per migliorare l’esperienza utente con iPhone Duo, Apple ha sfruttato la Beta 2 di iOS 27.3 per aggiungere una nuova opzione che, se attiva, blocca immediatamente il pieghevole quando viene chiuso (l’opzione si trova nella sezione “Schermo e luminosità” delle impostazioni).

Per aggiungere questa opzione, il colosso di Cupertino ha “ascoltato” i feedback degli utenti che non sopportavano il fatto di chiudere lo smartphone e doverlo poi bloccare manualmente.

Ci sono comunque ampi margini di miglioramento: ad esempio, la funzione potrebbe essere corredata da ulteriori opzioni per escludere determinate app o determinati luoghi da questo comportamento.

L’app Calendario cambierà leggermente look con iOS 27.3

Con iOS 27.3, Apple proporrà agli utenti una versione dell’app Calendario rivista dal punto di vista estetico. I pulsanti per la ricerca e per l’aggiunta di un nuovo evento sono stati spostati in basso, rendendo l’app più adatta all’uso a una mano.

Inoltre, il mese corrente non è più il primo elemento della pagina vera e propria: con il nuovo design, mese e anno corrente costituiscono la barra del titolo, con a sinistra il pulsante per tornare indietro e a destra il pulsante per cambiare visualizzazione (l’unico rimasto in alto rispetto alla precedente iterazione).

L’ultima novità riguarda il pulsante “Oggi” che, nella nuova iterazione di calendario, è stato aggiornato per mostrare il nome abbreviato e il numero del giorno corrente (nel nostro caso specifico “MAR 17” per martedì 17).

Novità legate a Siri AI e Apple Intelligence

Andando oltre, la Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27.3 include alcune novità relative a Siri AI e all’accesso alle funzioni IA per gli abbonati ad iCloud+, cose che momentaneamente non ci riguardano troppo da vicino.

Siri AI può rispondere a domande sui dati sanitari dell’utente – a partire dalla Beta 3, gli utenti possono porre all’assistente domande relative ai loro dati sanitari (numero di passi, frequenza cardiaca, anelli di attività) e ricevere risposte pertinenti; è anche possibile registrare farmaci assunti e fare molto altro semplicemente parlando con l’assistente.

– a partire dalla Beta 3, gli utenti possono porre all’assistente domande relative ai loro dati sanitari (numero di passi, frequenza cardiaca, anelli di attività) e ricevere risposte pertinenti; è anche possibile registrare farmaci assunti e fare molto altro semplicemente parlando con l’assistente. Nuovi vantaggi per gli abbonati ad iCloud+ – Con gli aggiornamenti a iOS 27.3 e agli altri OS 27.3, gli utenti avranno un accesso giornaliero limitato alle funzioni di IA più avanzate (richieste complesse a Siri AI, Image Playground e altri strumenti) ma con i piani in abbonamento i limiti saranno meno stringenti: Piano da 50 GB > limiti giornalieri standard Piano da 200 GB > limiti giornalieri due volte superiori Piano da 2 TB > limiti giornalieri cinque volte superiori Piano da 6 TB > limiti giornalieri dieci volte superiori Piano da 12 TB > limiti giornalieri venti volte superiori.

– Con gli aggiornamenti a iOS 27.3 e agli altri OS 27.3, gli utenti avranno un accesso giornaliero limitato alle funzioni di IA più avanzate (richieste complesse a Siri AI, Image Playground e altri strumenti) ma con i piani in abbonamento i limiti saranno meno stringenti: Accesso esclusivo alla funzione Comandi rapidi potenziata dall’IA – questa funzione sarà esclusiva degli abbonati ad iCloud+ con almeno il piano da 200 GB; sostanzialmente, iCloud+ diventerà per gli utenti Apple ciò che i piani Google AI rappresentano per gli utenti Google.

Quelle appena discusse sono le principali novità emerse dalla Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27.3 sugli iPhone supportati. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità (e la cosa è molto probabile), pubblicheremo ulteriori articoli dedicati.

Considerando le cose annunciate alla WWDC26 che non sono poi state implementate con la prima versione stabile e con il primo aggiornamento intermedio, è possibile che le prossime Beta del ciclo di sviluppo possano riservarci alcune sorprese e includere ulteriori novità.