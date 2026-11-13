Il primo pieghevole di Apple si presenta con un prezzo che lo mette in cima alla categoria: 2.369 euro per la versione da 256 GB, in vendita in Italia dal 23 ottobre dopo l’annuncio del 9 settembre 2026. Il confronto con il diretto concorrente, il Galaxy Z Fold8, dice subito dove vuole posizionarsi: 2.099 euro di listino contro 2.369. Due schermi OLED, un corpo in titanio e un’apertura a libro sono la risposta di Apple a un formato che finora aveva lasciato agli altri.

Lo abbiamo usato come smartphone principale, per capire se il display interno da 7,6 pollici cambia davvero il modo di leggere, guardare video e lavorare, e quanto costi in peso e in abitudini.

La scoperta più interessante non è l’apertura, ma la superficie del pannello interno: una finitura opaca che Apple chiama nanotexture e che nasconde la piega al centro. È la scelta che condiziona più di ogni altra l’esperienza quotidiana, nel bene e nel male.

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Video recensione di iPhone Duo

Cosa c’è nella confezione

Dentro la scatola ci sono il telefono con iOS 27 e un cavo USB-C da un metro. L’alimentatore non è incluso, e con questo telefono la cosa si sente più che altrove: la ricarica rapida cablata richiede un alimentatore da 60 W o superiore, quella rapida MagSafe un alimentatore da almeno 35 W insieme al caricatore MagSafe. Chi ha già in casa un caricatore recente può riutilizzarlo, gli altri devono metterlo in conto insieme all’acquisto. Non c’è nemmeno il carrellino per la scheda: iPhone Duo funziona solo con eSIM, e chi cambia operatore spesso o usa SIM prepagate in viaggio deve saperlo prima di ordinare.

Design e costruzione

Al tatto è il materiale più pregiato comparso su un iPhone da qualche anno: il telaio è in titanio di grado 5 con finitura lucidata a specchio, e la cover della cerniera è stampata in 3D con una finitura micro-sabbiata. Le colorazioni sono due, Bianco stellare e Cielo notturno. Da chiuso il telefono misura 84,1 mm di larghezza, 117,8 mm di altezza e 11,3 mm di spessore; da aperto lo spessore scende a 5,2 mm, con 164,6 mm di larghezza. Il numero che pesa di più è però un altro: 254 grammi, contro i 201 grammi del Galaxy Z Fold8. Significa un telefono faticoso da tenere in mano a lungo, e con una forma così squadrata da chiuso la sensazione è che scivoli. Per noi è il compromesso più fastidioso dell’intero pacchetto.

Ad aprire e chiudere il dispositivo ci pensa una cerniera con oltre cento componenti, e il risultato si vede: da aperto il display resta teso e piatto, e il fermo tiene qualsiasi angolazione, anche intermedia, così il telefono si può usare in modalità flex, a laptop o a tenda, e in alcune di queste posizioni si attiva StandBy, che lo trasforma in un orologio, in una cornice digitale o in un pannello di widget anche quando non è in carica. La sensazione durante il movimento, però, è meno rifinita: la resistenza non è coerente, all’inizio è allentata, superati i 70 gradi cresce in apertura e resta debole in chiusura, mentre sotto quella soglia succede il contrario. Ci si abitua in pochi giorni, ma a un prodotto di questa fascia si perdona meno, e in movimento si sente anche un rumorino di fondo, piccolo e fastidioso, che ci ricorda che ad ogni apri e chiudi è inesorabilmente un componente che si deteriora.

Sulla robustezza ci sono il Ceramic Shield 2 sul fronte e il Ceramic Shield sul retro, con la certificazione IP68: resiste a schizzi, acqua e polvere fino a 6 metri per trenta minuti, un grado superiore all’IP48 del pieghevole Samsung e una protezione non scontata in questa categoria. Apple dichiara per il frontale una resistenza ai graffi tre volte superiore a quella della generazione precedente.

Sulla tenuta nel tempo c’è però un punto aperto. Alcuni proprietari hanno segnalato rotture del display interno lungo la cerniera: Apple sostituisce le unità difettose, ma non è possibile dire se si tratti di episodi isolati o di un problema più diffuso, e la casa non dichiara quante aperture sia garantita la cerniera.

Display interno ed esterno

Il formato si presta a un utilizzo da aperto e non è un caso che pannello che si tende a usare di più è quello interno, un OLED Super Retina XDR da 7,6 pollici: la misura nominale scende a 7,58 in quella effettiva, che non tiene conto degli angoli arrotondati, e l’area utilizzabile è ancora un po’ inferiore. La risoluzione è di 1878 × 2670 pixel su 430 ppi, quindi testi nitidi anche sulle pagine più fitte. ProMotion porta la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz in modo adattivo, c’è l’Always-On e la luminosità di picco all’aperto arriva a 3.000 nit, contro i 1.600 in HDR e i 1.000 nell’uso normale, con un contrasto dichiarato di 2.000.000:1, non mancano HDR, True Tone e la copertura P3. La differenza rispetto agli altri pieghevoli è però il rivestimento: una finitura opaca che nasconde quasi del tutto la piega, riduce riflessi e ditate e al tatto ha una consistenza quasi cartacea ma il beneficio che ci ha convinto di più è il comfort: smorzando i contrasti, affatica meno gli occhi nelle sessioni lunghe.

Gli stessi pregi portano con sé altrettanti compromessi, e qui la scelta dipende dai vostri gusti. L’antiriflesso funziona molto bene al chiuso, ma all’aperto e con certe inclinazioni rende peggio del vetro lucido anti-riflesso del Galaxy Z Fold8: la luce viene diffusa in più direzioni e sotto il sole si crea un effetto velo che abbassa la leggibilità, anche se in luce diretta si legge comunque bene. La superficie si sporca poco, ma quando si sporca è difficile da pulire per bene, e i neri perdono profondità come i bianchi perdono purezza. Sse lo strato superficiale si rovina, la sostituzione in Apple Store costa circa 50 euro.

Lo schermo esterno

Quando il telefono è chiuso si usa un OLED da 5,4 pollici, con 1398 × 2034 pixel su 460 ppi, le stesse tecnologie del pannello grande e 3.000 nit di picco all’aperto: come pannello non c’è niente da ridire, il problema è la forma. Il taglio a D, con un lato squadrato e l’altro arrotondato, non ci è piaciuto e non è diventato più gradevole con l’uso. Pesano di più, però, le conseguenze sull’interfaccia: la colonna fissa sul lato destro, dove stanno controlli e Dock, è comoda per il pollice ma comprime la griglia, rimpicciolisce le icone e spinge il resto dell’interfaccia verso sinistra. In app come Gmail e Safari si hanno meno informazioni a colpo d’occhio, e le icone sul lato sinistro restano difficili da raggiungere con una mano.

iOS 27, app e multitasking

La continuità tra i due schermi è la parte su cui Apple ha lavorato di più, e si sente: passare dal display esterno a quello interno è fluido, le animazioni di apertura e chiusura sono precise e l’impressione è che il sistema non voglia farvi perdere il punto in cui eravate. Anche la schermata Home è pensata per il formato aperto, con le icone a destra e la pagina Oggi dei widget a sinistra. Ogni tanto la magia si rompe, con qualche glitch grafico e qualche animazione che scatta, ma sono casi rari in un sistema che deve tenere insieme due schermi molto diversi.

Il prezzo da pagare è una curva di apprendimento più ripida di quanto ci si aspetti da un iPhone. La barra laterale destra raccoglie pulsanti di navigazione, batteria, segnale, orario, operatore e gli indicatori dei permessi in uso, e per farci stare tutto Apple ha raggruppato Wi-Fi, segnale e batteria in un’unica icona che si espande al tocco: serve tempo per interpretarla, e l’occhio continua a cadere in basso per abitudine mentre le voci sono tutte a destra. Cambiano anche i tasti fisici, con il volume spostato in alto invece che sul fianco, e finché le app non saranno tutte adattate i pulsanti di chiusura e di ritorno compaiono un po’ dove capita. Il controllo fotocamera, su un telefono che non punta sulla fotografia, resta difficile da giustificare.

Lo sblocco è l’altra abitudine da riscrivere, perché il Face ID non c’è e al suo posto c’è il Touch ID integrato nel tasto laterale. Il lettore è rapido, è il flusso a essere lento: si preme il tasto per svegliare lo schermo, si appoggia il pollice e poi si scorre verso l’alto, a meno di tenere il dito appoggiato mezzo secondo per arrivare direttamente alla Home. Se si preme il tasto e si continua a tenere premuto, parte Apple Intelligence e lo sblocco non avviene. Dopo anni di riconoscimento del volto ci sono voluti diversi giorni per smettere di restare fermi davanti al telefono ad aspettare che si aprisse da solo.

Dove il formato aperto dà il meglio è nel multitasking. Split View affianca due app, o due finestre della stessa app, e lo fa con soluzioni ben pensate: la pillola di navigazione si divide in due, così chiuderne una non significa uscire da entrambe, con lo sfondo trasparente le due schermate sembrano una sola, il trascinamento di contenuti da un’app all’altra funziona e un video si può fissare in alto mentre si usa altro. I limiti arrivano subito dopo: le app sono al massimo due, lo split resta fisso al 50% e non c’è una terza finestra flottante, ruotando il telefono una delle due sparisce e in verticale l’affiancamento è possibile solo con un’app video.

Il problema più serio, però, sta a monte. Molte applicazioni non sono ancora ottimizzate per il display interno e mostrano barre nere o layout da telefono al centro dei 7,6 pollici: riguarda parecchie app popolari, comprese quelle di Google e le app bancarie, che hanno iter di approvazione più lenti, e persino Apple è arrivata in ritardo su alcune delle sue. La situazione migliorerà, ma serviranno mesi, e chi compra oggi paga il prezzo di un prodotto che sta ancora aspettando gli sviluppatori.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale Apple Intelligence c’è, con funzioni come Ripulisci, Image Playground e Contesto chiamata, ma Siri AI al lancio non è disponibile in Unione Europea.

Prestazioni e autonomia

La potenza non è un problema perché sotto la scocca c’è l’A20 Pro, un chip a 2 nanometri con CPU a 6 core, GPU a 7 core con Neural Accelerator, due Neural Engine da 16 core e un Display Engine pensato per gestire due schermi, raffreddato da una camera di vapore, con 12 GB di RAM e tagli di memoria da 256 GB a 2 TB. Nelle prove che abbiamo fatto il telefono totalizza 4.005 e 11.360 punti su Geekbench 7, e nel loop di Wild Life Extreme tiene una stabilità del 75,9%, un risultato che la camera di vapore aiuta a difendere; sul fronte grafico 3DMark Solar Bay si ferma a 62 fps circa. Nell’uso non l’abbiamo mai visto arrancare, ma qualche animazione scatta e qualche incertezza resta: niente di grave, ma è un’altra conferma che il software non è ancora al livello dell’hardware.

Sul fronte delle connessioni non manca nulla: modem Apple C2 con 5G, chip N1 per il Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, Ultra Wideband di seconda generazione, NFC con modalità lettore e una porta USB-C che trasferisce fino a 10 Gbps e porta il video a 4K HDR. Ci sono anche SOS emergenze via satellite e rilevamento incidenti, mentre lato sensori la dotazione è quella di sempre, dal barometro ai quattro sensori di luce ambientale.

Batteria e autonomia

L’autonomia è l’argomento su cui questo pieghevole non ha niente da farsi perdonare. Le due batterie, una per metà, sommano 4.883 mAh: nella nostra prova il telefono arriva a sera con tranquillità, con 6-7 ore di schermo acceso a seconda di quanto lo si usi. Le prove indipendenti confermano e aggiungono il dato più interessante, perché nel test di navigazione web a 150 nit su 5G il dispositivo ha toccato 13 ore e 20 minuti, oltre tre ore più del Galaxy Z Fold8, e nell’uso medio-alto arriva a 25-26 ore consecutive con circa il 10% di carica residua. Apple dichiara fino a 24 ore di autonomia tipica, 44 ore di riproduzione video sul display esterno e 31 su quello interno. In ricarica cablata si arriva al 50% in circa venti minuti, mentre MagSafe e Qi2 si fermano a 25 W e a circa mezz’ora per metà carica.

Fotocamere

Il comparto fotografico è la parte su cui il prezzo fa più fatica a reggere perché dietro ci sono due fotocamere Fusion da 48 megapixel: la principale a 26 mm con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica a spostamento del sensore, l’ultra-grandangolo a 13 mm con apertura f/2.2, campo visivo di 120 gradi e funzione macro, entrambe capaci di scatti ad alta risoluzione a 24 e 48 megapixel. Lo zoom 2x di qualità ottica si ricava ritagliando il sensore principale, con file da 12 megapixel, e un teleobiettivo non c’è: lo zoom digitale arriva fino a 10x. Sono, in pratica, le fotocamere di iPhone 17, che costa meno della metà: spendere più di 2.000 euro e ritrovarsi questa dotazione è oggettivamente il compromesso più difficile da accettare.

Nell’uso la resa è comunque buona. Di giorno la principale tiene il confronto anche con iPhone 18 Pro e le differenze sono difficili da notare; i colori sono coerenti, con una tendenza leggermente giallognola, e un’altra prova indipendente giudica le posteriori convincenti nella quasi totalità delle situazioni. Il divario emerge con poca luce, dove i soggetti in movimento escono mossi, e soprattutto con lo zoom: oltre il 2x il dettaglio cala in fretta, fino a un 10x decisamente scarso. I ritratti sono ben elaborati, anche se ogni tanto l’incarnato non è perfetto e la nitidezza su capelli e barba è spinta troppo. In video si arriva al 4K Dolby Vision a 120 fps con la principale, e le scene con luci complesse sono gestite bene; la modalità Cinema, invece, ogni tanto sposta la messa a fuoco di scatto.

Le due fotocamere anteriori hanno ruoli molto diversi. Quella esterna, Center Stage da 12 megapixel con video 4K Dolby Vision fino a 60 fps, sta un gradino sotto i 18 megapixel di iPhone 17 e della gamma Pro, ma la differenza pesa poco perché i selfie si possono scattare con la fotocamera principale usando il display esterno come mirino. La fotocamera sotto il display interno, che registra a 1080p, serve di fatto solo per le videochiamate: il dettaglio è basso e con le lampade accese in una stanza buia compaiono degli aloni. Le funzioni pensate per il formato pieghevole sono la parte più riuscita del comparto: Duo Preview mostra l’anteprima sul display esterno a chi state fotografando, Kid Cue fa comparire animazioni dei Peanuts per attirare l’attenzione dei bambini, e ci sono Smart Take e la modalità Notebook per foto e video.

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Prezzi e disponibilità

Le vendite in Italia sono partite il 23 ottobre 2026, dopo i preordini aperti il 16, nelle colorazioni Bianco stellare e Cielo notturno, su apple.com/it, presso alcuni operatori e partner selezionati. I tagli disponibili sono quattro: 2.369 euro per la versione da 256 GB, 2.619 euro per quella da 512 GB, 3.119 euro per 1 TB e 3.869 euro per 2 TB.

Il confronto con il Galaxy Z Fold8, che parte da 2.099 euro di listino e si trova ormai spesso a molto meno, lascia sul tavolo almeno 270 euro di differenza sul listino che salgono fino a oltre 1000 euro con alcune offerte.

Sui pregi il quadro è chiaro: il display interno è la parte migliore del prodotto con la pellicola nanotexture che nasconde la piega come nessun altro e riduce riflessi e affaticamento, l’autonomia regge senza ansie e le prestazioni sono da top di gamma, con la camera di vapore che tiene a bada le temperature. La costruzione in titanio, la certificazione IP68 e la cerniera che si ferma a ogni angolazione completano un telefono che, come oggetto, vale l’attenzione che riceve. Il prezzo, però, è giustificato solo in parte: si pagano il formato e il display, non certo la fotografia.

I limiti, detti per come si presentano a chi compra: le app di terze parti non sono pronte, quindi per mesi si convive con barre nere, layout da telefono e tasti messi a caso; niente Face ID, nessun teleobiettivo, quindi oltre il 2x la qualità cala in fretta, e un peso pari a 254 grammi che si fanno sentire spesso, oltre ad accessori MagSafe come portafogli e power bank che sporgono dal bordo inferiore, perché il telefono è corto.

Si bilanciano invece i pregi e i difetti sui restanti ambiti come il display interno con pellicola nanotexture o il software che presenta diverse possibili soluzioni e implementazioni per meglio adattarsi ma risultando efficace solo in parte.

Più che un iPhone, nei fatti iPhone Duo è concettualmente un iPad Duo: un tablet portatile che si apre per video, giochi e multitasking pesante e che, quando non serve, si piega e si mette in tasca. A “confermarlo” è anche il supporto ad Apple Pencil USB-C, arrivato con iOS 27.2 sia sul display interno sia su quello esterno, pensato per scrivere, disegnare e annotare documenti: una funzione che ha senso su un tablet, molto meno su uno smartphone. Anche per questo, ma soprattutto per i limiti che abbiamo raccontato nell’uso quotidiano da telefono, lo consigliamo non come sostituto ma come un prodotto da affiancare a uno smartphone classico, iPhone tradizionale incluso: in quel ruolo il formato dà il meglio di sé, e i compromessi, dal peso alle app ancora da ottimizzare, pesano molto meno. Chi cerca invece un solo telefono pieghevole, più leggero e con un impianto fotografico diverso, trova nel Galaxy Z Fold8 l’alternativa a 201 grammi, ulteriore dettagli nella nostra recensione.

Per chi cerca un vero iPhone e vuole andare sul sicuro, ci sono sempre iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Pro: Display interno con trattamento nanotexture e piega poco visibile;



Prestazioni da top di gamma con l'A20 Pro;



Cerniera e telaio in titanio di grado 5. Contro: Molte app di terze parti non ottimizzate;



Peso eccessivo;



Fotocamere non all'altezza del prezzo.