A poco più di due mesi dalla notizia della serie live-action di Netflix dedicata a Dungeons & Dragons, anche l’altro grande gioco di Wizards of the Coast, la società di Hasbro che pubblica entrambi i titoli, ha finalmente una serie certa sulla piattaforma, perché dopo sette anni di annunci, rinvii e ripartenze Magic: The Gathering avrà una serie animata che si chiamerà Planeswalker e debutterà su Netflix nel corso del 2027. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Una serie annunciata più volte

L’annuncio è arrivato con un video pubblicato venerdì da Wizards of the Coast, in cui Roy Graham, responsabile delle storie di Magic, ha messo subito le mani avanti con una frase che i giocatori di lunga data hanno colto al volo:

Sta succedendo davvero. Ve lo prometto. Sul serio.

La battuta, come ha fatto notare The Verge, ha una sua ragione, perché di una serie animata su Magic si parla dal giugno 2019, quando Netflix aveva annunciato il progetto con Joe e Anthony Russo, i registi di Avengers: Endgame, nel ruolo di produttori esecutivi.

Nel 2021 Wizards of the Coast aveva addirittura indicato la fine del 2022 come data di uscita, annunciando anche Brandon Routh come doppiatore di uno dei protagonisti, ma quella versione non è mai arrivata in streaming. Nel 2024 Netflix aveva poi spiegato di voler ancora realizzare la serie, ricominciando però da capo con una nuova squadra.

È proprio quella squadra a firmare Planeswalker, che stando alla pagina ufficiale di Wizards of the Coast ha come showrunner Terry Matalas, già alla guida delle ultime stagioni di Star Trek: Picard, affiancato da Cindy Appel come co-showrunner.

La supervisione della regia è affidata a Patrick Osborne, premio Oscar per il cortometraggio Disney Feast, mentre l’animazione è curata dallo studio DIGIC Pictures, conosciuto soprattutto per i filmati realizzati per i videogiochi, e la produzione coinvolge anche Hasbro Entertainment.

Chandra al centro della storia

Per chi non conosce il gioco, i Planeswalker sono i maghi più potenti dell’universo di Magic, capaci di spostarsi tra i diversi “piani”, cioè i mondi in cui sono ambientate le varie espansioni delle carte, e sono da anni i personaggi principali delle storie che Wizards of the Coast racconta attorno al gioco.

La serie seguirà in particolare Chandra Nalaar, una piromante, cioè una maga che usa il fuoco, descritta nella sinossi come instabile, braccata per i suoi poteri e tormentata dal proprio passato.

Della trama si sa ancora poco, se non che Chandra e altri Planeswalker dovranno unire le forze contro una minaccia insidiosa, per evitare un conflitto catastrofico che rischia di cancellare la loro stessa esistenza. Dal primo filmato emerge invece che ogni piano è un universo a sé, e per questo ciascuno avrà un design, un’animazione e un modo di girare le scene tutto suo.

Intervistato da Netflix, Matalas si è detto entusiasta di quello che l’animazione permette di fare:

Abbiamo la possibilità di dare vita a questi personaggi in modi che il pubblico non ha mai visto prima. […] È davvero entusiasmante.

Va detto che Netflix non ha ancora comunicato né il numero degli episodi né i nomi dei doppiatori, e nemmeno una data più precisa del generico 2027, per cui resta da capire se Planeswalker riuscirà davvero ad arrivare sugli schermi questa volta, anche se la presenza di un titolo, di una squadra al completo e delle prime immagini fa pensare che il progetto sia ormai in fase avanzata.