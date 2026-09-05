Nonostante l’enorme successo a livello globale di Netflix, il suo team è impegnato in un lavoro costante volto al miglioramento della piattaforma, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità che possano garantire un’esperienza sempre più personalizzabile e di nuovi contenuti.

Stando alle ultime anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti, il colosso dello streaming ha deciso di realizzare un nuovo titolo che sarà particolarmente apprezzato dagli appassionati della saga di Dungeons & Dragons.

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Un nuovo titolo in arrivo su Netflix

Il colosso statunitense dello streaming non è il primo a decidere di realizzare un contenuto dedicato al mondo Dungeons & Dragons e certamente non sarà nemmeno l’ultimo.

Stando a quanto è stato reso noto, Netflix ha commissionato una serie live-action intitolata Ravenloft. Questa nuova serie, con ambientazione fantasy gotica, si dovrebbe concentrare sul passato di Strahd von Zarovich, un popolare vampiro malvagio di Ravenloft.

Secondo le informazioni diffuse da Deadline, Netflix ha affidato al leggendario regista Alfonso Cuarón il ruolo di produttore esecutivo del progetto, affiancandogli John August, che sarà anche lo sceneggiatore di questa nuova serie.

Non si tratta della prima collaborazione di Cuarón con il colosso dello streaming statunitense, in quanto alcuni anni fa ha scritto e diretto per esso l’acclamato titolo Roma. Per quanto riguarda August, invece, in passato ha lavorato come sceneggiatore in progetti cinematografici di Tim Burton, tra cui Big Fish e La sposa cadavere.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal servizio streaming per scoprire quando questa nuova serie TV sarà lanciata, con la speranza che non finisca nell’ampio club dei titoli “abbandonati” e lasciati in aria.