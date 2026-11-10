Siete pronti a scoprire le novità da vedere su Apple TV a novembre 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming continua ad arricchire il suo catalogo, impegnandosi ogni mese per allargare la sua offerta puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo mese autunnale, che porta con sé uscite esclusive tra serie TV e attesi ritorni.

Se vi state chiedendo cosa guardare su Apple TV a novembre 2026 siete quindi capitati nel posto giusto: abbiamo selezionato per voi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, pronti da aggiungere alla vostra lista. Mettetevi comodi e partiamo subito, come sempre iniziando dai film.

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Cosa guardare su Apple TV a novembre 2026

Film in uscita su Apple TV

Being Heumann (original)

Apriamo le novità Apple TV di novembre 2026 da non perdere con Being Heumann, film basato su una storia vera diretto da Sian Heder, con Ruth Madeley e Mark Ruffalo. Nel 1977, l’attivista Judy Heumann, fin da bambina sulla sedia a rotelle a causa della poliomielite, decide che è il momento di pretendere un vero cambiamento. Quando il Segretario alla Salute Joseph Califano si rifiuta di applicare le norme della Sezione 504, la prima legge americana sui diritti civili delle persone con disabilità, Judy passa all’azione. Alla guida di un gruppo eterogeneo e audace di attivisti, che unisce diverse comunità emarginate in un’unica voce, trasforma la frustrazione in una protesta senza precedenti. L’occupazione dell’edificio federale di San Francisco dura ben 28 giorni e si trasforma in una marcia inarrestabile fino a Washington, portando la battaglia per la parità e l’accessibilità fin sulla porta della sede del potere.

Disponibile in streaming dal 13 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Being Heumann.

Scuola per guerrieri coraggiosi (original)

Da vedere questo mese anche Scuola per guerrieri coraggiosi, film con Chris Pratt e Linda Cardellini. Le scuole medie sono un incubo per Marc (Jude Hill), un bravo ragazzo vittima di bullismo da parte dei compagni di classe che si sente in ritardo in tutto, dallo studio all’educazione fisica, fino alle semplici amicizie. La situazione cambia quando lo zio Jake, un Navy SEAL decorato e ferito in servizio, per riprendersi sceglie di trascorrere l’estate con Marc e sua madre Sarah. Per aiutare Marc a difendersi, Jake elabora un programma ambizioso che chiama “Operazione Warrior Kid”, basato sul suo addestramento SEAL. Invece di insegnare al nipote come combattere, Jake mostra a Marc cos’è il vero coraggio, e nel farlo si ritrova ad affrontare i propri demoni. Basato sul romanzo bestseller dell’ex Navy SEAL Jocko Willink, il film è diretto da McG e basato su una sceneggiatura di Will Staples.

Disponibile in streaming dal 25 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scuola per guerrieri coraggiosi.

Serie TV da vedere su Apple TV

Stick – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Apple TV lato serie TV con la seconda stagione di Stick, divertente serie comedy creata da Jason Keller e interpretata da Owen Wilson, che è anche produttore esecutivo. Quest’ultimo interpreta Pryce Cahill, un ex giocatore di golf professionista non più in auge, la cui carriera è naufragata prematuramente 20 anni fa. Dopo il fallimento del suo matrimonio, e mentre lavora in un negozio di articoli sportivi in Indiana, Pryce punta tutto su un problematico diciassettenne, fenomeno del golf, di nome Santi (Peter Dager). Una serie sincera e divertente su una famiglia di elezione e sulle sue dinamiche ambientata nel mondo del golf, che viene mostrato come mai prima d’ora. Nei nuovi episodi, Santi compirà un nuovo passo verso il professionismo, scoprendo quanto possa essere difficile gestire le aspettative quando il talento deve trasformarsi in risultati. Nel frattempo, Pryce inizierà a chiedersi cosa sia ancora possibile per lui. Spinto dal suo ex rivale Clark Ross (Timothy Olyphant), l’ex campione deciderà di scommettere su sé stesso e tentare un improbabile ritorno alle competizioni, con l’ambizione di diventare il giocatore più anziano ad aver mai vinto uno dei tornei più prestigiosi. La strada si rivelerà più complicata del previsto e lo costringerà a fare i conti con le occasioni perdute e con le ragioni per cui non è mai riuscito a mantenere le promesse del passato.

Disponibile in streaming dal 4 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Stick.

Awkwafina: una chef improbabile (docuserie original)

Da guardare questo mese anche Awkwafina: una chef improbabile, docuserie con protagonista la celebre attrice, comica e rapper statunitense. La sua famiglia era proprietaria di un iconico ristorante di cucina cantonese a New York, ma Nora Lum (alias Awkwafina) non ha ereditato le stesse abilità ai fornelli. Con l’aiuto di chef di fama, celebri ristoratori e della sua famiglia, Nora intraprende un percorso per affinare le proprie capacità in cucina, esplorare la cucina asiatica americana contemporanea e reinterpretare l’eredità di Lum’s per una nuova generazione. La docuserie accompagna l’attrice e comica hollywoodiana in uno stimolante viaggio culinario, mentre impara il mestiere e cerca di rilanciare l’amato locale della famiglia.

Disponibile in streaming dal 6 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Awkwafina: una chef improbabile.

Snoopy presenta: Natale con Snoopy (speciale original)

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio arriva su Apple TV un nuovo speciale ambientato nel mondo dei Peanuts, Snoopy presenta: Natale con Snoopy. Ansioso di essere tolto dalla lista dei cattivi di Babbo Natale, Snoopy ce la mette tutta per diventare il bracchetto più buono della città. La sua missione per conquistare la fiducia di Babbo Natale coinvolge il mondo dei Peanuts, da Charlie Brown a Franklin e gli altri amici. Il percorso lo conduce a una scoperta semplice ma centrale: lo spirito delle feste conta più dei regali.

Disponibile in streaming dal 13 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Snoopy presenta: Natale con Snoopy.

12 12 12 (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV di novembre 2026 da vedere con 12 12 12, serie originale con protagonisti Anthony Mackie e Jamie Dornan. Si tratta di un heist drama che si sviluppa attraverso tre diverse linee temporali legate appunto a una rapina: i 12 mesi di preparazione, le 12 ore del colpo e i 12 giorni successivi al furto. Segue un agente dell’FBI caduto in disgrazia e un criminale professionista americano mentre si fronteggiano in un serrato gioco del gatto e del topo attraverso l’Europa. Al centro della storia l’audace e spettacolare assalto a un caveau bancario situato nelle profondità delle strade di Zurigo. Nel cast anche Jack Kesy, Sallie Harmsen, José Garcia e Kali Reis. I primi due episodi arrivano insieme, i successivi con cadenza settimanale (ogni venerdì).

Disponibile in streaming dal 13 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 12 12 12.

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e finali di stagione importanti.

Ecco cos’altro c’è da guardare tra le novità di novembre 2026 su Apple TV tra film e serie TV:

Small Prophets (finale di stagione) – 4 novembre 2026

Brothers (finale di stagione) – 4 novembre 2026

Knife Edge – Per una stella Michelin (finale stagione 2) – 6 novembre 2026

Dov’è Wanda? (nuovi episodi stagione 2) – ogni mercoledì

Nocturne (nuovi episodi) – ogni venerdì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la seconda stagione di Carl Hiaasen’s Bad Monkey (2 dicembre 2026), la serie con protagonista Hugh Laurie The Wanted Man (6 gennaio 2027) e la serie Profilo privato con Jessica Chastain, che sarebbe dovuta uscire a settembre 2025, ma che è stata rinviata (si sta facendo ancora attendere e viene data tuttora come in arrivo “prossimamente”). Da più di un anno è ormai disponibile pure l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV a novembre 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.