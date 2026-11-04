Grok Bot continua a crescere a ritmi impressionanti, ma il successo dell’intelligenza artificiale di Elon Musk si scontra con un problema tutt’altro che trascurabile: i costi di gestione e il calcolo sono diventati insostenibili rispetto ai ricavi. Una situazione che potrebbe spingere il miliardario a puntare sempre più in alto, letteralmente, con l’obbiettivo di trasferire parte dell’infrastruttura necessaria all’IA direttamente nello spazio.

L’idea è quella di sfruttare i vantaggi dell’orbita terrestre per alimentare e raffreddare i chip, riducendo le spese legate ai tradizionali data center. Si tratta di un progetto ambizioso, che SpaceX sta già valutando e che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui viene gestita l’inferenza dell’intelligenza artificiale.

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Grok Bot cresce rapidamente, ma i costi preoccupano Elon Musk

A confermare le difficoltà economiche legate alla crescita di Grok Bot è lo stesso Elon Musk, che a inizio mese ha scritto su X che il costo di gestione del servizio era diventato insostenibilmente elevato rispetto ai ricavi. Una dichiarazione che arriva in un momento particolarmente positivo per il prodotto, ma che mette in evidenza quanto sia impegnativo sostenere un’intelligenza artificiale utilizzata da un numero crescente di persone.

I dati mostrano infatti una crescita decisamente significativa, a inizio ottobre gli utenti paganti settimanali erano circa 800.000, più del doppio rispetto al periodo precedente. Nel corso della presentazione dei risultati trimestrali di SpaceX, a metà ottobre, Musk aveva inoltre definito Grok Bot il prodotto con la crescita più rapida mai osservata.

Gli utenti attivi giornalieri sono passati da meno di 100.000 a inizio settembre a oltre 600.000 alla fine di ottobre. Un andamento che, a differenza di quanto accade spesso con i nuovi servizi digitali, continua ad accelerare anche dopo la fase iniziale del lancio.

Il problema è che una maggiore diffusione dell’IA comporta anche una crescita della potenza di calcolo necessaria, ed è proprio su questo fronte che Musk vorrebbe intervenire, spostando progressivamente parte del lavoro dai data center terrestri a una rete di satelliti progettati per operare in orbita.

Data center orbitali: SpaceX punta a portare l’IA nello spazio

Il progetto, descritto nella documentazione di SpaceX come Orbital Data Center system, prevede la realizzazione di satelliti dotati di capacità di calcolo per eseguire l’inferenza IA, ovvero il processo attraverso cui i modelli elaborano le richieste e generano risposte per gli utenti. L’ambizione potrebbe arrivare fino a un milione di satelliti dedicati all’IA, anche se il dato viene riportato senza ulteriori dettagli e va considerato con cautela.

L’idea è sfruttare due vantaggi offerti dallo spazio: l’esposizione alla luce solare quasi costante, che consentirebbe di alimentare i chip, e il vuoto circostante, che potrebbe contribuire a semplificare la gestione del calore prodotto dai sistemi di calcolo. In questo modo sarebbe possibile ridurre la dipendenza delle infrastrutture energetiche e di raffreddamento necessarie sulla Terra.

Musk ha descritto come relativamente marginale la capacità di calcolo attualmente disponibile nei data center terrestri, se confrontata con quella che SpaceX immagina di poter mettere in campo in orbita; è importante sottolineare, tuttavia, che non esistono ancora data center spaziali operativi: si tratta di una visione strategica che dovrà essere verificata attraverso lo sviluppo tecnologico, i test e le autorizzazioni necessarie.

Secondo le tempistiche discusse finora, i primi satelliti potrebbero essere lanciati verso la fine del 2027, mentre una crescita significativa della capacità sarebbe attesa nel 2028. SpaceX punta inoltre a destinare metà della capacità di calcolo al proprio utilizzo interno e l’altra metà ai clienti esterni, con l’obbiettivo di commercializzare i servizi di calcolo. La scommessa è che la domanda possa essere sufficientemente elevata da permettere di affittare più volte la capacità disponibile.

Naturalmente, raggiungere questi obiettivi richiederà un notevole incremento della produzione dei satelliti e della frequenza dei lanci. Due aspetti fondamentali per SpaceX, che dovrà affrontare anche le difficoltà legate all’espansione di un sistema di questo tipo.

Costi dell’IA, energia e chip: la strategia di Musk

Il progetto dei data center orbitali si inserisce in una strategia più ampia, con cui Elon Musk sta cercando di affrontare le necessità energetiche e computazionali delle proprie aziende. Gli abbonamenti a Grok Bot, con prezzi mensili da 30, 100 e 200 dollari, non sembrerebbero infatti sufficienti a coprire gli attuali costi di calcolo.

La questione riguarda anche le infrastrutture terrestri, Tesla e Sunrun hanno raggiunto un accordo per la fornitura di 16,8 GW di energia destinata ad alimentare i data center, mentre sul fronte dei semiconduttori si sta delineando una collaborazione tra Intel, Tesla e SpaceX.

Portare l’intelligenza artificiale nello spazio potrebbe quindi rappresentare una soluzione di lungo periodo per ridurre la pressione sui costi e aumentare la capacità di calcolo disponibile. Per il momento, però, la strada è ancora lunga: fino alla realizzazione dei primi satelliti e alla verifica del loro funzionamento, Grok Bot e gli altri servizi AI continueranno a dipendere dalle infrastrutture terrestri, con tutte le spese che questo comporta.

La scommessa di Musk è dunque ambiziosa, trasformare lo spazio in una nuova frontiera per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale. Resta da capire se i vantaggi teorici dei data center orbitali riusciranno davvero a compensare le enormi difficoltà tecniche ed economiche necessarie per portarli in orbita.