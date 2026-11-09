Il prossimo 13 novembre 2026 SpaceX tornerà a lanciare Starship, con una missione che potrebbe rappresentare uno dei passaggi più importanti nella storia del programma spaziale sviluppato dall’azienda di Elon Musk. Il quindicesimo volo del gigantesco razzo, infatti, avrà un obbiettivo particolarmente ambizioso: tentare per la prima volta il recupero di entrambi gli stadi del sistema di lancio, riportando alla base sia il booster Super Heavy sia la navicella Starship.

Non si tratterà semplicemente di ripetere quanto già dimostrato nei test precedenti, ma di affrontare una sequenza di operazioni decisamente più complessa, che comprenderà l’inserimento in orbita, il rilascio di 26 satelliti Starlink V3 e un rientro della navicella attraverso il Messico settentrionale e il Texas meridionale; se tutto dovesse andare secondo i piani, SpaceX potrebbe riuscire a recuperare per la prima volta un intero sistema di lancio orbitale, un risultato fondamentale per rendere Starship un vettore completamente riutilizzabile.

La missione partirà dal Pad 2 di Starbase, in Texas, utilizzando il Super Heavy Booster 22 e la Ship 42. Il lancio è programmato per venerdì 13 novembre, con una finestra di 75 minuti che si aprirà alle 23:45 italiane e si chiuderà all’1:00 del 14 novembre. La Federal Aviation Administration (FAA) deve infatti ancora concedere i permessi necessari per questo particolare profilo di missione, la diretta streaming inizierà circa 30 minuti prima del decollo e proseguirà fino al tentativo di recupero della navicella.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Starship Flight 15: orbita e primo tentativo di cattura del Super Heavy V3

Il piano di volo prevede una missione della durata superiore alle 22 ore, durante le quali Starship dovrebbe raggiungere un’orbita a circa 275 chilometri di altitudine e completare approssimativamente 14 giri introno alla Terra. La prima parte della missione seguirà una sequenza ormai consolidata nei test precedenti, con il decollo, l’ascesa e la separazione dei due stadi attraverso la tecnica dell’hot staging, che prevede l’accensione dei motori dello stadio superiore prima che questo si separi completamente dal booster.

Il primo a dover tornare a Starbase sarà proprio il Super Heavy Booster 22, che dopo la separazione eseguirà il cosiddetto boostback burn per invertire la propria traiettoria e dirigersi nuovamente verso la base texana, prima di affrontare la manovra di rientro. Circa sei minuti e mezzo dopo il decollo dovrebbe raggiungere la torre di lancio, dove tenterà di essere afferrato dalle braccia meccaniche di Mechazilla.

Sarà un momento particolarmente importante perché rappresenterà il primo tentativo di recupero di un Super Heavy della versione V3. SpaceX ha già dimostrato di poter recuperare tre booster della precedente versione V1 durante i voli 5, 7 e 8, con due di questi che sono successivamente riusciti a volare nuovamente; dal marzo 2025, tuttavia, non erano stati effettuati altri tentativi di cattura.

Il rientro della Ship 42 sopra la terraferma

La Ship 42 seguirà invece un percorso più lungo e articolato. Inizialmente verrà inserita in una traiettoria suborbitale considerata sicura, così da consentire al centro di controllo di verificare le condizioni del veicolo prima di autorizzare il proseguimento della missione, soltanto dopo aver accertato che i parametri siano quelli previsti verrà dato il via libera all’accensione di uno dei motori Raptor, prevista circa 26 minuti dopo il decollo, per completare l’inserimento in orbita.

In caso di anomalie, SpaceX potrà interrompere la missione e indirizzare la navicella verso aree oceaniche prestabilite. Sono previsti tre momenti principali in cui sarà possibile rinunciare al rientro a Starbase, con un eventuale ammaraggio nell’Oceano Pacifico: al largo delle Hawaii dopo circa un’ora e mezza, a diverse centinaia di chilometri dalla costa cilena dopo poco più di sette ore e nuovamente vicino alle Hawaii dopo quasi 21 ore.

Se invece tutti i controlli daranno esito positivo, la Ship 42 potrà affrontare la fase più delicata dell’intera missione, ossia il ritorno alla base e la cattura attraverso Mechazilla. Il deorbit burn, ovvero l’accensione necessaria per abbandonare l’orbita terrestre, dovrebbe avvenire a circa 21 ore e 36 minuti dal decollo, utilizzando un singolo motore Raptor 3.

Il rientro atmosferico comincerà sopra l’Oceano Pacifico, migliaia di chilometri a ovest di Starbase. Da qui la navicella dovrà attraversare il Messico settentrionale e il Texas meridionale, sorvolando per la prima volta durante un rientro di Starship la terraferma. La traiettoria è stata studiata per evitare le principali città della Rio Grande Valley, passando a nord di South Padre Island prima di raggiungere il Golfo del Messico e virare verso Starbase. Gli abitanti della contea di Cameron potrebbero anche percepire uno o più boom sonici durante il passaggio.

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti di Flight 15, a differenza del volo precedente, conclusosi con un ammaraggio, questa volta SpaceX punta a riportare la navicella direttamente alla torre di lancio. Non si tratta di una novità assoluta per i veicoli spaziali, lo Space Shuttle e le capsule Dragon, Soyus e Shenzhou hanno già effettuato rientri sopra le zone abitate, per Starship tuttavia, sarà la prima volta che una simile traiettoria verrà affrontata nell’ambito di un tentativo di recupero direttamente al sito di lancio.

Nella fase finale, la Ship 42 eseguirà la manovra di bellyflop, orientandosi orizzontalmente per poi utilizzare i tre Raptor ottimizzati per l’atmosfera e tornare in posizione verticale davanti alla torre. Poco prima della cattura uno dei motori verrà spento, lasciando alla navicella un singolo Raptor acceso per completare l’avvicinamento e raggiungere quasi una condizione di arresto a mezz’aria, a quel punto le braccia di Mechazilla dovranno afferrare i due punti di aggancio posizionati appena sotto le ali anteriori.

La cattura è prevista, se il lancio avverrà all’apertura della finestra, a circa 22 ore, 32 minuti e 34 secondi dal decollo, corrispondenti alle 22:17 circa di sabato 14 novembre (ora italiana). Anche questa fase prevede diverse misure di sicurezza, qualora emergessero problemi durante il rientro, il centro di controllo potrà impartire alla Starship una rotazione controllata per provocarne la distruzione in atmosfera prima che raggiunga la terraferma. Eventuali anomalie nelle fasi finali potranno invece portare a una deviazione verso il Golfo del Messico.

26 satelliti Starlink V3 e le modifiche allo scudo termico

Oltre al doppio recupero, Flight 15 avrà un altro obbiettivo importante: portare in orbita 26 satelliti Starlink V3, proprio come già avvenuto con il volo precedente. Si tratta di una nuova generazione di satelliti pensata per incrementare sensibilmente la capacità complessiva della costellazione e migliorare le velocità di connessione disponibili per gli utenti.

Secondo quanto comunicato da SpaceX, ciascun satellite aggiungerà circa 1 Tbps di capacità alla rete; nel complesso, il carico utile di Flight 15 equivarrà quindi a circa dieci lanci di satelliti Starlink V2 Mini effettuati con Falcon 9. Una volta rilasciati dalla Ship 42, i satelliti dispiegheranno le antenne e i pannelli solari, stabilendo i primi collegamenti con la Terra e con il resto della costellazione attraverso radiofrequenza e collegamenti laser. Successivamente utilizzeranno i propulsori di bordo per innalzare progressivamente la propria orbita e, dopo le verifiche necessarie, potrebbero iniziare a fornire servizi ai clienti già a poche settimane dal lancio.

Tre dei 26 satelliti avranno inoltre un compito aggiuntivo: ispezionare lo scudo termico della Ship 42 attraverso apposite telecamere. Le immagini verranno trasmesse agli operatori del centro di controllo e rappresenteranno una delle diverse fonti di dati utilizzate per stabilire se la navicella sarà effettivamente pronta ad affrontare il rientro verso Starbase. Si tratta di un sistema già sperimentato durante precedenti missioni.

Anche in questo caso SpaceX ha introdotto alcuni miglioramenti rispetto ai voli precedenti, mantenendo le modifiche già sperimentate con Flight 14; le piastrelle nelle aree maggiormente esposte al rischio di distacco durante l’ascesa avranno meccanismi di ritenzione aggiuntivi, mentre sono stati modificati i punti nei quali il plasma potrebbe infiltrarsi dietro gli elementi protettivi, raggiungendo le strutture principali del veicolo.

Una parte considerevole dello scudo termico utilizzerà inoltre piastrelle con un profilo curvo, una soluzione che ha già dimostrato di poter ridurre il riscaldamento negli spazi tra gli elementi adiacenti.

Il quindicesimo volo di Starship sarà quindi molto più di un test del gigantesco razzo di SpaceX. Tra il primo tentativo di recupero di un booster V3, il rientro della Ship 42 sopra la terraferma e la possibilità di catturare entrambi gli stadi alla stessa torre di lancio, la missione metterà alla prova numerose tecnologie fondamentali per il futuro del programma. Resta da ottenere il via libera della FAA, ma se la data verrà confermata il 13 novembre potrebbe diventare una giornata storica per la riutilizzabilità dei vettori spaziali.