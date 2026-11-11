Oura, l’azienda finlandese che produce l’omonimo anello smart, ha annunciato l’acquisizione di Counsel Health, la startup che da qualche mese fornisce il chatbot medico integrato nell’app di Oura e che permette, negli Stati Uniti, di passare dalla conversazione con l’intelligenza artificiale a quella con un medico in carne e ossa.

L’operazione vale 625 milioni di dollari, è stata comunicata insieme ai risultati trimestrali dell’azienda e dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Cos’è Counsel Health e come funziona nell’app di Oura

Counsel Health si definisce un’azienda di medicina di base nata attorno all’intelligenza artificiale, e il suo servizio funziona in due tempi: un chatbot risponde alle domande sulla salute tenendo conto anche dei dati raccolti dai dispositivi indossabili, come il sonno o il battito cardiaco misurati dall’anello, e quando serve la conversazione può passare a uno dei medici che lavorano per l’azienda, senza uscire dall’app.

Oura aveva integrato il chatbot già a fine maggio, in occasione della presentazione di Oura Ring 5, quando aveva annunciato la collaborazione con Counsel Health e la possibilità, per gli utenti statunitensi, di avviare chat in tempo reale con medici professionisti.

Con l’acquisizione quella collaborazione diventa qualcosa di più stabile: i 70 dipendenti di Counsel entreranno in Oura e l’amministratore delegato della startup, Muthu Alagappan, diventerà chief clinical AI officer, cioè il responsabile dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina all’interno dell’azienda.

Stando a quanto raccontato da Alagappan a Bloomberg, Counsel vuole anche allargare la rete di medici disponibili su richiesta, che oggi è composta da circa 50 persone. La startup, inoltre, continuerà a offrire la propria piattaforma anche al di fuori di Oura, attraverso accordi nuovi e già esistenti con assicurazioni sanitarie, strutture ospedaliere, aziende che si occupano di salute dei consumatori e datori di lavoro.

Cosa vuole fare Oura con i dati dell’anello

Il piano è stato spiegato dall’amministratore delegato di Oura, Tom Hale, sempre in un’intervista a Bloomberg: mettere in collegamento i dispositivi indossabili, l’intelligenza artificiale applicata alla medicina e l’accesso ai medici, così che i dati biometrici raccolti dall’anello servano a rispondere a domande sulla salute o a tenere sotto controllo condizioni che durano nel tempo.

Nel comunicato ufficiale le due aziende indicano tre ambiti su cui lavorare, cioè la prevenzione, le cure per i problemi di salute che si presentano all’improvviso e l’assistenza specialistica per le condizioni croniche, citando come esempi la salute riproduttiva e quella cardiometabolica, che riguarda cuore, pressione e metabolismo.

In pratica, l’idea è che una visita possa cominciare con il medico che ha già davanti i dati raccolti dall’anello nelle settimane precedenti, invece che con le solite domande su come si è dormito o su quando sono cominciati i sintomi. È un passo in più rispetto a funzioni come Health Radar, arrivata quest’estate anche sugli anelli Gen 3 e Gen 4, che si limita a segnalare all’utente eventuali valori anomali, come quelli legati alla pressione o alla respirazione notturna.

Infine vi ricordiamo che questa di Counsel Health non è la prima acquisizione dell’anno per Oura, che a marzo aveva comprato Doublepoint, una startup specializzata nel riconoscimento dei gesti, e ad aprile Galen AI, che sviluppa un assistente capace di mettere insieme cartelle cliniche, esami del sangue, farmaci e dati dei dispositivi indossabili.

Per il momento le chat con i medici sono disponibili soltanto negli Stati Uniti, e Oura non ha detto se e quando arriveranno anche in altri paesi. In Europa, dove le regole sui dati sanitari e sulla telemedicina sono diverse da quelle americane, e spesso più rigide, resta da capire se e in che forma vedremo qualcosa di simile anche sull’app italiana.