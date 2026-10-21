Come ben sappiamo il monitoraggio quotidiano della salute cardiovascolare è molto importante per uno stile di vita sano assieme alla qualità del sonno e tanti altri parametri, e a tal proposito Oura (la compagnia finlandese dietro gli omonimi smart ring) ha recentemente introdotto un nuovo aggiornamento che porta con sé diverse novità che mirano al benessere dell’utente: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Oura: arrivano “Sforzo cardiovascolare” e la misurazione automatica della VO2 Max

Il primo aggiornamento importante riguarda l’introduzione della funzionalità “Cardio Effort” (in italiano “Sforzo cardiovascolare”): come riportato dall’azienda nell’ultimo post ufficiale e come suggerisce il nome stesso, questa consente di misurare il lavoro compiuto dal cuore durante l’allenamento, tenendo rispettivamente conto della durata e dell’intensità della sessione, che sia di yoga, jogging o quant’altro.

La funzionalità si attiva automaticamente nel momento in cui l’utente inizia il suo allenamento, ma è comunque possibile attivarla manualmente, e tiene conto della frequenza cardiaca media e della frequenza cardiaca massima registrate nel corso della sessione. L’app mobile (disponibile per sistemi operativi Android e iOS), a seguito della calibrazione costruirà quindi un grafico sulla base di questi dati, permettendo così di avere a disposizione un grafico settimanale (o mensile) e una panoramica generale dei propri risultati, evidenziando le diverse fasi di mantenimento, recupero o carico maggiore rispetto al proprio livello di sforzo abituale. Nel caso in cui l’utente raggiunga frequentemente un carico elevato per l’apparato cardiovascolare (e un suo conseguente sforzo), l’app suggerirà il passaggio a sessioni di recupero.

La seconda novità riguarda invece la misurazione automatica della VO2 Max, un parametro importante che misura il massimo volume d’ossigeno in millilitri su kilogrammo “consumato” per minuto dall’organismo: al contrario di quanto successo finora, non sarà necessario eseguire il test di 6 minuti di camminata (come avveniva con la precedente funzionalità “Cardio Capacity”), ma saranno sufficienti 5 sessioni di allenamento registrate con il sistema GPS, comprendendo corse, semplici camminate o escursioni.

Le funzionalità sopracitate saranno disponibili su Oura Labs a partire da Oura Ring 3 e modelli successivi: attendiamo dunque ulteriori comunicazioni in merito da parte della compagnia, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane.