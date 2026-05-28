Dopo il buon successo riscosso dalle precedenti generazioni, Oura ha finalmente annunciato il nuovo Oura Ring 5, anello intelligente che punta a migliorare praticamente ogni aspetto del predecessore, a partire da un design decisamente più compatto e discreto.

L’azienda statunitense ha infatti presentato un dispositivo che, almeno sulla carta, sembra voler rispondere a una delle critiche più frequenti mosse agli smart ring degli ultimi anni, ossia le dimensioni spesso ingombranti rispetto a un anello tradizionale. Proprio per questo motivo Oura Ring 5 arriva con un corpo che risulta essere addirittura il 40% più piccolo rispetto a Oura Ring 4, senza però rinunciare (almeno secondo quanto dichiarato dall’azienda) a funzionalità avanzate, autonomia e precisione nel monitoraggio della salute.

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Oura Ring 5 punta tutto su comfort e miniaturizzazione

Secondo quanto spiegato da Jason Russel, vicepresidente del reparto prodotti di Oura, l’azienda avrebbe riprogettato praticamente ogni componente interna del dispositivo per riuscire a ridurre dimensioni e spessore.

Il nuovo smart ring passa infatti da 18 a 12 percorsi del segnale interni, mentre il comparto sensori è stato completamente rivisto. Oura Ring 5 utilizza LED fino a quattro volte più potenti rispetto alla generazione precedente e tre nuovi fotodetettori che dovrebbero garantire rilevazioni più accurate su differenti tonalità di pelle, migliorando così precisione e affidabilità dei dati raccolti.

Oura ha inoltre deciso di modificare leggermente il supporto alle taglie disponibili: il nuovo modello sarà infatti acquistabile nelle misure dalla 6 alla 13, mentre Oura Ring 4 continuerà a essere venduto per chi necessita di taglie più piccole o più grandi.

Grande attenzione anche all’aspetto estetico, tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nel settore degli smart wearable. Oltre alle classiche colorazioni Argento e Nero, il nuovo anello intelligente sarà disponibile anche nelle varianti Stealth, Argento Spazzolato, Oro e Deep Rose. L’azienda promette inoltre una migliore resistenza ai graffi grazie a un nuovo processo produttivo basato sulla deposizione di vapore.

Arrivano nuove funzioni IA e integrazione con i dati medici

Come spesso accade in questo settore, non è soltanto l’hardware a fare la differenza. Oura Ring 5 introduce infatti diverse novità software che puntano a rafforzare ulteriormente il ruolo della piattaforma nel monitoraggio della salute personale.

Tra le funzionalità più interessanti troviamo Health Radar, evoluzione del precedente Symptom Radar, sistema che monitora in maniera proattiva alcuni indicatori chiave della salute e che può inviare avvisi qualora vengano rilevate anomalie o variazioni potenzialmente rilevanti. L’attenzione sarà rivolta soprattutto a parametri come pressione sanguigna e respirazione notturna.

L’azienda ha inoltre annunciato una partnership con Counsel Health per integrare un chatbot basato sull’intelligenza artificiale in grado di offrire suggerimenti sanitari personalizzati; negli Stati Uniti inoltre, gli utenti potranno persino avviare chat in tempo reale con medici professionisti nei territori in cui il servizio risulta supportato.

Non mancano poi altre piccole novità che molti utenti potrebbero apprezzare particolarmente nell’utilizzo quotidiano: le statistiche degli allenamenti potranno essere visualizzate come Attività in tempo reale sulla schermata di blocco degli iPhone, mentre la nuova funzione GLP-1 Insight aiuterà gli utenti a monitorare farmaci e cambiamenti fisici durante specifici percorsi di salute.

Oura consentirà anche di caricare i risultati delle analisi del sangue direttamente all’interno dell’applicazione, così da offrire al sistema un numero ancora maggiore di dati da elaborare.

Nuova custodia di ricarica con autonomia fino a un mese

Sul fronte autonomia, Oura promette fino a sette giorni di utilizzo con una singola carica indipendentemente dalla taglia scelta.

Debutta inoltre una nuova custodia di ricarica portatile dotata di batteria integrata, capace (secondo quanto dichiarato dall’azienda) di offrire fino a un mese di utilizzo complessivo senza necessità di collegare il caricabatterie; la custodia include anche un pulsante dedicato sia all’associazione dell’anello sia al controllo del livello di batteria residua.

Da segnalare però un dettaglio piuttosto curioso, ogni custodia sarà compatibile esclusivamente con una specifica taglia dell’anello, motivo per cui un eventuale cambio di misura richiederà anche la sostituzione della custodia stessa, che va acquistata separatamente dall’anello.

Prezzi e disponibilità di Oura Ring 5

Oura Ring 5 è disponibile da oggi in preordine sul sito ufficiale, mentre le spedizioni partiranno dal prossimo 4 giugno. Le versioni Argento e Nero avranno un prezzo di 429 euro, mentre le altre colorazioni saliranno a 529 euro.

Resta inoltre confermato l’abbonamento necessario per accedere a tutte le funzionalità della piattaforma, proposto al prezzo di 6 dollari al mese oppure 70 dollari all’anno.