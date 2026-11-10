In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per il proprio sistema operativo ancora supportato, ovvero Windows 11, ma anche per Windows 10 (nonostante sia ufficialmente uscito di scena da oltre un anno).

Per il sistema operativo più recente del colosso di Redmond arriva il Patch Tuesday di novembre 2026, consueto aggiornamento mensile mirato principalmente alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi) che risolve anche alcuni bug e che implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese precedente tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Windows 11: arriva il Patch Tuesday di ottobre 2026

Come anticipato in apertura, Microsoft ha appena avviato il rilascio del Patch Tuesday di ottobre 2026, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutte le iterazioni di Windows 11, incluse le più recenti 26H1 (quella riservata ai PC basati su architettura Arm) e 26H2 (quella in distribuzione dalla fine del mese di settembre).

L’aggiornamento in questione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer:

Versione 26H1 (PC “Windows on ARM”) – build 28000.3501 (codice di aggiornamento KB5132059 )

(PC “Windows on ARM”) – build (codice di aggiornamento ) Versione 26H2 – build 26300.9974 (codice aggiornamento KB5132061 )

– build (codice aggiornamento ) Versione 25H2 – build 26200.9974 (codice aggiornamento KB5132061 )

– build (codice aggiornamento ) Versione 24H2 – build 26100.9974 (codice aggiornamento KB5132061 )

– build (codice aggiornamento ) Versione 23H2 – build 22631.7711 (codice aggiornamento KB5131087)

Le novità sul fronte della sicurezza (novembre 2026)

Il focus principale di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo Windows 11 è la sicurezza. Si tratta di una consuetudine per i Patch Tuesday e quello di novembre 2026 non fa eccezione.

Dal bollettino mensile diffuso da Microsoft si può evincere che sono state risolte 1.259 vulnerabilità (di cui 1.094 scovate da Microsoft e 165 scovate da terzi). Va fatta menzione particolare per una delle CVE risolte, sfruttata attivamente da malintenzionati:

CVE-2026-124194 (sfruttata attivamente) – Microsoft Outlook Spoofing Vulnerability

Le altre novità del Patch Tuesday di novembre 2026 per Windows 11

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di novembre 2026 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con i seguenti aggiornamenti l’aggiornamento facoltativo del 28 ottobre 2026, rilasciato tramite la build 28000.3365 (codice KB5127653) per la versione 26H1 e tramite le build 26300.9818 e 26200.9818 (codice KB5127936) per le versioni 26H2 e 25H2. Le versioni meno recenti del sistema operativo (24H2 e 23H2) non ricevono più aggiornamenti facoltativi.

Note di rilascio (per le versioni 26H2, 25H2 e 24H2): Il seguente riepilogo illustra i principali miglioramenti qualitativi introdotti da questo aggiornamento. Il testo in grassetto tra parentesi indica l’elemento o l’area interessata dalla modifica. [Aggiornamenti di sicurezza] Questo aggiornamento apporta miglioramenti alla sicurezza.

Questo aggiornamento apporta miglioramenti alla sicurezza. [Avvio protetto] Questo aggiornamento include ulteriori dati di targeting dei dispositivi ad alta affidabilità, aumentando la copertura dei dispositivi idonei a ricevere automaticamente i nuovi certificati di Avvio protetto. La distribuzione dei certificati tramite gli aggiornamenti di Windows continuerà nei prossimi mesi su PC supportati e dispositivi aziendali non gestiti.

Questo aggiornamento include ulteriori dati di targeting dei dispositivi ad alta affidabilità, aumentando la copertura dei dispositivi idonei a ricevere automaticamente i nuovi certificati di Avvio protetto. La distribuzione dei certificati tramite gli aggiornamenti di Windows continuerà nei prossimi mesi su PC supportati e dispositivi aziendali non gestiti. [Audio (problema noto)] – Risolto: i dispositivi audio USB 1.0 potrebbero non avviarsi e visualizzare il codice di errore 10 in Gestione dispositivi dopo l’installazione di un recente aggiornamento di sicurezza.

– Risolto: i dispositivi audio USB 1.0 potrebbero non avviarsi e visualizzare il codice di errore 10 in Gestione dispositivi dopo l’installazione di un recente aggiornamento di sicurezza. [Stampa] – Risolto: l’aggiunta di una stampante pubblicata in Active Directory tramite Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Stampanti e scanner > Aggiungi dispositivo potrebbe non riuscire con l’errore 87, “Il parametro non è corretto”. Questo problema è stato introdotto dall’aggiornamento di ottobre 2026 e in genere non influisce sulle stampanti o sulla stampa esistenti.

– Risolto: l’aggiunta di una stampante pubblicata in Active Directory tramite potrebbe non riuscire con l’errore 87, “Il parametro non è corretto”. Questo problema è stato introdotto dall’aggiornamento di ottobre 2026 e in genere non influisce sulle stampanti o sulla stampa esistenti. [Sicurezza] Questo aggiornamento migliora la sicurezza di NTLM consentendo ai client di offrire la firma dei messaggi NTLM per impostazione predefinita per le connessioni non anonime. Questa modifica contribuisce a ridurre l’esposizione agli attacchi di relay NTLM e fornisce funzionalità di controllo per identificare le connessioni che non utilizzano la firma.

Questo aggiornamento migliora la sicurezza di NTLM consentendo ai client di offrire la firma dei messaggi NTLM per impostazione predefinita per le connessioni non anonime. Questa modifica contribuisce a ridurre l’esposizione agli attacchi di relay NTLM e fornisce funzionalità di controllo per identificare le connessioni che non utilizzano la firma. [Data e ora] Questo aggiornamento modifica le regole dell’ora legale (DST) per Cuba per il periodo esteso 2026-2027. Cuba rimane a UTC-04:00 e non osserva i cambi di orario di novembre 2026 e marzo 2027. Torna a UTC-05:00 a novembre 2027 e riprende il suo normale orario stagionale nel 2028.

Questo aggiornamento modifica le regole dell’ora legale (DST) per Cuba per il periodo esteso 2026-2027. Cuba rimane a UTC-04:00 e non osserva i cambi di orario di novembre 2026 e marzo 2027. Torna a UTC-05:00 a novembre 2027 e riprende il suo normale orario stagionale nel 2028. [Desktop remoto] Risolto: le connessioni Desktop remoto (RDP) potrebbero non riuscire a causa di una mancata corrispondenza del certificato dopo l’installazione dell’aggiornamento di anteprima non di sicurezza di ottobre 2026.

Risolto: le connessioni Desktop remoto (RDP) potrebbero non riuscire a causa di una mancata corrispondenza del certificato dopo l’installazione dell’aggiornamento di anteprima non di sicurezza di ottobre 2026. [Windows PowerShell] Questo aggiornamento rafforza la sicurezza della firma e della verifica della firma degli script PowerShell introducendo una convalida della codifica più rigorosa. Di conseguenza, gli script contenenti una codifica UTF-8 non valida potrebbero non superare la convalida della firma, anche se in precedenza erano stati accettati. Per risolvere il problema, esaminare gli script interessati, salvarli utilizzando una codifica UTF-8 valida con un Byte Order Mark (BOM) e firmarli nuovamente. Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (26H1, 26H2, 25H2 e 24H2, 23H2) sul portale del supporto Microsoft.

Ci sono nuove build in distribuzione anche per Windows 10

Windows 10 è ufficialmente uscito di scena il 14 ottobre 2025 ma, subito prima, Microsoft aveva offerto agli utenti la possibilità di aggiornarlo gratis ancora grazie al programma Extended Security Updates (ESU) che è recentemente stato esteso fino al 12 ottobre 2027.

Per coloro che hanno sposato questo programma, continua la distribuzione di aggiornamenti “critici” sulle versioni più recenti di Windows 10 e, come avvenuto già negli ultimi mesi, la storia si ripete anche a novembre 2026.

Microsoft sta distribuendo nuove build per la versione 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) che per la versione 22H2 del sistema operativo: esse sono la 19044.7846 (per la versione 21H2) e la 19045.7846 (per la versione 22H2); in entrambi i casi, il codice aggiornamento è KB5131096 (trovate qua tutti i dettagli).

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11 e per coloro che hanno sposato il programma ESU con Windows 10: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: